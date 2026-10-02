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Điều tra loạt giao dịch 1,8 tỷ đến các tài khoản ngân hàng, công an bắt Lê Văn Dũng SN 1982

Trang Anh
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Các đối tượng đã ép anh T chuyển hơn 1,8 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng thuộc 1 trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng.

Ngày 01/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ một nhóm 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Hành vi của các đối tượng rất manh động và liều lĩnh.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 24/9/2026, Công an xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của anh L.C.T (sinh năm 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến trói vào gốc cây rồi bỏ trốn. Anh T sau đó tự thoát trói được và trình báo số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỷ đồng, cùng 1 ô tô bán tải và 1 số tài sản khác.

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác đến hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, tiến hành truy xét nóng theo các manh mối có được. Lực lượng điều tra xác định đây là một nhóm đối tượng manh động, có chuẩn bị kỹ lưỡng và rất có thể gây án xong sẽ bỏ trốn ra nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả rà soát, khoanh vùng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan điều tra dựng lên được nhóm đối tượng gây án gồm: Mai Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Phú Lương); Lê Văn Dũng (sinh năm 1982, trú tại xã An Khánh); Hoàng Quyết Tiến (sinh năm 1988, trú tại xã Vô Tranh) và Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1992, trú tại phường Quan Triều), đều thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Điều tra vụ cướp tài sản 1 , 8 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các tổ công tác truy xét, bắt giữ; đến chiều và tối ngày 25/9 đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Quyết Tiến, Nguyễn Văn Tâm khi chúng đang lẩn trốn tại các xã thuộc địa bàn huyện Phú Lương cũ.

Đến 18h30 cùng ngày bắt giữ được 2 đối tượng Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng khi chúng đang dùng xe mô tô bỏ trốn đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Mai Văn Dũng khai nhận, từ đầu tháng 9/2026, có đến gặp Lê Văn Dũng bàn bạc việc bắt giữ, khống chế và cướp tài sản của anh L.C.T, do biết anh T gần đây kinh doanh thuận lợi. Bản thân 2 đối tượng cũng đang túng thiếu và nợ số tiền lớn. Để thực hiện hành vi, Mai Văn Dũng đã chuẩn bị các dụng cụ gây án như: găng tay, băng dính, dây rút, áo chống nắng… và rủ thêm Tiến và Tâm cùng tham gia.

Điều tra vụ cướp tài sản 1 , 8 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Mai Văn Dũng - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Chiều 24/9/2026, các đối tượng triển khai thực hiện ý đồ phạm tội; chúng nhờ người khác gọi điện cho anh T đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Tranh với lý do cần san gạt đất (anh T hoạt động trong lĩnh vực trên).

Khi anh T đến nơi, lợi dụng lúc anh T chủ quan, các đối tượng không chế, trói tay, dán miệng, dùng túi vải chụp kín đầu anh T; đưa lên xe ô tô Ford Ranger của anh T. Sau khi khống chế thành công, Tâm và Tiến trở về nhà, còn Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở anh T di chuyển theo hướng Thái Nguyên – Bắc Kạn.

Điều tra vụ cướp tài sản 1 , 8 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 3.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Lê Văn Dũng - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Giữa đường, chúng ép anh T chuyển hơn 1,8 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng thuộc 1 trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng. Sau đó chúng tiếp tục di chuyển đến xã Phượng Tiến. Tại đây, 2 đối tượng trói anh T bên vệ đường, vứt bỏ các vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình… sau đó bị bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm về các hành vi liên quan. Ngày 30/9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn các Quyết định trên.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Tổng số tiền bước đầu được xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tại 3 cơ sở là hơn 1 tỷ đồng.

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