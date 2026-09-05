Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng, bắt giữ 2 thanh niên SN 2005, 2009 sau các giao dịch này

Công an phường Tây Hiếu đồng chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện hoạt động của một số đối tượng thông qua hội, nhóm kín (có đông thành viên là học sinh, sinh viên) để tìm kiếm người bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trực tuyến với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng/tài khoản để bán lại cho đối tượng khác để hưởng chênh lệch. Các đối tượng sau khi mua tài khoản, bán lại cho các đối tượng khác dùng vào việc thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Quá trình xác minh, xác định 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Anh Hồng Đức (sinh năm 2005) và Ph. A.T. (sinh năm 2009) cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Nghĩa Mai.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An

Sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, khi có đầy đủ chứng cứ, ngày 14/7/2026, Công an phường Tây Hiếu và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Quá trình điều tra, chứng minh Phan Anh Hồng Đức thuê 9 người trên địa bàn xã Nghĩa Mai đăng ký mở 26 tài khoản ngân hàng trực tuyến, bán lại cho các đối tượng khác trên mạng xã hội, thu lợi bất chính số tiền khoảng 15 triệu đồng. Với Ph. A. T., đối tượng thuê 10 người trên địa bàn các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn và phường Thái Hòa đăng ký mở 27 tài khoản ngân hàng trực tuyến, bán lại cho các đối tượng khác trên mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Anh Hồng Đức và Ph. A. T. về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.



