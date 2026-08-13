Điều tra ca sĩ K. là nghi phạm trong vụ án điều trị y tế trái phép

Việc bị điều tra với tư cách nghi phạm một lần nữa trở thành "đòn giáng" vào sự nghiệp của ngôi sao này.

Vào ngày 12/8, The Fact đưa tin Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã điều tra nam ca sĩ Key (SHINee) và YouTuber Haetnim với tư cách là nghi phạm trong vụ án "bà dì tiêm chích". Danh hài Park Na Rae cũng bị điều tra với tư cách nghi phạm trong vụ án, bao gồm cả cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế và đã bị triệu tập làm việc từ hồi tháng 5.

3 người bị cáo buộc tiếp nhận điều trị y tế trái phép từ "bà dì tiêm chích" họ Lee bất hợp pháp. "Bà dì tiêm chích" họ Lee không có giấy phép hành nghề, không hoạt động tại các cơ sở y tế hợp pháp. Bà Lee bị cáo buộc truyền dịch tĩnh mạch và kê đơn thuốc chống trầm cảm tại các địa điểm như văn phòng cho thuê và xe cộ, mà không có giấy phép hành nghề y tế trong nước.

The Fact đưa tin Key (SHINee) và YouTuber Haetnim bị điều tra với tư cách là nghi phạm trong vụ án "bà dì tiêm chích". Ảnh: The Fact

Park Na Rae cũng bị điều tra với tư cách nghi phạm từ hồi tháng 5. Ảnh: Starnews

Có thông tin cho rằng bà Lee không chỉ đến thăm Park Na Rae mà còn đến nhà của Key và Haetnim để điều trị y tế trái phép. Key và Haetnim thừa nhận đã được bà Lee điều trị và tạm ngừng hoạt động trong showbiz vào tháng 12 năm ngoái. Key đã hoạt động trở lại vào tháng 4 năm nay.

Cảnh sát đang điều tra liệu Park Na Rae, Key và Haetnim có biết bà Lee không có giấy phép hành nghề hay không. Hiện cảnh sát đã thu giữ tài liệu từ nơi ở và phương tiện di chuyển của những người bị cáo buộc, đồng thời dự kiến sớm kết thúc điều tra sau khi xem xét các chứng cứ và vấn đề pháp lý.

Cảnh sát đang điều tra liệu Park Na Rae, Key và Haetnim có biết bà Lee (áo đen) không có giấy phép hành nghề hay không. Ảnh: Dispatch

Việc bị điều tra với tư cách nghi phạm một lần nữa trở thành "đòn giáng" vào sự nghiệp của các ngôi sao này. Với Key, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục phải ngừng hoạt động sau khi chỉ vừa mới trở lại vào tháng 4. Về phần Park Na Rae, suốt hơn nửa năm qua, cô đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Danh hài này đối mặt hàng loạt vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, nợ lương, quấy rối nhân viên ở nơi làm việc, tham ô.

Đến ngày 15/7 vừa qua, Park Na Rae đã bị Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát với hàng loạt cáo buộc từ hành hung quản lý, vi phạm Luật sử dụng mạng thông tin - bảo vệ thông tin cho đến điều hành công ty giải trí trái pháp luật. Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy có đủ cơ sở để xác định nữ diễn viên họ Park đã ngược đãi cấp dưới. Chưa dừng lại ở đó, Park Na Rae còn bị cáo buộc điều hành công ty giải trí mà không thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức 1 doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa nghệ thuật đại chúng. Cô có nguy cơ phải đối mặt với án phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won (352 triệu đồng).

Key tạm dừng hoạt động từ tháng 12 năm ngoái, chỉ mới trở lại vào tháng 4 năm nay. Ảnh: X

Về phần Park Na Rae, suốt hơn nửa năm qua, cô đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Ảnh: The Fact

Key có tên thật là Kim Kim Bum, sinh ngày 23/9/1991. Năm 2008, anh ra mắt cùng nhóm SHINee, trực thuộc SM Entertainment. Trong nhóm, Key đảm nhận vai trò rapper chính, vocal, vũ công, đồng thời còn được gọi là “chìa khóa vạn năng” nhờ khả năng hoạt động đa lĩnh vực. Ngoài ca hát, anh còn diễn xuất, dẫn chương trình và thậm chí làm stylist.

Năm 2018, nam idol ra mắt solo với album FACE. Âm nhạc solo của anh có phong cách thời thượng, cá tính và giàu tính nghệ thuật. Anh còn tham gia nhiều phim và nhạc kịch như Drinking Solo, Lookout (Bẫy Tình Thù), cũng như các vở nhạc kịch như Bonnie & Clyde, Catch Me If You Can. Key còn nổi tiếng với gu ăn mặc độc đáo và từng tham gia thiết kế thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu. Về đời tư, Key chưa từng công khai hẹn hò với ai.

Key có cả sự nghiệp solo...

... lẫn sự nghiệp nhóm thành công. Ảnh: X

Nguồn: The Fact