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Điều tra, bắt giữ Trương Thùy Linh SN 1993

Chi Chi
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Trương Thùy Linh SN 1993 bị bắt cùng với Trần Hải Yến SN 1983.

Ngày 8/8/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hạ Long đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Trương Thùy Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại khu phố 8, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh và Trần Hải Yến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu phố 1, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh về hành vi bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 01 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, bắt giữ Trương Thùy Linh SN 1993 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Việc nhanh chóng phát hiện, điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng bán trái phép chất ma túy thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hạ Long trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Hạ Long đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi liên quan đến ma túy; kịp thời cung cấp thông tin về các đối tượng, địa điểm, hành vi có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan Công an để đấu tranh, xử lý theo quy định. Qua đó, mỗi người dân cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

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