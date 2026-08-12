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Khám xét cửa hàng Thanh Dương Luxury, khởi tố ông chủ Huỳnh Phương Duy SN 1993

Chi Chi
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Hơn 1.700 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Hermes, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Versace đã bị thu giữ sau khi khám xét.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số cơ sở có dấu hiệu kinh doanh các sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành tạm giữ 1.716 sản phẩm gồm dép, mũ, túi xách, thắt lưng… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Louis Vuitton, Versace, Gucci, Hermes, Burberry, Dior.

Ảnh: CA Cần Thơ

Hình ảnh kiểm tra, tạm giữ các sản phẩm gỉa mạo nhãn hiệu tại cửa hàng Thanh Dương Luxury. Ảnh: CA Cần Thơ

Đáng chú ý, ngoài số hàng hóa thành phẩm, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều nguyên liệu da, dụng cụ, máy móc và phương tiện được xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu; 04 điện thoại di động và 01 thẻ nhớ camera phục vụ công tác điều tra. Tổng trị giá số hàng hóa tạm giữ trên 1,4 tỷ đồng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định hành vi của những người liên quan có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can Huỳnh Phương Duy, SN 1993, ngụ tại TP. Cần Thơ và Huỳnh Thanh Dương, SN 1997, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương (Thanh Dương Luxury). Ảnh: CA Cần Thơ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ra quyết định khởi tố hình sự nhân viên công ty tài chính Nguyễn Ngọc Đức SN 1993
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