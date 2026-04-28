HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng

Linh San |

Qua điều tra, Công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh, sinh năm 2004; Đoàn Việt Anh, sinh năm 2003; Nguyễn Hoàng Lập, sinh năm 2003; Lê Bách Minh, sinh năm 2003; Lê Bảo Hoàng Minh, sinh năm 2003 (cùng trú tại thành phố Hải Phòng); Phạm Đình Phú, sinh năm 2004; trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 2008; trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Hà Văn Cần, sinh năm 1996; trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi sang Camphuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

- Ảnh 2.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các Ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan. Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh Công an, Cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh…..và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿

Tags

lừa đảo

tài khoản ngân hàng

giao dịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại