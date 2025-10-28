Diệu Nhi: "Tôi sợ mình chưa kịp làm gì đã khóc mất rồi"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã ra thủ đô Hà Nội, ghi hình tại Sân vận động thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Tại đây, chương trình đã ghi hình 6 tập, hỗ trợ 18 hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh, thành phía Bắc.



Diệu Nhi

Đợt ghi hình tại Hà Nội lần này được dẫn dắt bởi MC Dương Hồng Phúc, MC Thành Trung, MC Huỳnh Lập, cùng sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ khách mời như ca sĩ Hà Lê, diễn viên Hà Việt Dũng, ca sĩ Bùi Lê Mận, hoa hậu Ngọc Hân, vận động viên Đỗ Kim Phúc, diễn viên Diệu Nhi, đạo diễn Kiên Ứng, ca nương Kiều Anh, diễn viên Quỳnh Kool, ca sĩ Huy R, diễn viên Long Vũ, hoa hậu Trúc Linh.

Là một trong những khách mời tham gia ghi hình tại Hà Nội, diễn viên Diệu Nhi xúc động chia sẻ: "Tôi đặc biệt dễ rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn. Dường như trong gia đình tôi, không ai mạnh mẽ cả nên tôi cũng thừa hưởng điều đó và rất dễ xúc động.

Lần nào xem chương trình Mái ấm gia đình Việt, tôi đều không cầm được nước mắt. Tôi khá lo lắng khi nhận lời tham gia chương trình lần này. Tôi sợ rằng mình chưa kịp làm gì để giúp đỡ các gia đình thì bản thân đã khóc mất rồi".

MC Dương Hồng Phúc

Diễn viên Quỳnh Kool cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được lời mời tham gia ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt. Với tôi, đây là một chương trình khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động.

Tôi đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực, và sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình để sẻ chia, đồng hành cùng các em nhỏ vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống".

MC Dương Hồng Phúc chia sẻ: "Sau hơn ba năm lên sóng, Mái ấm gia đình Việt đã mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho 474 gia đình với hơn 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Mang sứ mệnh đem hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng, chương trình đã ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng uy tín.

Mới đây, sau quá trình làm việc độc lập và thảo luận tập trung, Ban Sơ khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025 đã công bố các dự án tiêu biểu bước vào vòng chung khảo. Trong tổng số 160 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trên toàn quốc, Mái ấm gia đình Việt là một trong 27 dự án được lựa chọn, phản ánh rõ tinh thần "Kiên trì phụng sự" mà Human Act Prize 2025 hướng tới".