Diệu Nhi bị "người thứ ba" công khai thách thức

Diệu Nhi một lần nữa bị "người thứ ba" thách thức công khai.

Sau thời gian tham gia Running Man Vietnam, Anh Tú Atus và Quân A.P ngày càng trở nên thân thiết. Cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các nội dung bên lề chương trình, từ quay clip, chụp ảnh đến những màn tương tác khiến người xem không khỏi đặt dấu hỏi: Diệu Nhi ở nhà có biết chuyện này không?

Mới đây, Quân A.P tiếp tục có động thái khiến "chính thất" Diệu Nhi phải được réo tên. Nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh thân thiết bên Anh Tú, thậm chí còn cosplay lại một bộ ảnh của vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi. Chỉ khác một điều, vị trí của Diệu Nhi lần này đã được Quân A.P "chiếm sóng".

Trong những bức ảnh được đăng tải, Quân A.P và Anh Tú tạo dáng khá tình cảm, từ tựa sát vào nhau đến những khoảnh khắc tạo hình đôi. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn thẳng thừng đính kèm dòng trạng thái: "2 người hạnh phúc 3 người vui".

Quân A.P rủ rê Anh Tú bỏ bê "chính thất" Diệu Nhi qua một bên

Không dừng lại ở màn cosplay, Quân A.P thời gian qua còn liên tục đăng tải những khoảnh khắc thân thiết với Anh Tú trên mạng xã hội. Cả hai cùng quay video, tạo dáng, tương tác và liên tục xuất hiện cạnh nhau trong các nội dung liên quan đến Running Man Vietnam .

Những màn tung hứng qua lại khiến cộng đồng mạng nhanh chóng nhập vai hội hóng chuyện, liên tục gọi tên Diệu Nhi. Đáp lại "tiểu tam bất đắc dĩ", Diệu Nhi thể hiện quyền lực tuyệt đối khi để thẳng bình luận dưới bài đăng của Quân A.P: "Chúc mừng Cúc e đã nhận được sự chú ý từ chị".

Phản ứng của Diệu Nhi khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Cùng với đó, song song với réo tên Diệu Nhi, cư dân mạng đã liên tục tag tài khoản của Lê Khanh vào để "mách" lại những chiêu trò của Quân A.P. Loạt bình luận hài hước của cư dân mạng: "Sao thấy lo cho Diệu Nhi quá", "Nhà ai nấy giữ nhé mọi người ơi", "Quân A.P và Anh Tú Atus đang cố tình gây chú ý với nóc nhà", "Quân A.P ơi, xin anh hãy làm người thứ ba có tự trọng", "Diệu Nhi rủ Lê Khanh tới tận nơi là có chuyện nha", "Hóng hội nóc nhà trổi dậy",...

Quân A.P liên tục đăng tải khoảnh khắc thân thiết bên Anh Tú và không quên thách thức Diệu Nhi trong các bài đăng

Mỗi lần "tiểu tam" Quân A.P hành động thì cư dân mạng có thêm tràn cười

Sau Running Man Vietnam, mối quan hệ giữa Quân A.P và Anh Tú càng thêm thân thiết. Song, cư dân mạng cũng réo tên "hội nóc nhà" là Diệu Nhi và Lê Khanh mỗi khi cả hai tung khoảnh khắc kè kè nhau thế này

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng để ý, mỗi lần Anh Tú tham gia chương trình mới là Diệu Nhi bị réo tên để canh chồng. Trước Quân A.P, người từng khiến Diệu Nhi phải "để mắt" chính là Quang Trung. Giữa Quang Trung và vợ chồng Anh Tú vốn giữ mối quan hệ thân thiết. Nên khi cùng xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi , tình bạn giữa Quang Trung và Anh Tú càng được thể hiện rõ hơn. Cả hai thường xuyên có những màn tương tác thân mật và thậm chí còn cố tình đăng tải lên mạng xã hội để chọc Diệu Nhi.

Từ đó, mỗi khi Quang Trung xuất hiện bên Anh Tú, cư dân mạng lại có thói quen "tag nhẹ" Diệu Nhi vào cuộc. Những màn đối đáp giữa hai bên chủ yếu mang màu sắc hài hước, trở thành một trong những mảng miếng quen thuộc xoay quanh hội bạn của Anh Tú.

Sau đó, đến concert Anh Trai Say Hi , Diệu Nhi từng đăng tải video tổng hợp loạt khoảnh khắc ông xã thân thiết với các đồng nghiệp như Isaac, Rhyder,... khi thì được ôm, khi được hôn gió, lúc lại được cõng. Diệu Nhi xem xong chỉ biết than thở và làm hẳn một màn reaction đầy biểu cảm. Thậm chí, Diệu Nhi còn đổi tên nhóm chat với fan thành "Người Thắng Cuộc", như một cách tự nhận mình là người chiến thắng trong cuộc chiến giành ông xã.

Đây là cách Diệu Nhi "khẳng định chủ quyền" với ông xã quá đẹp trai

Diệu Nhi và Anh Tú hẹn hò được 7 năm và đăng ký kết hôn vào cuối tháng 8/2022. Sau đó, cả hai đã tổ chức đám cưới lãng mạn vào tháng 10/2022. Cả hai vốn khá kín tiếng khi nói về cuộc sống riêng tư, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh gia đình và con cái.

Dẫu vậy, môi khi vợ chồng này lấy chính những câu chuyện hôn nhân của mình làm "content" thì cư dân mạng chỉ biết cười nghiêng ngả. Từ những màn trêu chọc nhau đến các pha "đánh dấu chủ quyền", Diệu Nhi - Anh Tú luôn khiến chuyện vợ chồng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ theo cách rất riêng.

Cuộc sống hôn nhân của Anh Tú và Diệu Nhi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV