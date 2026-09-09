“Tôi từng xem ảnh về nơi này nhưng khi đứng giữa những pho tượng khổng lồ mới thực sự cảm nhận được sự choáng ngợp. Mỗi bước đi lại bắt gặp một hình tượng khác, khiến tôi có cảm giác như đang khám phá một thế giới thần thoại bằng đá”, chị Mai Khanh - du khách TPHCM - chia sẻ.