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Điều kỳ bí trong khu vườn có hơn 200 pho tượng

Lộc Liên
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Hơn 200 pho tượng lớn nhỏ, trong đó có tượng Đức Phật nằm dài khoảng 40 m, cùng hàng loạt hình tượng thần linh, linh vật kỳ lạ tạo nên không gian vừa cổ kính, linh thiêng vừa kỳ bí tại vườn tượng Xiêng Khuôn, cách thủ đô Viêng Chăn (Lào) khoảng 25 km.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 1.

Vườn tượng Xiêng Khuôn (Xieng Khuan Buddha Park) được xây dựng từ năm 1958, quy tụ hàng trăm tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ Phật giáo và Hindu giáo.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 2.

Nổi bật giữa khu vườn là tượng Đức Phật nằm dài khoảng 40 m. Tượng tái hiện Đức Phật nằm nghiêng, đầu tựa trên tay, trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của Xiêng Khuôn.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 3.

Với kích thước vượt trội, tượng Phật nằm gây ấn tượng ngay từ xa và là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá khu vườn.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 4.

Không chỉ có tượng Phật nằm, Xiêng Khuôn còn gây choáng ngợp bởi hàng loạt tác phẩm có kích thước lớn gấp nhiều lần con người. Đứng dưới chân những khối điêu khắc đồ sộ, du khách dễ cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 5.

“Tôi từng xem ảnh về nơi này nhưng khi đứng giữa những pho tượng khổng lồ mới thực sự cảm nhận được sự choáng ngợp. Mỗi bước đi lại bắt gặp một hình tượng khác, khiến tôi có cảm giác như đang khám phá một thế giới thần thoại bằng đá”, chị Mai Khanh - du khách TPHCM - chia sẻ.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 6.
Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 7.

Tượng voi cùng nhiều nhân vật, linh vật mang màu sắc thần thoại xuất hiện xen kẽ trong khu vườn, thể hiện sự giao thoa giữa những hình tượng của Phật giáo và Hindu giáo.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 8.
Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 9.

Không có những gian trưng bày khép kín, hơn 200 tác phẩm nằm rải rác giữa không gian ngoài trời, xen giữa cây xanh và hoa lá, khiến Xiêng Khuôn giống như một “bảo tàng điêu khắc” khổng lồ.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 10.

Trải qua gần 70 năm dưới nắng mưa, nhiều pho tượng đã nhuốm màu thời gian, bề mặt phủ rêu phong, tạo nên vẻ cổ kính và có phần huyền bí cho khu vườn.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 11.

“Tôi không nghĩ mình sẽ nhìn thấy một nơi như thế này ở Đông Nam Á. Nó không giống một ngôi chùa truyền thống, cũng không giống bảo tàng. Mọi thứ giống như một khu vườn nghệ thuật ngoài trời, thiên nhiên và tín ngưỡng hòa vào nhau”, Emily Carter (đứng giữa) - du khách Mỹ - nói.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 12.

Giữa những khối tượng phủ màu thời gian, các khóm hoa giấy rực rỡ tạo nên sự tương phản về màu sắc và trở thành góc chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 13.

Nhiều tác phẩm được tạo hình với đường nét cầu kỳ, biểu cảm đặc biệt. Trên một số pho tượng, du khách treo những vòng hoa lễ khi đến tham quan.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 14.
Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 15.

Giá vé vào vườn tượng Xiêng Khuôn là 10.000 kíp Lào (khoảng 12.000 đồng), áp dụng cho cả người dân địa phương và khách quốc tế. Khu tham quan mở cửa hằng ngày từ 8h-17h.

Khám phá vườn tượng Xiêng Khuôn: Kỳ bí với hơn 200 pho tượng Nổi bật - Ảnh 16.

Đến với Xiêng Khuôn, du khách không chỉ choáng ngợp trước những pho tượng khổng lồ mà còn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác bên dòng Mekong.

"Thảo đường hoàng đế" là hoa gì mà giá tới 1,5 triệu đồng/bông, khiến giới trẻ rần rần xếp hàng check-in?
Tags

du lịch lào

Xiêng Khuôn

pho tượng

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