Điều kiện để Việt Nam tham gia thị trường carbon quốc tế

Sáng nay (22/10), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050".

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của đề án là vừa đảm bảo tăng trưởng về năng suất, giá trị, vừa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trung, đề án tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn gồm: Tái cơ cấu cây trồng phù hợp vùng sinh thái và nhu cầu thị trường; xây dựng, áp dụng các gói kỹ thuật giảm phát thải theo chuỗi giá trị; hoàn thiện hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phục vụ kiểm kê khí nhà kính; triển khai mô hình thực hành nông nghiệp tốt; đồng thời xây dựng cơ chế tín chỉ carbon trong nông nghiệp nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia.

Đề án được triển khai giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu 100% diện tích cây trồng chủ lực áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về phát thải tích hợp với hệ thống giám sát quốc gia. Ngành trồng trọt cũng đặt mục tiêu đến năm 2035 góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020.

Các địa phương sẽ triển khai 1-2 mô hình trồng trọt giảm phát thải có khả năng nhân rộng, đồng thời thí điểm tối thiểu 15 mô hình canh tác đủ điều kiện phát triển tín chỉ carbon, góp phần đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia.

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - nhận định: “Đề án trồng trọt giảm phát thải đã đi đúng hướng phát triển được khuyến khích - đó là phát triển xanh, hữu cơ, bền vững và có định hướng thị trường rõ ràng.”

Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực sẽ canh tác phát thải thấp.

Tuy nhiên, ông Ngọc lưu ý, hiện việc triển khai chủ yếu dựa vào nguồn lực xã hội hóa, trong khi để đạt hiệu quả, cần có khung chính sách và nguồn vốn khởi động đủ mạnh. Ông Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa phương pháp đo lường tín chỉ carbon, xây dựng chuỗi minh bạch để Việt Nam có thể tham gia thị trường carbon quốc tế. Bởi nếu không chuẩn hóa ngay từ khâu tổ chức ban đầu, sẽ khó hình thành chuỗi tín chỉ minh bạch có thể giao dịch quốc tế.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội - cho rằng trồng trọt giảm phát thải không chỉ là cam kết khí hậu mà còn là hướng đi thiết thực giúp nông dân thích ứng, nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường sống.