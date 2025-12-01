Điều ít biết về con gái cựu Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An: Đi Mỹ 5 năm trở lại làm vocalist hàng đầu Việt Nam

Chiều 1/12, Hương Tràm tổ chức showcase ra mắt album Phao Cứu Sinh tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp sau nhiều năm du học và sinh sống tại Mỹ. Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tú Dưa…

Album Phao Cứu Sinh gồm 12 track, toàn những ca khúc được chọn lọc để Hương Tràm bộc lộ thế mạnh. Trước đó, nữ ca sĩ đã ra mắt single mở đường Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn, nhận về phản ứng tích cực. Album thứ hai trong sự nghiệp chứng kiến bước chuyển mình rõ rệt của Hương Tràm: từ “công chúa ballad” trở thành nghệ sĩ lựa chọn Cinematic Pop - thể loại kén người nghe nhưng giàu khả năng kể chuyện và chất điện ảnh.

Hương Tràm tại buổi showcase

Với nữ ca sĩ, đây là “phao cứu sinh” đúng nghĩa cho những đổ vỡ, tổn thương và hành trình tự chữa lành suốt thời gian ở Mỹ. Hương Tràm thừa nhận Cinematic Pop không dễ đạt được sự đại chúng, nhưng nghệ sĩ phải đủ dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những cột mốc mới.

Hương Tràm hát live loạt ca khúc mới như Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn

Tại showcase, Hương Tràm biểu diễn loạt ca khúc trong album, phô diễn chất giọng nội lực và màu sắc đặc trưng mà nhiều năm qua vẫn khiến khán giả nhắc đến cô như vocalist hàng đầu Vpop. Hai khách mời xuất hiện cùng cô là Phúc Du và Bùi Anh Tuấn, trong đó sự tái hợp với Bùi Anh Tuấn gây nhiều xúc động. Hương Tràm chia sẻ rằng cô rất trân trọng giọng hát của Bùi Anh Tuấn và hy vọng nam ca sĩ sẽ tiếp tục nhận được tình yêu đủ lớn để bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

Hương Tràm kết hợp Phúc Du trong Get Out Of Your Game

Hương Tràm tái hợp Bùi Anh Tuấn

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất là sự xuất hiện của bố mẹ nữ ca sĩ. NSND Phạm Tiến Dũng gửi lời cảm ơn khán giả và chia sẻ rằng đây không chỉ là ngày ra mắt dự án âm nhạc mà còn là một cột mốc trưởng thành của Hương Tràm trong cuộc sống. Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng tại Nghệ An.

Hương Tràm và bố mẹ

NSND Phạm Tiến Dũng là gương mặt có nhiều đóng góp cho nghệ thuật dân gian và dân ca Ví - Giặm. Ông từng là ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc Nghệ An, được khán giả yêu mến qua những ca khúc như Đi Trong Hương Tràm, Neo Đậu Bến Quê, Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau. Ca khúc Đi Trong Hương Tràm chính là nguồn cảm hứng để bố mẹ đặt tên cho Hương Tràm. Bố Hương Tràm từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. NSND Tiến Dũng luôn là điểm tựa cho con gái theo đuổi âm nhạc.

Bố Hương Tràm cám ơn khán giả

Mẹ của Hương Tràm - bà Dư Thị Thủy cũng là nghệ sĩ của đoàn Ca Múa Nhạc Nghệ An, hiện đảm nhận công việc kinh doanh. Anh trai Phạm Tiến Mạnh là ca sĩ, lọt Top 10 Sao Mai điểm hẹn 2010 và hiện công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Gia đình giàu truyền thống nghệ thuật này luôn là nền móng tạo nên sự chỉn chu của Hương Tràm, từ tư duy biểu diễn đến định hướng nghề nghiệp.

Sự nghiệp của Hương Tràm ghi dấu rõ rệt qua từng giai đoạn. Từ cô gái 17 tuổi giành Quán quân Giọng hát Việt 2012 đến loạt bản hit như Em Gái Mưa, Ngốc, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Duyên Mình Lỡ, giọng hát nội lực đưa cô tiến thẳng hàng top của Vpop. Cô cũng sở hữu loạt giải thưởng lớn như Nghệ sĩ mới của năm Cống hiến 2013, Cúp Vàng The Remix 2016, MV của năm Cống hiến 2018, Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất tại MAMA 2018…

Năm 2019, ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tạm dừng hoạt động để sang Mỹ du học. Hương Tràm học ngôn ngữ, nhảy, luyện thanh và thậm chí đổi nghệ danh thành Charmy Pham để phù hợp hơn với công việc tại thị trường quốc tế. Sau vài năm định hình lại bản thân, năm 2023, cô bắt đầu tái xuất với dự án LaLaLa mang màu sắc Latin. Đến hiện tại, Hương Tràm đã trở về Việt Nam, tiếp tục biểu diễn, tham gia các chương trình lớn và đầu tư cho album mới một cách trọn vẹn.

Hương Tràm trưởng thành với album đầu tay

Với showcase Phao Cứu Sinh, khán giả không chỉ nhìn thấy Hương Tràm của ngày xưa, nữ ca sĩ sở hữu giọng hát mạnh mẽ và cảm xúc mà còn là một nghệ sĩ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn sau những năm tháng sống xa quê nhà. Hành trình 5 năm du học ở Mỹ như một cú lùi cần thiết để cô trở về đúng thời điểm, và tiếp tục chứng minh vị thế vocalist hàng đầu Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn

Phúc Du

Võ Hạ Trâm và Lâm Bảo Ngọc

MC Khánh Vy

Lan Thy

Đỗ Hoàng Hiệp

Tuimi

Hằng Bingboong



