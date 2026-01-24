Điều ít biết về cháu trai cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa: “Cỗ máy tạo hit” nổi tiếng cả Trung Quốc, bạn gái xinh như Hoa hậu

Trong thị trường âm nhạc Vpop ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi ca sĩ trẻ, Tăng Duy Tân nổi lên như một trường hợp đặc biệt, một “hiện tượng” phá vỡ nhiều quy chuẩn thông thường của việc tạo hit. Không sở hữu ngoại hình chuẩn "nam thần" Kpop, cũng không xuất hiện dày đặc trên các gameshow truyền hình thực tế ngay từ đầu, chàng trai sinh năm 1995 này chọn cách chinh phục khán giả bằng chính tư duy âm nhạc khác biệt. Sự nghiệp của Tăng Duy Tân là một hành trình khởi đầu từ những bản demo mộc mạc trên mạng xã hội đến vị thế của một "hit-maker" hàng đầu, người nắm giữ công thức tạo ra những giai điệu ám ảnh tâm trí người nghe từ Việt Nam sang đến tận thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Vpop ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi ca sĩ trẻ, Tăng Duy Tân nổi lên như một trường hợp đặc biệt (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết rằng, chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lẫy lừng tại Quảng Trị. Anh là cháu nội của cố nhạc sĩ Trần Hoàn là nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, tác giả của những nhạc phẩm bất hủ như Lời người ra đi, Sơn nữ ca. Đồng thời, anh cũng là em họ của Divo Tùng Dương - một giọng ca quái kiệt đầy nội lực của làng nhạc Việt. Và cũng chính Tăng Duy Tân là tác giả đứng sau bản hit đình đám Tái Sinh của người anh họ. Tuy nhiên, thay vì chọn lối đi trải hoa hồng hay dựa hơi vào danh tiếng của cha chú, Tăng Duy Tân đã chọn cách giấu xuất thân "khủng" này suốt những năm tháng đầu sự nghiệp. Chàng trai sinh năm 1995 muốn chinh phục khán giả bằng chính tư duy âm nhạc khác biệt và thực lực của bản thân.

Tăng Duy Tân là tác giả đứng sau bản hit đình đám Tái Sinh (Ảnh: Facebook)

Trước khi trở thành cái tên bảo chứng cho các bảng xếp hạng âm nhạc số, Tăng Duy Tân từng có một khởi đầu không mấy liên quan đến nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Tốt nghiệp ngành Đông Phương Học và từng có thời gian làm hướng dẫn viên du lịch tại Huế, anh tích lũy cho mình vốn sống và sự am hiểu văn hóa Á Đông. Những ca khúc đầu tay như Tình Đầu, Ngây Thơ Hay Dạ Vũ ban đầu chỉ nhen nhóm trong cộng đồng nghe nhạc indie và TikTok, nhưng nhanh chóng lan rộng nhờ giai điệu ngũ cung bắt tai pha trộn với âm hưởng điện tử hiện đại.

Tăng Duy Tân từng có một khởi đầu không mấy liên quan đến nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, phải đến giữa năm 2022, khi Bên Trên Tầng Lầu ra đời, cái tên Tăng Duy Tân mới thực sự bùng nổ. Ca khúc với giai điệu house hiện đại pha trộn âm hưởng ngũ cung này đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Không chỉ thống trị #1 Trending YouTube Việt Nam trong thời gian dài, ca khúc còn xác lập kỷ lục khi trụ vững ngôi vương Billboard Vietnam Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp. Đáng tự hào hơn, Bên Trên Tầng Lầu còn vươn ra biển lớn khi xuất hiện trong Bxh Youtube Global Music Videos – một thành tích hiếm có của nhạc Việt. Với hàng trăm triệu lượt xem và hàng ngàn phiên bản cover từ khắp nơi trên thế giới, bản hit này chính thức đưa tên tuổi anh bước thẳng vào hàng ngũ ngôi sao hạng A.

Phải đến giữa năm 2022, khi Bên Trên Tầng Lầu ra đời, cái tên Tăng Duy Tân mới thực sự bùng nổ (Ảnh: FBNV)

Không để bản thân "ngủ quên" trên đỉnh vinh quang, Tăng Duy Tân tiếp tục chứng minh danh xưng "cỗ máy tạo hit" không phải là hư danh. Cuối năm 2023, anh tung ra cú nổ tiếp theo mang tên Cắt Đôi Nỗi Sầu , càn quét mọi nền tảng số với tốc độ chóng mặt. Ca khúc nhanh chóng leo lên #1 Trending YouTube , cán mốc hơn 100 triệu views chỉ sau thời gian ngắn và mang về cho anh cú đúp giải thưởng tại Làn Sóng Xanh . Trên nền tảng TikTok, các hashtag liên quan đến bài hát thu về hàng tỷ lượt xem. Chưa dừng lại ở đó, màn song ca Bật Tình Yêu Lên cùng Hòa Minzy cũng trở thành ca khúc "quốc dân" tại các phòng karaoke, thống trị #1 Spotify Việt Nam nhiều tuần liền. Những con số biết nói này đã đập tan định kiến "one-hit wonder", khẳng định sức bền đáng nể của anh trên đường đua V-pop khắc nghiệt. Không chỉ dừng lại ở các đĩa đơn viral, Tăng Duy Tân còn khẳng định tư duy nghệ thuật có chiều sâu qua album đầu tay mang tên Khu Vườn Tình. Album nhanh chóng gặt hái thành tích ấn tượng với hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng số, đặc biệt là hai bản hit Say Sóng và Ikigai.

Tăng Duy Tân tiếp tục chứng minh danh xưng "cỗ máy tạo hit" không phải là hư danh (Ảnh: Facebook)

Điểm sáng chói lọi và độc đáo nhất trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân chính là khả năng xuất khẩu âm nhạc sang thị trường tỷ dân Trung Quốc, một điều mà ít nghệ sĩ Việt nào làm được. Thành công này không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên mà xuất phát từ tư duy làm nhạc rất riêng. Nhạc của Tăng Duy Tân nổi bật với sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng ngũ cung truyền thống Việt Nam với các dòng nhạc điện tử hiện đại như deep house. Phong cách này tạo nên màu sắc huyền bí, ma mị nhưng cực kỳ bắt tai, biến các sáng tác của anh thành những bản hit triệu view, dễ dàng viral trên TikTok và các nền tảng trực tuyến.

Chính sự tương đồng về văn hóa thông qua chất liệu ngũ cung này đã khiến Dạ Vũ hay Ngây Thơ trở nên gần gũi, dễ cảm thụ với khán giả Trung Quốc và trở thành trào lưu hot nhất trên Douyin với hàng tỷ lượt xem. Nhận thấy sức hút khủng khiếp này, các công ty giải trí Trung Quốc đã chủ động mua bản quyền sáng tác từ anh. Việc các ngôi sao đình đám của C-biz như Lý Thần, Trịnh Khải biểu diễn ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu lời Hoa trong chương trình đón năm mới 2026 hay các show truyền hình lớn là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế của anh. Tăng Duy Tân không nhập khẩu văn hóa, anh đang xuất khẩu chất xám Việt Nam ra thế giới, khẳng định nhạc Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

Điểm sáng trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân chính là khả năng xuất khẩu âm nhạc sang thị trường tỷ dân Trung Quốc (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Tăng Duy Tân cũng nhận được sự chú ý của khán giả, đặc biệt là tin đồn tình cảm với nữ ca sĩ Bích Phương. Dù cả hai chọn cách im lặng và chưa từng công khai xác nhận, nhưng mối quan hệ này được xem là "bí mật công khai" trong giới giải trí qua hàng loạt "hint" chất lượng từ việc dùng đồ đôi đến du lịch chung. Sự hiện diện của một "bóng hồng" tài sắc vẹn toàn bên cạnh được cho là nguồn cảm hứng lớn giúp Tăng Duy Tân thăng hoa hơn trong các sáng tác về tình yêu gần đây, mang đến những giai điệu tươi sáng và lạc quan hơn.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Tăng Duy Tân cũng nhận được sự chú ý của khán giả (Ảnh cap màn hình)

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tăng Duy Tân là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z có tài năng, độc lập và có tư duy. Không cần đến những chiêu trò đánh bóng tên tuổi hay dựa dẫm vào gia thế khủng, anh chinh phục khán giả bằng chính những giai điệu "gây nghiện" và thái độ làm nghề nghiêm túc. Với đà phát triển hiện tại, tên tuổi của Tăng Duy Tân được kỳ vọng sẽ còn tiến xa, không chỉ là một ngôi sao V-pop mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc có tầm ảnh hưởng trong khu vực.