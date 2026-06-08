Điều hòa dùng nhiều năm có thực sự tốn điện hơn máy mới? Đây là thắc mắc phổ biến của không ít gia đình.

Nhiều người cho rằng điều hòa càng cũ thì càng tiêu tốn nhiều điện năng. Đây cũng là lý do không ít gia đình nghĩ đến chuyện thay máy mới khi hóa đơn tiền điện tăng cao vào mùa hè. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Theo các chuyên gia điện lạnh, tuổi đời của điều hòa chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện. Một chiếc điều hòa đã sử dụng nhiều năm chưa chắc đã ngốn điện hơn một chiếc máy mới nếu được bảo dưỡng và sử dụng đúng cách.

Điều hòa cũ có tốn điện hơn không?

Câu trả lời là: Có thể có, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Sau nhiều năm sử dụng, một số bộ phận của điều hòa có thể bị hao mòn hoặc giảm hiệu suất. Khi đó, máy cần hoạt động lâu hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn, từ đó làm tăng lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cứ điều hòa cũ là sẽ tốn điện. Nhiều gia đình vẫn sử dụng các mẫu điều hòa 7-10 năm tuổi nhưng hóa đơn điện không tăng đột biến nhờ bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh đúng cách và sử dụng hợp lý. Ngược lại, một chiếc điều hòa mới cũng có thể tiêu tốn nhiều điện nếu thường xuyên vận hành sai cách.

Những nguyên nhân khiến điều hòa tốn điện hơn tuổi đời của máy

1. Bụi bẩn bám trên lưới lọc và dàn lạnh

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi bụi tích tụ quá nhiều, luồng không khí lưu thông kém hơn, khiến điều hòa phải hoạt động với công suất cao hơn để làm mát căn phòng. Không ít trường hợp chỉ sau khi vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh, khả năng làm lạnh đã cải thiện đáng kể.

2. Cài đặt nhiệt độ quá thấp

Nhiều người có thói quen đặt nhiệt độ ở mức 16-20 độ C với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, việc duy trì nhiệt độ quá thấp khiến máy nén phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm tăng lượng điện tiêu thụ. Các chuyên gia thường khuyến nghị duy trì nhiệt độ khoảng 25-27 độ C để cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu quả năng lượng.

3. Thường xuyên mở cửa khi bật điều hòa

Không khí lạnh liên tục thất thoát ra ngoài khiến điều hòa phải bù công suất liên tục. Điều này có thể làm điện năng tiêu thụ tăng đáng kể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm.

4. Không bảo dưỡng định kỳ

Sau thời gian dài sử dụng, dàn nóng, dàn lạnh hoặc quạt gió có thể bị bám bụi, giảm hiệu suất trao đổi nhiệt. Khi đó, máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt cùng một mức làm lạnh.

Khi nào điều hòa cũ thực sự gây tốn điện?

Một chiếc điều hòa lâu năm có thể tiêu tốn nhiều điện hơn nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

Làm lạnh chậm hơn trước.

Chạy liên tục nhưng phòng vẫn không đủ mát.

Dàn nóng phát ra tiếng ồn bất thường.

Máy bị thiếu gas hoặc rò rỉ gas.

Các linh kiện bên trong đã xuống cấp.

Trong những trường hợp này, hiệu suất làm lạnh giảm khiến thời gian vận hành kéo dài hơn, kéo theo chi phí điện tăng lên.

Có nên thay điều hòa mới chỉ vì sợ tốn điện?

Không nhất thiết.

Nếu điều hòa vẫn làm lạnh tốt, không gặp lỗi kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ, việc thay máy mới có thể chưa thực sự cần thiết. Ngược lại, nếu thiết bị đã sử dụng quá lâu, thường xuyên hỏng hóc hoặc hiệu suất giảm rõ rệt, người dùng có thể cân nhắc nâng cấp sang các dòng điều hòa inverter thế hệ mới để tối ưu khả năng tiết kiệm điện.

Kết luận

Điều hòa cũ không phải lúc nào cũng là thủ phạm khiến hóa đơn điện tăng cao. Trong nhiều trường hợp, cách sử dụng và tình trạng bảo dưỡng của thiết bị mới là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lượng điện tiêu thụ. Trước khi quyết định thay điều hòa mới, người dùng nên kiểm tra lại thói quen sử dụng, vệ sinh thiết bị và bảo dưỡng định kỳ. Đôi khi chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng có thể giúp giảm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.