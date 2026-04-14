Điều hoà bỗng “bốc mùi” khó chịu: Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe và hóa đơn tiền điện có thể đang tăng vọt

Nguyệt Hạ |

Theo các chuyên gia, mùi lạ từ điều hoà có thể là dấu hiệu của vi khuẩn, nấm mốc tích tụ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Không chỉ là mùi khó chịu

Nhiều người cho rằng mùi hôi từ điều hoà chỉ là do bụi bẩn lâu ngày nhưng thực tế vấn đề có thể nghiêm trọng hơn. Khi hệ thống làm lạnh hoạt động, hơi ẩm ngưng tụ bên trong dàn lạnh tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Theo U.S. Environmental Protection Agency, các hệ thống điều hòa không khí nếu không được vệ sinh đúng cách có thể trở thành nơi tích tụ vi sinh vật, làm suy giảm chất lượng không khí trong nhà. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra mùi ẩm mốc, tanh hoặc khó chịu.

Đặc biệt, nếu ngửi thấy mùi giống như mùi tất ẩm hoặc mùi chua, rất có thể điều hoà đã bị nhiễm nấm mốc. Các chuyên gia cảnh báo việc tiếp xúc với nấm mốc có thể gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu và làm nặng thêm các bệnh dị ứng hoặc hen suyễn.

Những nguyên nhân phổ biến khiến điều hoà có mùi hôi

Các chuyên gia kỹ thuật chỉ ra một số nguyên nhân chính:

Lưới lọc bẩn: bụi bẩn bám lâu ngày không được vệ sinh khiến không khí lưu thông mang theo mùi khó chịu.

Dàn lạnh ẩm mốc: hơi nước ngưng đọng trong dàn lạnh là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển.

Ống thoát nước bị tắc: nước đọng lâu ngày có thể gây mùi giống mùi cống.

Xác côn trùng hoặc động vật nhỏ: trường hợp này hiếm gặp nhưng có thể gây mùi rất nồng.

Điều hòa bốc mùi khó chịu: Cảnh báo sức khỏe và hóa đơn điện - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, còn “ngốn” điện hơn

Không chỉ gây khó chịu, điều hoà bẩn còn làm giảm hiệu suất làm lạnh. Máy phải hoạt động lâu hơn để đạt nhiệt độ mong muốn từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Các chuyên gia điện máy cho biết việc không bảo trì định kỳ có thể khiến hệ thống điều hoà hoạt động kém hiệu quả, làm tăng chi phí điện đáng kể.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí trong nhà, bao gồm nấm mốc và vi khuẩn là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt trong không gian kín và sử dụng điều hoà thường xuyên.

Bạn nên kiểm tra và vệ sinh điều hoà nếu gặp các dấu hiệu sau:

Mùi hôi xuất hiện ngay khi bật máy

Không khí thổi ra có cảm giác nặng, ẩm

Máy làm lạnh kém hơn bình thường

Có tiếng nước chảy hoặc nhỏ giọt bất thường

Giải pháp đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua

Các chuyên gia khuyến nghị nên vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ từ 3 - 6 tháng/lần để ngăn ngừa vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Ngoài ra, người dùng có thể áp dụng một số mẹo đơn giản như làm sạch lưới lọc mỗi tháng, bật chế độ quạt (FAN) sau khi tắt máy để làm khô dàn lạnh và kiểm tra ống thoát nước định kỳ.

Mùi hôi từ điều hoà không phải là chuyện nhỏ có thể “chịu đựng tạm”. Đó là dấu hiệu cảnh báo hệ thống đang gặp vấn đề, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa làm tăng chi phí sinh hoạt. Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp không khí trong lành hơn mà còn giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Đang chơi thì cậu bé 6 tuổi chạy vụt qua đường, chiếc xe tải lao tới và tiếng kêu xé lòng cuối video
