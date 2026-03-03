Điều gì xảy ra với viên tướng Iran thoát chết 3 lần trong các cuộc không kích của Mỹ-Israel?

Mỹ và Israel ngày 28/2 tuyên bố đã tiến hành “Chiến dịch Tiếng gầm của Sư Tử” (Operation Lion's Roar), mở cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu Chính phủ và Quân đội Iran.

Giai đoạn đầu của chiến dịch này được dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, đánh vào hàng loạt tỉnh thành ở Iran như: Thủ đô Tehran và các thành phố thuộc vùng Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.

Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Đặc biệt, lãnh tụ tinh thần Iran là Đại Giáo chủ Ali Khamenei và hàng chục quan chức cao cấp, tướng lĩnh quân đội cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ-Israel.

Người duy nhất sống sót sau vụ tấn công là tướng Ismail Qaani, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ông Qaani là chỉ huy cấp cao phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được bổ nhiệm thay thế cựu lãnh đạo Lực lượng Quds là Thiếu tướng Qassem Soleimani, người đã bị Mỹ giết vào năm 2020.

Tuy nhiên, ngày 2/3, giới truyền thông đưa tin rằng, tướng Ismail Qaani đã bị chính quyền Tehran cáo buộc tội gián điệp và đã bị thẩm vấn.

Giới truyền thông cho biết, tướng Qaani cũng từng sống sót sau hai vụ tấn công của Israel trong những năm trước đó và điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc ông Qaani có thể là một đặc vụ của Israel.

Trước những thông tin thất thiệt về mình, tướng Ismail Qaani đã khẳng định sự trong sạch của mình với tuyên bố: “Cuối cùng, sự thật sẽ được phơi bày”, nhưng rốt cuộc ông cũng đã bị bắt và chịu sự thẩm vấn, sau những cáo buộc chống lại mình.

Mossad (Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel) cũng đã lên tiếng đã bác bỏ những đồn đoán kéo dài nhiều tháng rằng vị tướng Iran này đã chuyển phe sang phía cơ quan tình báo Israel.

Trong một tuyên bố từ Mossad, họ nói rằng: “Ismail Qaani, chỉ huy Lực lượng al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), không phải là gián điệp của chúng tôi”.