Điều gì xảy ra khi tuabin thủy điện khựng lại, hàng nghìn tấn nước xé toạc đường ống: Kỹ sư có cách!

Khi bị chặn đứng đột ngột, nước có thể tạo ra áp lực khủng khiếp không kém gì một vụ nổ. Nhờ đâu mà các kỹ sư có thể ngự trị được lực sát thương này?

Tình huống: Hãy tưởng tượng bạn đang chạy thật nhanh và đột ngột đâm sầm vào một bức tường, bạn sẽ bị ngã rất đau. Luồng nước trong ống thủy điện cũng vậy: Khi van khóa lại đột ngột, hàng nghìn tấn nước đang lao nhanh bị "chặn khựng" lại, tạo ra một lực va đập cực mạnh dội ngược lại gọi là búa nước hay thủy kích. Lực này đủ sức làm nổ tung đường ống. Giải pháp: Để nước không xé rách ống, người ta xây một cái tháp trống thẳng đứng nối với đường ống (gọi là tháp điều áp/bể điều áp - surge tank). Khi van đóng đột ngột, nước không nổ ống mà sẽ vọt ngược lên tháp này rồi dịu dần xuống. Nó đóng vai trò y hệt bộ giảm xóc (phuộc nhún) trên xe máy/ô tô.

Khi một nhà máy thủy điện đột ngột dừng vận hành các turbine, mực nước bên trong tháp điều áp/bể điều áp sẽ ngay lập tức chồm lên dữ dội.

Hình ảnh đường ống dẫn nước bị vỡ tại Nhà máy thủy điện Neepco ở huyện Dima Hasao, bang Assam, Ấn Độ năm 2019. Ảnh: PTI



Hiện tượng này chính là một cú hiện hình điển hình của hiện tượng búa nước/thủy kích trong kỹ thuật thủy lực, nơi bể điều áp đóng vai trò như một bộ giảm xóc khổng lồ, hứng chịu toàn bộ áp lực để cứu rỗi hệ thống đường ống khỏi nguy cơ bị xé rách.

Về bản chất, trong trạng thái vận hành bình thường, turbine hoạt động như một điểm xả dòng, giúp mực nước bên trong bể điều áp giữ ở một vị trí cân bằng định sẵn. Tuy nhiên, khi turbine bị ngắt đột ngột, nó lập tức biến thành một "nút chặn" bịt kín đầu ra của một đường ống dẫn vốn đang đẫn hàng ngàn khối nước cuộn chảy.

Bể điều áp là thiết bị chứa nước được sử dụng như một bộ phận trung hòa áp suất trong hệ thống dẫn nước thủy điện để chống lại hiện tượng tăng và giảm áp suất quá mức. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Nếu không có sự xuất hiện của bể điều áp, toàn bộ năng lượng va đập khủng khiếp của búa nước sẽ trút trực tiếp lên thành ống và các van chặn, gây ra những vụ nổ tung đường ống thảm khốc.

Bằng cách ngăn ngừa hiện tượng búa nước và đảm bảo dòng chảy ổn định của nước đến tuabin, bể điều áp có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của máy phát điện tuabin thủy điện. Nó giảm nguy cơ hư hỏng đường ống và tuabin, đồng nghĩa với việc giảm chi phí bảo trì và sửa chữa về lâu dài. Nó cũng cải thiện hiệu suất tổng thể của nhà máy thủy điện, tăng sản lượng điện và doanh thu thu được.

Cơ chế triệt tiêu hiểm họa vô cùng ngoạn mục

Trước thời điểm sự cố, một khối nước khổng lồ liên tục được gia tốc, lao cuồn cuộn qua đường ống áp lực để lao vào turbine.

Ngay khi bộ điều khiển đóng các cánh hướng dòng vì máy phát điện không còn nhu cầu tiêu thụ công suất, khối lượng nước khổng lồ ấy theo quán tính không thể dừng lại ngay trong một khoảnh khắc, tạo nên một bước sóng tăng áp cực kỳ nguy hiểm.

Cú sốc áp lực này dội ngược lại dọc theo đường ống và va phải giao điểm mở ra một giếng đứng thẳng đứng chính là bể điều áp. Toàn bộ lượng nước dư thừa lập tức lao vút lên cao, biến thứ áp suất phá hủy chết người thành một cột nước vọt lên cao hàng chục mét.

Khi cột nước đạt đến độ cao kịch trần, vận tốc của nó giảm về gần bằng không trước khi êm ả hạ xuống, kéo theo sự dập tắt dần các dao động áp suất.

Bằng cách đó, một công trình nhìn qua tưởng chừng trống rỗng lại vận hành như một chiếc phuộc nhún thủy lực khổng lồ bảo vệ toàn bộ hạ tầng nhà máy.

Bể điều áp của nhà máy thủy điện Isawa II (Nhật Bản). Ảnh: Isawa II

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự an toàn và thảm họa đôi khi lại nằm ở những sai sót trên bản vẽ thiết kế.

Nhiều kỹ sư thường rơi vào cái bẫy tính toán khi chỉ chuẩn bị các van chặn dựa trên điều kiện vận hành tiêu chuẩn, mà bỏ quên các kịch bản sự cố cực đoan như khi mực nước thượng lưu đạt đỉnh kết hợp với cú va đập búa nước từ việc đóng van đột ngột.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các bộ truyền động điện không trang bị biến tần để điều khiển tốc độ đóng mở van cũng là một nguyên nhân nhân tạo trực tiếp kích hoạt những cú búa nước nguy hiểm, đe dọa đến sự sinh tồn của toàn bộ công trình thủy điện.

Kích thước và vị trí của bể điều áp Một trong những yêu cầu quan trọng đối với bể điều áp là kích thước của nó. Kích thước của bể điều áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chiều dài và đường kính của đường ống dẫn nước, lưu lượng nước tối đa và sự thay đổi dự kiến về tải trọng trên tuabin. Đường ống dẫn nước lớn hơn hoặc lưu lượng nước cao hơn thường sẽ cần một bể điều áp lớn hơn. Vị trí đặt cũng rất quan trọng. Bể điều áp nên được đặt càng gần tuabin càng tốt. Điều này giúp giảm chiều dài đường ống dẫn nước giữa bể điều áp và tuabin, giảm thiểu nguy cơ búa nước. Bể điều áp cũng cần được đặt ở độ cao đủ so với tuabin để đảm bảo có thể cung cấp nước bằng trọng lực khi cần thiết. Các yếu tố cần xem xét trong thiết kế Thiết kế của bể điều áp là một khía cạnh quan trọng khác. Nó cần phải chịu được áp suất và lưu lượng tối đa dự kiến. Thành của bể điều áp phải đủ dày để chịu được áp suất, và phải có các đường ống dẫn vào và dẫn ra phù hợp. Đường ống dẫn vào phải được thiết kế để nước chảy vào bể một cách trơn tru, trong khi đường ống dẫn ra phải có khả năng cung cấp nước cho tuabin mà không gây ra sự nhiễu loạn quá mức. Hình dạng của bể điều áp cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó. Các hình dạng phổ biến bao gồm hình trụ và hình chữ nhật. Bể điều áp hình trụ thường được ưa chuộng hơn vì chúng có sự phân bố ứng suất đồng đều hơn, giúp chúng ổn định hơn về mặt cấu trúc.

Tham khảo: Science