Ngày 14/3, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng công bố quyết định của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về bổ nhiệm, điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy cấp Đội, Công an phường (CAP).

Đảng ủy, lãnh đạo P. Nam Dương chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động. Ảnh : Báo Công an Đà Nẵng

Theo báo Công an Đà Nẵng , Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm Trung tá Trần Thị Thu Thủy - Phó trưởng CAP Nam Dương giữ chức vụ Trưởng CAP Nam Dương; điều động Thiếu tá Lê Vĩnh Thắng- Phó trưởng CAP Nam Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát THAHS và HTTP, và điều động Thiếu tá Hoàng Đình Hải - Phó trưởng CAP Thạch Thang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng CAP Nam Dương.

Trước đó vào ngày 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, thượng tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định điều động và bổ nhiệm với 11 cán bộ. Ảnh: Yên Hưng.

Được biết, tại dịp này có 22 cán bộ được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp huyện có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với Công an thành phố. Đây là cấp trực tiếp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các lĩnh vực công tác Công an trên phạm vi toàn Thành phố và ở từng địa bàn cấp huyện.

"Đội ngũ Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp huyện đã được quan tâm xây dựng có những bước trưởng thành rõ rệt, chất lượng ngày càng được nâng cao, trở thành nhân tố then chốt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố..." - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đề nghị, các cán bộ nhận quyết định nhanh chóng ổn định, hòa nhịp với đơn vị mới, vị trí công tác mới; khắc phục mọi khó khăn, thử thách; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn; đổi mới lề lối, cung cách làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo; liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, trở thành những nhân tố mới đóng góp to lớn vào kết quả, thành tích công tác của đơn vị và của Công an thành phố.

Cùng ngày 11/3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với một số cán bộ đang công tác tại Công an thành phố Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Theo báo Đồng Nai , Giám đốc Công an tỉnh đã điều động thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa, giữ chức Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; điều động trung tá Nguyễn Lê Anh, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa, giữ chức Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng điều động thượng tá Trần Văn Bắc, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và thượng tá Nguyễn Công Chức, Phó trưởng phòng An ninh nội địa, cùng giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa.