Điều cứu lấy Phương Oanh

Khán giả từng quen với hình ảnh một Phương Oanh sắc sảo, đầy bản lĩnh trên màn ảnh – từ cô Quỳnh kiên cường trong Quỳnh Búp Bê đến nàng Nam cá tính trong Hương Vị Tình Thân. Nhưng ngoài đời, cô lại là người phụ nữ tinh tế, sống tình cảm và coi trọng những điều bình yên.

Có lẽ, cột mốc thay đổi cuộc đời và quan điểm sống của Phương Oanh chính là sinh cặp nhóc tỳ kháu khỉnh. Từ lúc kết hôn đến khi sinh con, Phương Oanh chọn rời xa ánh đèn sân khấu, tạm gác những kế hoạch phim ảnh để tập trung chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ, khoảng thời gian này giúp mình học được nhiều điều về sự bao dung, kiên nhẫn và tình yêu thương.

Khi bước vào hành trình làm mẹ, Phương Oanh thừa nhận cô thay đổi rất nhiều. "Khổ, sinh xong sự nhạy cảm cứ phải gọi là gấp mấy lần ấy. Không biết có ai giống em không ạ? Nhìn con lớn lên từng ngày, nên mỗi khi cứ được chứng kiến lần đầu nào của con thì Oanh lại khóc và có cảm xúc mạnh mẽ vô cùng", nữ diễn viên kể.

Việc sinh con đã giúp Phương Oanh có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và quan điểm sống

Phương Oanh thừa nhận, từ khi trở thành mẹ, cô bỗng trở nên yếu mềm hơn trước. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Phương Oanh khẳng định những mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến nhờ năng lượng tích cực của các con.

Nữ diễn viên trải lòng: "Mỗi lần nhìn con, trong lòng tôi trào dâng cảm giác kỳ diệu, khó diễn tả thành lời. Tôi thường nói với hai bé: 'Cảm ơn các con đã đến bên mẹ'. Mỗi lần hai bé cùng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ như có điều muốn nói, tôi thấy hạnh phúc vỡ òa. Sự kết nối giữa mẹ và con được hình thành từ những điều nhỏ bé như vậy. Năng lượng tích cực từ con khiến tôi quên đi nhiều mệt mỏi. Đến giờ phút này, con là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi".

Trên mạng xã hội, Phương Oanh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: khi là hình ảnh nấu ăn, khi là buổi dạo chơi cùng hai con nhỏ hay khoảnh khắc thư giãn trong khu vườn của riêng mình. Không còn là nữ diễn viên lạnh lùng, kiêu sa trên phim, Phương Oanh của hiện tại tràn đầy năng lượng tích cực, rạng rỡ và an nhiên.

Phương Oanh tạm gác sự nghiệp thời gian dài để trở thành bà nội trợ, vun vén cho gia đình nhỏ của mình

Nữ diễn viên dành thời gian tối đa để chứng kiến từng khoảnh khắc lớn lên của 2 con nhỏ

Sau thời gian tạm rời ánh đèn sân khấu để vun vén cho tổ ấm và chăm sóc hai con nhỏ, Phương Oanh quyết định trở lại với phim ảnh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần tái xuất này, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ bởi một hình ảnh chín chắn, tiết chế và sâu sắc hơn bao giờ hết. Không còn là cô gái bốc đồng hay gai góc như thuở nào, Phương Oanh mang đến cảm xúc trưởng thành - vừa mong manh, vừa mạnh mẽ – của người phụ nữ từng đi qua nhiều biến động trong cuộc đời.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả nhận xét, Phương Oanh như được "tái sinh" trên màn ảnh, vẫn là ánh mắt buồn đặc trưng nhưng nay đã có thêm chiều sâu và sự từng trải. Cô diễn không còn để gây ấn tượng, mà để truyền tải cảm xúc - và chính điều đó khiến vai diễn của cô trở nên thuyết phục và gần gũi hơn bao giờ hết. Sự trở lại của Phương Oanh không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống.