Bất động sản của Phương Oanh

Câu hỏi 1/5 Câu 1: Trước khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh từng công khai sở hữu bất động sản nào? A Một biệt thự xa hoa ở Hà Nội Sai B Một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội Đúng C Một penhouse đẳng cấp ở TP.HCM Sai D Một biệt thự sang trọng ở TP.HCM Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội Giải thích: Trước khi chính thức kết hôn với doanh nhân Shark Bình, Phương Oanh đã sở hữu và sinh sống trong một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội. Căn hộ này được cô xem là "món quà tự thưởng" cho bản thân sau những nỗ lực trong sự nghiệp và những thăng trầm trong cuộc sống. Thời độc thân, Phương Oanh sống trong một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội

Câu hỏi 2/5 Câu 2: Cơ ngơi của Phương Oanh được thiết kế theo phong cách nào? A Hiện đại (Morden) Sai B Kiến trúc Đông Dương (Indochine) Đúng C Tối giản (Minimalism) Sai D Bắc Âu (Scandinavian) Sai

Đáp án đúng: B. Indochine Giải thích: Phương Oanh đã lựa chọn thiết kế căn hộ cao cấp của mình theo phong cách Indochine, hay còn gọi là kiến trúc Đông Dương. Việc lựa chọn phong cách Indochine thể hiện cá tính và mong muốn của nữ diễn viên về một không gian tĩnh lặng, an yên. Nội thất trong nhà thường sử dụng các chất liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre và gạch bông, kết hợp với các họa tiết trang trí mang đậm tính Á Đông như hình ảnh Tứ Quý, hoa sen, và tượng Phật, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm đà bản sắc văn hóa nhưng vẫn rất hiện đại và tiện nghi. Sự kết hợp này giúp căn hộ của Phương Oanh trở thành một nơi mà cô mô tả là "đi đâu cũng muốn về nhà, về nhà là chả muốn đi đâu".

Câu hỏi 3/5 Câu 3: Diện tích chính xác của căn hộ chung cư của Phương Oanh là bao nhiêu? A 90m2 Sai B 120m2 Đúng C 150m2 Sai D 100m2 Sai

Đáp án đúng: B. 120m2 Giải thích: Căn hộ cao cấp tại Hà Nội mà Phương Oanh sở hữu có diện tích khá rộng rãi, lên tới 120m2. Nữ diễn viên từng chia sẻ, căn hộ này là món quà tự thưởng để cô có thể tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Diện tích 120m2 cũng cho phép Phương Oanh có sự linh hoạt trong việc thay đổi công năng các phòng, ví dụ như việc cô đã tháo dỡ một phòng ngủ để làm không gian sinh hoạt chung trở nên rộng rãi và thoải mái hơn, phù hợp với tiêu chí sống của cô.

Câu hỏi 4/5 Câu 4: Phương Oanh đã sử dụng gam màu chủ đạo nào cho căn hộ và điểm nhấn nổi bật nhất tại phòng khách là gì? A Be-Trắng, với điểm nhấn là tường gạch thô Sai B Trắng-Đen, với điểm nhấn là sofa xanh ngọc Đúng C Nâu-Vàng, với điểm nhấn là bộ bàn ghế gỗ chạm trổ Sai D Xám-Trắng, với điểm nhấn là đèn chùm lớn Sai

Đáp án đúng: B. Trắng-Đen, với điểm nhấn là sofa xanh ngọc Giải thích: Phương Oanh đã chọn Trắng và Đen làm gam màu chủ đạo cho căn hộ của mình. Màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng, trong khi màu đen dùng để nhấn nhá các chi tiết, khung cửa hay đồ nội thất, làm tăng thêm sự mạnh mẽ và cổ điển. Tuy nhiên, không gian phòng khách không chỉ dừng lại ở hai màu cơ bản này mà được nữ diễn viên khéo léo tạo điểm nhấn bằng một bộ sofa màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc này không chỉ làm nổi bật không gian giữa gam trắng-đen, mà còn gợi lên cảm giác về sự quý phái, tươi mới, đồng thời hòa hợp với các vật liệu tự nhiên trong phong cách Indochine. Bên cạnh đó, các đồ trang trí bắt mắt và bàn uống nước đậm chất truyền thống Á Đông cũng góp phần tạo nên một không gian phòng khách vô cùng thu hút. Sự kết hợp màu sắc này thể hiện gu thẩm mỹ cao và sự đầu tư tỉ mỉ của Phương Oanh vào không gian sống của mình.

Câu hỏi 5/5 Câu 5: Ban đầu, căn hộ của Phương Oanh có bao nhiêu phòng ngủ và cô đã điều chỉnh như thế nào? A 2 phòng ngủ và giữ nguyên Sai B 3 phòng ngủ, sau đó tháo dỡ 1 phòng để mở rộng không gian Đúng C 4 phòng ngủ, sau đó tháo dỡ 2 phòng Sai D 3 phòng ngủ và giữ nguyên Sai