Điều chỉnh mới về chiến thuật bộ binh khi sử dụng robot và UAV

Theo giới chuyên gia phân tích đến từ Kiev và phương Tây, dựa trên tình hình khó khăn ở mặt trận, người Ukraine cần phải ngẫm nghĩ lại về thất bại sắp xảy ra và rút ra được những bài học từ đó, hy vọng sẽ giúp họ có thể giành lại các thành phố pháo đài kiên cố đã mất vào tay quân Nga.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine và NATO đang phân tích những trận chiến đã qua, nhằm tìm ra những gì đã cho phép Quân đội Nga xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột.

Trên cơ sở này, dự án DeepState và kênh Telegram Mannerheims son đã tiến hành nghiên cứu hệ thống hóa học thuyết bộ binh mới của Quân đội Nga và cho rằng, Lực lượng Vũ trang Nga dường như đã vạch ra một học thuyết bộ binh mới, được áp dụng có hiệu quả trên chiến trường Ukraine.

Theo đó, có bốn khía cạnh chính đã được xác định, nhưng điểm nhấn quan trọng nhất trong học thuyết mới này là Quân đội Nga đang rất chú trọng đến việc tự động hóa, robot hóa một số quy trình chiến đấu, nhằm tăng hiệu quả tác chiến, tiết kiệm tài nguyên và tránh thiệt hại về con người, đồng thời cũng có những điều chỉnh về tổ chức lực lượng cấp phân đội.

Cụ thể, các nhà phân tích quân sự Ukraine chỉ ra sự gia tăng việc sử dụng các hệ thống robot mặt đất, các nhóm tấn công cỡ nhỏ và sử dụng máy bay không người lái linh hoạt.

Đồng thời, Nga đang giao thêm vai trò cho máy bay không người lái, không chỉ thuần túy làm nhiệm vụ trinh sát, đánh phá các điểm trú quân ở hậu phương, tiêu diệt phương tiện thiết giáp trên mặt trận, mà còn phải tăng cường hỗ trợ cho các nhóm tấn công cấp phân đội.

Máy bay không người lái Nga giờ đây có nhiệm vụ xâm nhập càng sâu vào phía sau càng tốt, tìm kiếm và vô hiệu hóa các vị trí trú quân và điểm hỏa lực, loại bỏ mọi mối nguy hiểm có thể dự đoán được trước khi tấn công.

Đồng thời chúng cũng được biên chế cho từng toán quân nhỏ, sẵn sàng làm các nhiệm vụ nguy hiểm như ném mìn vào các ụ hỏa lực, thăm dò các địa điểm phục kích… của phía Ukraine.

Nếu là năm 2024, quân Nga có thể cử một vài chiến binh mang theo lựu đạn vào cuộc tấn công và áp sát địa điểm phòng thủ của Ukraine để ném mìn vào hầm trú ẩn, nhưng đến năm 2025, nhiệm vụ này đã được chuyển giao hoàn toàn cho lực lượng không người lái, có thể là một robot mặt đất hoặc một UAV.

Điều này vừa giúp ngăn chặn việc lực lượng phòng thủ Ukraine phát hiện hướng di chuyển của các nhóm tấn công Nga, vừa giúp “dọn dẹp chiến trường” hiệu quả, tiết kiệm xương máu của binh sĩ.

Bên cạnh đó, bộ chỉ huy và sĩ quan Nga của các đơn vị tấn công đang từ bỏ các hình thái chiến thuật sử dụng một số lượng lớn nhân sự.

Theo ghi nhận của phía Ukraine, các đơn vị cấp chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga không còn sử dụng các đội hình tấn công tầm cỡ 30-60 người và trang thiết bị nặng nữa, mà thực hiện các hoạt động tấn công với các nhóm quân nhỏ, thậm chí có các toán quân từ 2-4 người.

Theo các chuyên gia Ukraine, xu thế sử dụng các toán quân nhỏ đang ngày càng phổ biến cho thấy các đơn vị của quân đội Nga đã từ bỏ “chiến thuật truyền thống” trước đây.

Rõ ràng là lực lượng Nga đang giảm thiểu các trận giao tranh vũ trang cỡ lớn và các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Nga cũng tăng cường tập luyện bao vây hoặc đánh vòng qua các vị trí chủ chốt của Ukraine, cũng như sử dụng các nhóm phá hoại đột phá vào hậu phương của Ukraine, các chiến thuật xâm lấn từng bước rất khó chịu đã được quân Nga thể hiện ở ngôi làng Zolotoy Kolodyaz ở gần Pokrovsky, vùng Donetsk.

Các nhà phân tích Ukraine sau khi xem xét hàng loạt trận đánh trong một năm qua đã nhận định rằng, ngay cả khi Quân đội Nga gặp vấn đề về bộ binh trên một khu vực mặt trận nhất định, bộ chỉ huy lực lượng Nga trong khu vực vẫn luôn sử dụng cách tiếp cận này.

Rõ ràng đây là một điểm mới trong học thuyết bộ binh của Nga, là sự điều chỉnh rất nhanh chóng và kịp thời của quân Nga nhằm thích ứng với những biến đổi trong một cuộc chiến tranh hiện đại, mang tính chất tiêu hao rất cao ở Ukraine.