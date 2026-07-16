Điều bất thường đang xảy ra với hơn 135 triệu thùng dầu Nga

Nga đang đối mặt với hiện tượng chưa từng có trên thị trường năng lượng.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hệ thống lọc dầu của Nga đang tạo ra những tác động dây chuyền đối với thị trường năng lượng. Theo các số liệu mới nhất, gần 135 triệu thùng dầu thô của Nga hiện bị mắc kẹt trên biển khi công suất lọc dầu trong nước sụt giảm mạnh, buộc Moscow phải đẩy mạnh xuất khẩu nhưng lại đối mặt với tình trạng ùn ứ và doanh thu đi xuống.

Theo các nguồn tin, những đợt không kích gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu Salavat và Afipsky của Gazprom Neftekhim đã khiến khoảng 1/3 công suất lọc dầu nội địa của Nga bị ảnh hưởng. Sản lượng chế biến dầu thô hiện chỉ còn khoảng 3,91 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2005.

Việc năng lực lọc dầu suy giảm khiến lượng dầu thô không thể tiêu thụ trong nước, buộc Nga phải chuyển hướng sang xuất khẩu nhiều hơn. Trong tháng 6, sản lượng khai thác dầu của nước này đạt khoảng 8,93 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 830.000 thùng/ngày so với hạn ngạch của liên minh OPEC+.

Tuy nhiên, việc gia tăng xuất khẩu lại vấp phải nhiều trở ngại khi các lệnh trừng phạt khiến số lượng khách hàng sẵn sàng mua dầu Nga ngày càng hạn chế.

Nhiều lô dầu thô Sokol và Sakhalin Blend bị chậm giao tới một tuần do phải chuyển tải từ tàu con thoi sang tàu biển, trong khi dầu ESPO cũng đang tích tụ tại cảng Kozmino vì tốc độ bốc dỡ chậm hơn dự kiến.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, đội tàu chở dầu "bí mật" của Nga hiện tập trung chủ yếu ngoài khơi Địa Trung Hải gần Ai Cập và khu vực quần đảo Riau của Indonesia. Nhiều tàu được cho là đã tắt tín hiệu nhận dạng hoặc không công bố điểm đến nhằm hạn chế nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm, doanh thu từ dầu mỏ của Nga vẫn suy giảm.

Dữ liệu cho thấy trong bốn tuần tính đến ngày 28/6, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt trung bình 4,13 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động này chỉ còn khoảng 1,68 tỷ USD mỗi tuần, giảm gần 200 triệu USD so với giai đoạn trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu thế giới đi xuống, mức chiết khấu ngày càng lớn đối với dầu Urals của Nga và tình trạng giao hàng chậm do tắc nghẽn logistics.

Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga với tổng lượng mua khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu khoảng 160.000 thùng/ngày và Syria khoảng 40.000 thùng/ngày.

Đáng chú ý, dữ liệu theo dõi cũng ghi nhận khoảng 1,9 triệu thùng dầu mỗi ngày đang được xếp vào nhóm "không rõ điểm đến", phản ánh thực tế nhiều chuyến hàng vẫn lênh đênh trên biển hoặc chưa xác định được người mua cuối cùng. Điều này cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu của Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong bối cảnh xung đột kéo dài và các lệnh trừng phạt tiếp tục được siết chặt.



