Tại Khmelnytskyi, tình báo phản gián quân sự của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ một đặc vụ Nga.

Các sĩ quan phản gián quân sự thuộc SBU bắt giữ một người đàn ông ở Khmelnytskyi vì nghi ngờ chuẩn bị ám sát chỉ huy đơn vị SSO.

Điệp viên bị bắt giữ theo chỉ thị của Tình báo Quân sự Nga, đã âm mưu đánh bom nhằm vào chỉ huy một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO). Thông tin này được Cơ quan An ninh Ukraine báo cáo.

Theo kết quả điều tra, đặc vụ Nga là một cựu binh hợp đồng đến từ Kharkiv, người đã giải ngũ vào năm 2024 vì lý do sức khỏe. Tình báo quân sự Nga đã tuyển dụng anh ta khi anh ta đang tìm kiếm một công việc bán thời gian.

Nhiệm vụ đầu tiên của người đàn ông này là thu thập thông tin tại Kharkiv về các sở chỉ huy dự bị và bãi đỗ xe dành cho các phương tiện của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Sau đó Tình báo Nga cử ông ta đến Khmelnytskyi để theo dõi chỉ huy của đơn vị SSO.

Trích đoạn thư từ trao đổi giữa người bị giam giữ và một viên chức phụ trách từ Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga.

Nghi phạm đã sử dụng một chiếc xe mang từ Kharkiv đến để thực hiện vụ tấn công. Đối tượng đậu chiếc xe chứa đầy bom gần lối vào nhà của viên chỉ huy, với ý định kích nổ khi viên sĩ quan đi ngang qua.

Các sĩ quan phản gián đã bắt giữ người đàn ông cách ngã tư đường vài mét, trước khi kịp kích nổ quả bom. Để đổi lấy việc hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông được hứa hẹn sẽ được đưa đến Nga thông qua một nước thứ ba và được cấp quốc tịch Nga.

Trong quá trình khám xét, điều tra viên thu giữ một chiếc điện thoại thông minh có chứa những cuộc trò chuyện ẩn danh mà nghi phạm đã sử dụng để liên lạc với đại diện của Tình báo Quân sự Nga.

Người đàn ông này đã được thông báo về phạm tội phản quốc theo Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Hình sự Ukraine. Nghi phạm đang bị giam giữ, không được bảo lãnh và đối mặt với án tù chung thân kèm theo tịch thu tài sản.

Tháng 11/2026, Tình báo Phản gián Quân sự của SBU cũng đã ngăn chặn một âm mưu ám sát nhằm vào chỉ huy của một trong các lữ đoàn thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine.

Theo điều tra, FSB của Nga đã tuyển dụng một quân nhân Ukraine để ám sát chỉ huy đơn vị này.

Theo Militarnyi