Diễn viên Việt vướng tranh cãi khi tuyển trợ lý: Mức lương 10 triệu, yêu cầu phải biết đủ thứ

Nhiều ý kiến cho rằng với việc phải đảm nhận từ hỗ trợ công việc, quay chụp, dựng video đến sáng tạo nội dung, mức lương 10 triệu đồng là chưa tương xứng.

Bài đăng tuyển trợ lý mới đây của diễn viên Maya nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng, loạt yêu cầu về công việc và kỹ năng dành cho ứng viên khiến nữ diễn viên vướng một số ý kiến trái chiều.

Cụ thể, Maya thông báo tuyển một trợ lý nữ để đồng hành cùng cô trong công việc hằng ngày, ưu tiên ứng viên ở khu vực Ocean Park 1. Theo chia sẻ, người được tuyển sẽ hỗ trợ Maya trong lịch quay, các phiên livestream nếu có, đồng thời đảm nhận nhiều công việc liên quan đến hình ảnh và nội dung.

Đáng chú ý, ứng viên được yêu cầu biết quay video, chụp hình, dựng video cơ bản, có tư duy sáng tạo nội dung và khả năng bắt trend. Bên cạnh đó, Maya cũng mong muốn tìm một người chủ động, nhanh nhẹn, tinh tế, có trách nhiệm, biết quan sát và nắm bắt công việc thay vì phải chờ hướng dẫn từng bước.

Bài đăng tuyển trợ lý mới đây của diễn viên Maya nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Bên cạnh mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng, loạt yêu cầu về công việc và kỹ năng dành cho ứng viên khiến nữ diễn viên vướng một số ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, người được tuyển sẽ hỗ trợ Maya trong lịch quay, các phiên livestream nếu có, đồng thời đảm nhận nhiều công việc liên quan đến hình ảnh và nội dung. Ảnh: FBNV

Một tiêu chí khác cũng được nữ diễn viên nhấn mạnh là ứng viên có gu thẩm mỹ, biết nhìn hình ảnh và hiểu cách xây dựng nội dung cá nhân. Người này cũng cần sẵn sàng đồng hành, di chuyển theo công việc khi cần. Về mức thu nhập, Maya đưa ra con số 10 triệu đồng/tháng, đồng thời cho biết thời gian làm việc linh hoạt tùy theo lịch công việc.

Chính mức lương cùng danh sách công việc khá đa dạng đã khiến bài đăng nhận về nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng với việc phải đảm nhận từ hỗ trợ công việc, quay chụp, dựng video đến sáng tạo nội dung, mức lương 10 triệu đồng là chưa tương xứng với khối lượng công việc. Không ít người cũng đặt câu hỏi liệu vị trí này đang được tuyển theo vai trò trợ lý hay kiêm nhiệm thêm công việc content creator.

Trước những bình luận liên quan đến mức lương, Maya tiếp tục lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết công việc của cô không cố định theo khung giờ hành chính, có ngày rất bận nhưng cũng có ngày khá thong thả. Có thời điểm cô đi quay, làm nội dung, livestream và cũng có những ngày không có lịch trình đặc biệt.

"Công việc của mình không phải công việc công sở 8 tiếng/ngày, sáng chấm công, chiều tan ca. Mình cũng không có một lịch công việc cố định để nói chính xác rằng ngày nào cũng nhiều việc hay ngày nào cũng ít việc", Maya viết.

Maya khẳng định 10 triệu đồng chỉ là mức khởi điểm, không phải mức thu nhập cố định trong mọi trường hợp. Theo nữ diễn viên, cô muốn tìm một người thực sự có nhu cầu làm việc, có tư duy sáng tạo và muốn đồng hành lâu dài thay vì chỉ quan tâm đến con số tiền lương.

Một số ý kiến cho rằng với việc phải đảm nhận từ hỗ trợ công việc, quay chụp, dựng video đến sáng tạo nội dung, mức lương 10 triệu đồng là chưa tương xứng với khối lượng công việc. Ảnh: FBNV

Maya cũng cho rằng hiện tại cô chưa có sẵn một khối lượng công việc cố định để giao cho trợ lý mỗi ngày mà đang cần một người có thể cùng mình "nghĩ ra công việc". Vì vậy, vị trí này được cô định hướng theo kiểu đồng hành và cùng phát triển, thay vì chỉ đơn thuần thực hiện các đầu việc được giao.

"Mình đang cần một người cùng mình nghĩ ra công việc. Cùng tìm content, cùng nghĩ ý tưởng, cùng quay dựng, cùng phát triển kênh. Nếu làm tốt, content ra nhiều, job về nhiều, công việc ngày càng bận thì tất nhiên thu nhập của trợ lý cũng sẽ tăng theo", Maya viết.

Đây cũng là lần thứ hai Maya đăng tin tuyển trợ lý. Trước đó, cô từng tìm được một người và có thời gian làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian, hai bên nhận ra không thực sự phù hợp trong công việc nên quyết định dừng lại.

Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều, Maya cho biết lần tuyển dụng này cô không tìm một ứng viên "hoàn hảo" mà quan trọng là phù hợp với cách làm việc của mình. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh nếu công việc phát triển và trợ lý làm tốt, thu nhập sẽ có cơ hội tăng lên theo hiệu quả công việc.

Đây cũng là lần thứ hai Maya đăng tin tuyển trợ lý. Ảnh: FBNV

Ca sĩ, diễn viên Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang ca hát và diễn xuất, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.

Sở hữu chiều cao 1,74 m, đôi chân dài cùng vóc dáng nổi bật, Maya từng giành danh hiệu Người đẹp tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Việt - Trung năm 2006. Đến năm 2009, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và phát hành nhiều ca khúc như Khi xa nhau, Vô vọng, Đêm qua em mơ thấy anh...

Không chỉ ca hát, Maya còn tham gia nhiều dự án phim ảnh và ghi dấu ấn với một số vai diễn trên màn ảnh. Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp cô duy trì độ nhận diện và trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ có hành trình khá đa dạng.

Cô hoạt động trong cả lĩnh vực người mẫu, phim ảnh và ca hát. Ảnh: FBNV

Trong khi sự nghiệp từng có nhiều dấu ấn, chuyện tình cảm của Maya lại trải qua không ít thăng trầm. Năm 2015, khi đang được chú ý trong showbiz, cô bất ngờ sang Mỹ sinh con. Sau những biến động trong chuyện tình cảm, Maya trở về Hà Nội và dành phần lớn thời gian chăm sóc con gái, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật và công việc riêng.