Diễn viên Việt sở hữu 2 biệt thự, 3 nhà hàng: Hủy hôn vợ sắp cưới, tuổi 41 yêu bạn gái kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984 còn được biết đến với cái tên Đoàn Thanh Tài. Anh tốt nghiệp Đại học ngân hàng, từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Dần dần, anh lấn sân sang phim ảnh và duy trì nghiệp diễn xuất đến bây giờ.

Đoàn Minh Tài để lại dấu ấn trong một số phim như: Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù…

Nhờ ngoại hình ưa nhìn, nam diễn viên rất đắt show quảng cáo. Anh từng nhận mình là người có hợp đồng quảng cáo nhiều nhất Việt Nam. Anh cho biết, bản thân từng làm việc với hơn 50 nhãn hàng là các thương hiệu lớn từ trong nước tới nước ngoài.

Nam diễn viên tiết lộ rằng, với mỗi hợp đồng, anh đều ký độc quyền với đối tác theo thời hạn từng năm hoặc từng giai đoạn nên giá trị hợp đồng rất lớn về mặt tài chính.

Đoàn Minh Tài.

Ngoài ra, anh còn kinh doanh cả bất động sản và may mắn trúng lớn nhiều dự án vàng. Nhờ vậy mà Đoàn Minh Tài sở hữu khối tài sản không hề nhỏ.

"Đến nay, tôi đã có cho mình 2 căn biệt thự ở Sài Gòn, 1 căn tặng bố mẹ ở quê, vài miếng đất vàng và 3 nhà hàng kinh doanh ẩm thực Hàn Quốc, hoạt động rất hiệu quả", nam diễn viên từng chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Nam diễn viên sinh năm 1984 khẳng định, khối tài sản mà anh sở hữu là do anh làm quần quật đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, chứ không phải từ trên trời rơi xuống.

Bên cạnh công danh, sự nghiệp, Đoàn Minh Tài còn gây chú ý bởi đời tư. Anh từng có mối tình nhiều năm với diễn viên Ngọc Lan. Nhưng vào phút chót, anh đã quyết định hủy hôn. Điều này khiến Ngọc Lan vô cùng tổn thương.

Thời điểm đó, mọi mũi dùi đều chĩa vào Đoàn Minh Tài cho rằng anh không chung thủy. Thậm chí, nam diễn viên bị gắn mác "trai đểu, trai hư của làng giải trí Việt".

Hậu chia tay, Đoàn Minh Tài từng chia sẻ với báo chí rằng, mối quan hệ giữa anh và bạn gái cũ khá căng thẳng. Anh nhiều lần nhắn tin, gọi điện để giải hòa và mong muốn cả hai trở thành những người bạn, đồng nghiệp bình thường nhưng Ngọc Lan không nghe máy, không trả lời tin nhắn.

Thậm chí khi gặp bạn trai cũ ở sự kiện, Ngọc Lan cũng né tránh. Biết Đoàn Minh Tài tham gia một show truyền hình, cô bất ngờ bỏ về với lý do không thể diễn chung.

Nam diễn viên từng hủy hôn vợ sắp cưới là diễn viên Ngọc Lan.

Hồi đầu năm nay, anh đưa bạn gái kém 16 tuổi về Bến Tre ăn Tết cùng gia đình.

Nữ ca sĩ đón Tết cùng gia đình người yêu trong chính căn biệt thự mà anh xây tặng ba mẹ ở quê.

Nói về mối tình này, Đoàn Minh Tài từng chia sẻ, anh cảm thấy hối hận, cư xử quá trẻ con khiến bạn gái cũ tổn thương. Mãi tới năm 2018, anh và Ngọc Lan mới tái hợp trong một dự án phim truyền hình mang tên "Trang trại hoa hồng". Thời điểm này, Ngọc Lan đã là vợ của diễn viên Thanh Bình.

Cũng vì ồn ào này mà một thời gian dài, diễn viên người Bến Tre bị các cô gái … tránh xa. Năm 2019, Đoàn Minh Tài chia sẻ rằng, anh đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn. Vậy nhưng tới nay, anh vẫn ở trạng thái độc thân.

3 năm trước, nam diễn viên xác nhận trong chương trình Hạnh phúc ở đâu rằng, anh đang yêu nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn gái.

Dù vậy thì sau đó, cộng đồng mạng vẫn truyền nhau hình ảnh về bạn gái tin đồn của nâm diễn viên là ca sĩ Sunny Đan Ngọc, sinh năm 2000, kém anh 16 tuổi. Vài năm nay, cả hai xuất hiện bên nhau “như hình với bóng” ở hầu hết các sự kiện từ nghệ thuật tới đời tư.

Họ không công khai nhưng cũng không giấu giếm mối quan hệ. Đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đều biết cuộc tình đẹp của hai người.

Hồi đầu năm nay, ca sĩ Sunny Đan Ngọc còn về Bến Tre thăm biệt thự 500 m2 mà nam diễn viên xây cho bố mẹ và chúc Tết gia đình anh. Báo Ngôi Sao đưa tin, Đoàn Minh Tài khoe ảnh Sunny Đan Ngọc diện áo dài đón Tết Ất Tỵ cùng gia đình anh trong căn biệt thự sân vườn ở xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Biệt thự ở quê Bến Tre mà Đoàn Minh Tài xây tặng bố mẹ.

Căn biệt thự rộng 500m2.

Nam diễn viên sở hữu nhiều bất động sản vàng ở quê Bến Tre.

Cùng 3 nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc làm ăn phát đạt.

Được biết, cả hai trong mối quan hệ yêu đương, gắn bó nhiều năm qua. Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, mẹ là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cô học song song Khoa Y trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP.HCM.

Báo Vietnamnet đưa tin, cha mẹ Sunny Đan Ngọc có tiếng trong nghề, thân thiết nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Linh Nga... Đoàn Minh Tài được cha mẹ bạn gái lo lắng, ủng hộ sự nghiệp. Hai gia đình rất thân thiết, đã bàn tính chuyện hôn nhân cho cả hai.