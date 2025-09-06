Nữ ca sĩ gây sốt mạng xã hội vì giọng hát hệt danh ca Ngọc Lan: Năm ngoái tôi phải mổ, khâu tới 45 mũi

Mỹ Oanh (sinh năm 1993) vừa đoạt giải Quán quân chương trình Biến hóa bất ngờ mùa 2. Trong chương trình, cô gây ấn tượng bởi giọng hát giống hệt cố danh ca Ngọc Lan.

Không những vậy, Mỹ Oanh còn có vị trí nốt ruồi ở vai giống nữ thần tượng. Một điểm trùng hợp kỳ lạ khác là ngày cô nhận được thông tin đậu casting chương trình cũng là ngày giỗ của cố danh ca.

Hậu đăng quang, Mỹ Oanh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thân tình về con đường âm nhạc cũng như cuộc sống riêng của của mình.

Mỹ Oanh hóa thân thành danh ca Ngọc Lan trong chương trình Biến hóa bất ngờ.

“Tai rất đau và lúc nào cũng chảy máu”

- Lý do nào để Mỹ Oanh chọn tham gia cuộc thi Biến hóa bất ngờ?

Trước đây, tôi đi hát ở một số sân khấu nhỏ như phòng trà hay quán cà phê. Tuy nhiên, đi hát chỉ là nghề tay trái bên cạnh công việc kinh doanh quán cà phê và sơn màu vẽ.

Ca sĩ Phương Quỳnh giới thiệu và đăng ký cho tôi tham gia cuộc thi này. Hai chị em cùng vào chung kết. Đoạt giải quán quân là niềm hạnh phúc với tôi. Sau cuộc thi, tôi có mục tiêu rõ ràng cho mình hơn. Tôi đang học thêm thanh nhạc và làm sản phẩm.

Để tách mình khỏi cô Ngọc Lan, chắc sẽ hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng để khi mình hát thì mọi người vẫn nhớ tới cô Ngọc Lan và nhớ tới cả Mỹ Oanh. Tôi cũng hát thêm dòng nhạc khác để có màu sắc mới hơn. Tôi mong được khán giả yêu mến và ủng hộ để có thể theo đuổi con đường âm nhạc lâu dài.

- Trong cuộc thi này, điều gì khiến Mỹ Oanh khó quên nhất?

Tập 18, tôi đội bộ tóc của chuyên gia trang điểm Hồ Khanh thiết kế, là biểu tượng của cô Ngọc Lan. Bộ tóc đó làm bằng đá, nặng khoảng 6,7 kg.

Cô Ngọc Lan rất thích đeo phụ kiện, nhất là bông tai. Còn tôi, từ nhỏ đến lớn không có thói quen mang trang sức nên khi tham gia chương trình, tôi mới bắt đầu bấm lỗ tai. Suốt 3 – 4 tháng tham gia Biến hóa bất ngờ, tôi phải đổi bông tai liên tục để hóa thân thành danh ca Ngọc Lan nên tai rất đau và lúc nào cũng chảy máu.

Nữ ca sĩ mang bộ tóc đính đá nặng 6,7 kg mà nữ danh ca Ngọc Lan từng đội.

Trong tập 15 khi thể hiện bài hát “Xin thời gian ngừng trôi”, tai tôi sưng và chảy máu, cả ê-kíp phải trấn an tôi, người thì giữ chặt tôi, người thì mang bông tai. Đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ.

“Năm ngoái tôi phải mổ, khâu tới 45 mũi”

- 32 tuổi mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Mỹ Oanh có nghĩ là quá muộn không?

Đúng là hơi muộn một chút nhưng cái muộn đó cũng là điều hay khi mà tiếng hát của mình có sự trải nghiệm. Tôi nghĩ, với những người yêu nhạc và cảm nhận được giọng hát của mình thì chắc chắn, mình sẽ có một chỗ đứng nhất định trong lòng họ.

- Gia đình phản ứng thế nào với lựa chọn của bạn?

Ba mẹ rất ủng hộ và hãnh diện khi tôi đạt giải quán quân và quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Song ba mẹ cũng lo lắng vì tôi bị một vết thương ở chân.

Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy việc diễn xuất trên sân khấu của tôi gặp chút khó khăn vì tôi bị viêm bao hoạt dịch ở đầu gối. Năm ngoái tôi phải mổ, khâu tới 45 mũi nên đi lại hơi khó khăn.

Khi tôi bước đi là mọi người sẽ thấy tôi không đi được bình thường. Vì vậy lên sân khấu, tôi chỉ mang giày tầm 5 phân, đế to. Nhưng thực sự là lên sân khấu thì mình lại quên hết cơn đau mà diễn rất sung.

Mỹ Oanh năm nay 32 tuổi và chưa lập gia đình.

Nữ ca sĩ hiện kinh doanh quán cà phê bên cạnh đi hát.

- Chuyện tình cảm của Mỹ Oanh thì sao?

Tôi chưa lập gia đình. Có lẽ, ai cũng có những biến cố riêng trong đời. Tôi cũng gặp những biến cố lớn về tình cảm gia đình, cũng đau khổ vì tình yêu. Tôi trải qua 2 mối tình. Mối tình kéo dài lâu nhất là 6,7 năm nhưng vẫn chia tay nhau. Ba mẹ tôi không hối thúc về chuyện yêu đương mà chỉ cần con cái sống vui là được.

- Cảm ơn Mỹ Oanh đã chia sẻ!