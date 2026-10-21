Diễn viên Việt đạt kỷ lục tiền thuởng cao nhất Ai Là Triệu Phú là ai?

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi cái tên này được nhắc đến.

Ai Là Triệu Phú là chương trình truyền hình về kiến thức tổng hợp có tuổi đời lâu năm của VTV. Bên cạnh vốn hiểu biết, người tham gia còn cần giữ được sự bình tĩnh để đưa ra lựa chọn trước những đáp án dễ gây phân vân. Đối với người nổi tiếng, việc xuất hiện trên ghế nóng càng thu hút sự chú ý bởi khán giả vốn quen nhìn họ qua những vai diễn, sân khấu hoặc các chương trình giải trí. Khi bước vào sân chơi kiến thức, họ phải thể hiện sự hiểu biết của mình mà không có kịch bản để dựa vào.

Từng có một danh sách nhiều nghệ sĩ từng tham gia Ai Là Triệu Phú như Xuân Bắc, Mạnh Trường, Lan Phương, Tự Long, Thanh Sơn..., tính đến hiện tại, Việt Anh đang là người nắm giữ kỷ lục tiền thưởng cao nhất.

Trên số phát sóng ngày 13/7/2021, Việt Anh đã chứng minh anh không chỉ có tài diễn xuất mà còn sở hữu vốn kiến thức xã hội đáng nể. Nam diễn viên lần lượt vượt qua các mốc câu hỏi quan trọng để tiến sâu vào chương trình. Thử thách cao nhất xuất hiện ở câu hỏi số 13 có giá trị thưởng 60 triệu đồng. Nhờ các quyền trợ giúp, anh đã đưa ra đáp án chính xác trong sự vỡ òa của MC Đinh Tiến Dũng lẫn khán giả xem đài.

Sau đó, Việt Anh quyết định dừng cuộc chơi tại câu số 14 để bảo toàn số tiền thưởng 60 triệu đồng, thiết lập kỷ lục tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với một nghệ sĩ tham gia chương trình. Đẹp đẽ hơn cả số tiền thưởng kỷ lục, Việt Anh đã quyên góp toàn bộ 60 triệu đồng này vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ.

Với khán giả Việt, Việt Anh chắc chắn là một gương mặt không hề xa lạ. Nhìn vào gia tài phim ảnh đồ sộ của nam diễn viên, ít ai biết ranh vốn là một diễn viên "tay ngang", tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cái duyên nghệ thuật gõ cửa khi anh đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức vào năm 2003. Tại đây, Việt Anh có cơ hội gặp gỡ và được cố NSND Hoàng Dũng dìu dắt, khởi đầu cho hành trình hơn 20 năm gắn bó với màn ảnh nhỏ của nam diễn viên.

Ngay từ những bước đi đầu tiên, Việt Anh đã cho thấy thực lực của mình trên màn ảnh. Năm 2006, với vai diễn thiếu gia nhà giàu, ăn chơi sa đọa Cao Thanh Lâm trong loạt phim hình sự Chạy Án, Việt Anh thể hiện trọn vẹn đến mức "đóng đinh" anh vào các dạng vai phản diện phức tạp.

Sau Chạy Án, nam diễn viên củng cố vị thế “gương mặt giờ vàng” của VTV qua loạt phim như Gió Nghịch Mùa, Khi Đàn Chim Trở Về, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến... Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người Phán Xử là một trong những dấu ấn nổi bật nhất sự nghiệp của Việt Anh. Nam diễn viên khiến nhân vật vừa đáng ghét vừa có sức hút, trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều sau khi bộ phim lên sóng năm 2017.

Sau nhiều năm gắn bó với phim truyền hình, Việt Anh sở hữu nhiều giải thưởng nghề nghiệp, trong đó có giải Mai Vàng năm 2008, giải Cánh Diều Vàng năm 2015 và các giải thưởng diễn xuất tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Năm 2024, Việt Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù là nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế nhà nước.

Về cuộc sống riêng, sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Việt Anh ở tuổi trung niên năng động và cởi mở hơn. Bên cạnh nghệ thuật, anh lấn sân sang kinh doanh ẩm thực, bán chân gà và sushi.

Gần đây, Việt Anh cũng khiến MXH bùng nổ khi thông báo mối quan hệ lãng mạn với diễn viên Quỳnh Nga. Cặp đôi không còn ngần ngại công khai chuyện "góp gạo thổi cơm chung". Khán giả liên tục chúc phúc cho hai người khi họ cùng đầu tư, thiết kế một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô Hà Nội, chuẩn bị sẵn sàng cho một chương mới hạnh phúc.