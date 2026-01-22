Diễn viên Thanh Hương lên chức giám đốc: "Đây là lựa chọn nghiêm túc, không phải cuộc dạo chơi"

Những năm gần đây, Thanh Hương ghi dấu ấn bằng hình ảnh một diễn viên lao động nghiêm túc, bền bỉ và ngày càng chín về tư duy nghề nghiệp. Khi sự nghiệp diễn xuất bước vào giai đoạn ổn định với nhiều dự án lớn, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ việc mở rộng hành trình sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp tại Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định này, Thanh Hương cho biết đây là bước đi đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Với cô, làm đẹp là lĩnh vực có sự giao thoa nhất định với nghệ thuật và phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của mình. “Với tôi đây là một lựa chọn nghiêm túc chứ không phải một cuộc dạo chơi", nữ diễn viên nói.

Diễn viên Thanh Hương lên chức giám đốc.

Theo Thanh Hương, dù ở vai trò nghệ sĩ hay người làm kinh doanh, yếu tố cốt lõi vẫn là sự tâm huyết và trách nhiệm. Cô cho rằng hình ảnh cá nhân không thể đem ra đánh đổi cho những lựa chọn thiếu chuẩn chỉ, nhất là khi đã có nhiều năm gắn bó với nghề và nhận được sự tin yêu của khán giả.

Bước vào hành trình mới, Thanh Hương cho biết cô không đi một mình. Đồng hành cùng nữ diễn viên là ê-kíp và các cộng sự có kinh nghiệm lâu năm, được chọn lọc kỹ càng. “Điều quan trọng nhất vẫn là con người. Làm việc với ai, làm như thế nào đều phải giữ được chữ tâm, chữ tín và trách nhiệm”, nữ diễn viên Cuộc đời vẫn đẹp sao chia sẻ.

Việc song song theo đuổi nghệ thuật và kinh doanh đặt ra không ít câu hỏi về khả năng cân bằng thời gian. Tuy nhiên, Thanh Hương khẳng định hai con đường này không mâu thuẫn. Trong mô hình hoạt động, cô đảm nhận vai trò giám đốc truyền thông, tập trung vào hình ảnh và kết nối khách hàng, trong khi các khâu chuyên môn được giao cho đội ngũ chuyên trách.

Thanh Hương vẫn sẽ gắn bó với phim ảnh.

“Việc của ai thì người ấy làm nhưng tất cả phải chung một tinh thần làm chuẩn, làm có trách nhiệm và giữ chữ tín. Khi mình đi đúng giá trị, mọi thứ sẽ rất an tâm”, nữ diễn viên nói thêm.

Theo Thanh Hương, lĩnh vực làm đẹp và nghệ thuật đều hướng tới việc kiến tạo vẻ đẹp, chỉ khác nhau ở hình thức thể hiện. Chính sự tương đồng này giúp cô không phải “chia đôi” bản thân mà để hai con đường song hành, bổ trợ cho nhau.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, Thanh Hương thừa nhận áp lực là điều khó tránh. Tuy nhiên, cô cho rằng cạnh tranh cũng là thước đo để những người làm nghề nghiêm túc khẳng định giá trị.

Dưới góc nhìn cá nhân, nữ diễn viên cho rằng ranh giới quan trọng nhất của nghệ sĩ khi làm kinh doanh là không lệ thuộc vào danh tiếng. Thương hiệu cá nhân có thể là điểm khởi đầu nhưng để đi đường dài, giá trị phải đến từ chất lượng thật, uy tín tập thể và trách nhiệm với khách hàng. “Mục tiêu của tôi là lâu dài, bền bỉ và chỉn chu”, cô chia sẻ.

Thanh Hương tư vấn làm đẹp cho diễn viên Minh Cúc.

Tham gia môi trường làm đẹp cũng mang đến cho Thanh Hương nhiều trải nghiệm mới, đặc biệt là cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với khán giả trong không gian gần gũi hơn. Những câu chuyện đời thường giúp cô hiểu rõ hơn nhu cầu, mong muốn của nhiều người, nhất là phụ nữ – những người thường mải lo cho cuộc sống mà quên chăm sóc bản thân.

“Khi yêu bản thân hơn, mình sẽ tự tin hơn. Sự tự tin ấy không dành riêng cho nghệ sĩ mà cho bất cứ ai”, Thanh Hương nói.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên khẳng định không xem kinh doanh là điểm dừng của nghệ thuật mà là một sắc màu mới trong hành trình nghề nghiệp. Cô vẫn cẩn trọng với từng vai diễn, đồng thời đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực mới bằng tinh thần học hỏi và bền bỉ. Với Thanh Hương, khi đã lựa chọn, cô sẽ đi đến cùng bằng tất cả tâm huyết của mình.

Thanh Hương sinh năm 1988, là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên sóng truyền hình. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh qua hàng loạt bộ phim đình đám, hầu hết đều lọt top 1 rating. Thanh Hương giành giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2024 và giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2024.



