Ẩn số điện ảnh gọi tên Thanh Hương trong “Thiên đường máu”

Khác hoàn toàn với những vai diễn nhiều cảm xúc, giàu bi kịch từng gắn liền với tên tuổi mình trên màn ảnh nhỏ, Thanh Hương trở lại điện ảnh với một diện mạo gây bất ngờ trong Thiên đường máu. Không cần quá nhiều đất diễn hay lời thoại phô trương, nhân vật do cô đảm nhận vẫn để lại dư vị nặng nề, lạnh lẽo như chính thế giới tàn khốc mà bộ phim khắc họa.

Tạo hình Thanh Hương trong phim.

Thiên đường máu là dự án điện ảnh Việt hiếm hoi khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, một đề tài thời sự gai góc, nhức nhối. Trong không gian u ám của các khu tự trị, nơi con người bị biến thành công cụ kiếm tiền, vai diễn của Thanh Hương hiện lên như một “mắt xích quyền lực”, đại diện cho bộ mặt vô cảm và tàn nhẫn của hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia. Nhân vật không cần gào thét hay dùng bạo lực quá đà, mà đáng sợ ở sự điềm tĩnh, lạnh lùng và những quyết định được đưa ra với vẻ dửng dưng đến rợn người.

Điều đáng chú ý là Thanh Hương gần như từ bỏ hoàn toàn lối diễn giàu cảm xúc quen thuộc để bước vào một vùng đất khác của diễn xuất. Ánh mắt tiết chế, ngôn ngữ hình thể gọn gàng, nhịp thoại chậm rãi, tất cả tạo nên một nhân vật khiến người xem phải dè chừng ngay từ những khung hình đầu tiên. Đây không phải kiểu vai “lấy lòng” khán giả, nhưng lại là dạng vai có khả năng ám ảnh, buộc người xem phải suy ngẫm lâu hơn sau khi phim kết thúc.

Thanh Hương và dàn diễn viên.

Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên cho biết cô đã cân nhắc rất kỹ trước khi nhận lời tham gia dự án. “Đây là một nhân vật khó, không chỉ vì đề tài nặng nề mà còn bởi tâm lý rất phức tạp. Cô ấy không phải kiểu phản diện ồn ào, mà là người đứng trong guồng máy, quen với bạo lực và coi nó như điều hiển nhiên”, Thanh Hương nói. Theo nữ diễn viên, thách thức lớn nhất là làm sao để nhân vật đủ chân thực, không bị kịch hóa hay rơi vào lối mòn phản diện quen thuộc.

Ở Thiên đường máu, Thanh Hương không đóng vai trung tâm của câu chuyện, nhưng sự xuất hiện của cô đóng vai trò như một “điểm neo cảm xúc”, giúp khắc họa rõ hơn mức độ tàn khốc của thế giới mà các nạn nhân phải đối mặt. Chính sự tiết chế trong diễn xuất lại khiến nhân vật trở nên đáng sợ, bởi nó phản ánh đúng thực tế: cái ác đôi khi tồn tại rất bình thản, lạnh lùng và có hệ thống.

Nhìn rộng hơn, vai diễn lần này cho thấy Thanh Hương đang chủ động tìm kiếm những thử thách mới trên con đường điện ảnh. Sau nhiều năm ghi dấu ấn ở mảng truyền hình với những vai diễn số phận, nhiều nội tâm, cô dường như không muốn lặp lại chính mình. “Tôi không muốn an toàn mãi. Mỗi dự án là một cơ hội để học lại từ đầu, để xem mình còn đi được đến đâu”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang dần mở rộng đề tài và cách tiếp cận, sự xuất hiện của những vai diễn như trong Thiên đường máu cũng cho thấy nhu cầu về những gương mặt diễn viên sẵn sàng dấn thân, chấp nhận rủi ro nghệ thuật. Thanh Hương không xuất hiện như một lựa chọn hiển nhiên, nhưng chính điều đó lại khiến cô trở thành một “ẩn số” thú vị của màn ảnh rộng.

Thanh Hương ngày càng xinh đẹp và thành công với nghề.

Không quá ồn ào trên truyền thông, cũng không chạy theo hình ảnh hào nhoáng, Thanh Hương chọn cách để vai diễn tự lên tiếng. Với Thiên đường máu, cô không chỉ góp mặt trong một dự án mang tính cảnh tỉnh xã hội, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình thầm lặng nhưng đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh. Và biết đâu, từ chính những vai diễn khó, gai góc như thế này, một Thanh Hương khác, sắc lạnh hơn, táo bạo hơn, sẽ dần được định hình trên màn ảnh rộng.

Thanh Hương cũng thừa nhận, việc lựa chọn một vai diễn mang màu sắc khác biệt trong Thiên đường máu đồng nghĩa với việc chấp nhận rời xa vùng an toàn mà cô đã tạo dựng suốt nhiều năm. “Tôi không sợ khán giả ghét nhân vật, chỉ sợ mình lặp lại chính mình. Nếu vai diễn khiến người xem khó chịu, day dứt hay phải suy nghĩ, với tôi đó đã là một thành công”, nữ diễn viên chia sẻ. Theo cô, mỗi lần dám bước sang một kiểu vai khác cũng là cách để người diễn viên tự làm mới mình, thay vì sống mãi trong hào quang quen thuộc.