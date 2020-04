Diễn viên Phương Lan đi cùng bạn trai tới trường quay và sự nhầm lẫn hy hữu

Phương Lan hiện đang là một trong những diễn viên trẻ sáng giá của sân khấu kịch. Cô từng gây chú ý khi tham gia phim Gái già lắm chiêu 2 cùng Ninh Dương Lan Ngọc.



Được biết, Phương Lan hiện đang sống chung cùng bạn trai Phan Đạt sau 2 năm yêu nhau.

Mới đây, tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Phương Lan và bạn trai đã chia sẻ nhiều điều về nhau.

Phương Lan và bạn trai Phan Đạt

Đến với chương trình, Phương Lan tự giới thiệu: "Tôi và bạn trai quen nhau vào một ngày tháng 8. Đạt lúc đó có tới sân khấu coi kịch và tôi diễn vở đó. Về tới nhà, Đạt vô tình thấy tên tôi trong danh sách diễn viên, mới thích tôi và nhắn tin trêu tôi.

Tôi lúc đó đang bán hàng online nên ai nhắn tin cũng trả lời hết và nói chuyện qua lại. Đạt nói rất thích xem kịch nên tôi mời đi xem và từ đó bắt đầu tìm hiểu nhau rồi quen tới giờ".

Phương Lan cho biết, tuy đã sống chung và sắp cưới, nhưng cô và bạn trai thi thoảng vẫn gặp mâu thuẫn. Nữ diễn viên đang cố gắng thay đổi từng ngày để phù hợp hơn với người yêu điển trai của mình.

"Trong thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn gặp những mâu thuẫn xảy ra. Nguyên nhân mâu thuẫn là cả hai đều không ngờ đối phương lại có những tính cách như vậy.

Chẳng hạn, có một lần chúng tôi giận nhau vào đúng Valentine vì tôi phải đi diễn. Trước hôm đó bạn trai có mua quà tặng tôi, nhưng tôi bận quá, không kịp mua quà cho anh ấy.

Tới hôm đó, bạn trai làm về dù mệt nhưng vẫn đến sân khấu tìm tôi để hẹn hò. Tôi không để ý, lại bảo bạn trai đưa mình đi gặp bạn. Anh ấy tổn thương, giận rồi bỏ về, khóa máy luôn.

Lúc đó, tôi mới nhận ra mình quá vô tâm, dửng dưng trước sự quan tâm của người yêu.

Từ lúc hai đứa quen nhau, Đạt giúp tôi thay đổi theo chiều hướng rất tốt. Anh ấy giúp đỡ cho tôi rất nhiều, từ cách ăn mặc tới nhận show, marketing. Tôi sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp với bạn trai nhiều hơn nữa, không vô tư như bây giờ". – Phương Lan chia sẻ.

Về phía mình, bạn trai Phương Lan đã bày tỏ thẳng thắn về những tật xấu mà anh không thích ở nữ diễn viên. Anh nói:

"Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai giữa mình và Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm và xác định tiến tới hôn nhân.

Tôi chỉ muốn người yêu mình thay đổi một chút thôi, để phù hợp với công việc, tương lai và định hướng lâu dài của cô ấy.

Phương Lan trong Gái già lắm chiêu 2

Lan cần thay đổi cách ăn mặc. Bình thường, Lan ra đường ăn mặc kì quặc, xuề xòa lắm, mặc theo lối không giống ai, không ai nghĩ ra được.

Có thể Lan đang nghĩ giản dị là tốt, nhưng giản dị khác với lôi thôi, thiếu tươm tất. Tôi đã nói với Lan nhiều lần về vấn đề này nhưng cô ấy chưa chịu thay đổi.

Bây giờ, trước mỗi khi ra đường, tôi phải nhìn xem Lan sẽ mặc cái gì. Thường thường, tôi phải bắt Lan thay đồ 3 lần. Có những ngày, tôi bắt Lan thay đi thay thay lại tới 6 lần mới có thể nhìn được, còn không thì khó chấp nhận nổi.

Đáng lẽ phải để đồ đi quay và đồ mặc thường ngày ra hai chỗ khác nhau nhưng Lan thường trộn cả hai làm một rồi mặc lẫn lộn, lấy đồ trong phim để mặc ra ngoài đường, không đâu vào đâu.

Có lần, Lan còn mặc một bộ đồ rất đẹp nhưng đi cùng dép vệ sinh 30 ngàn ra đường, khiến tôi không thể hiểu.

Đàn ông thường thích ngắm hoa đẹp. Tôi luôn phải chăm chút cho Lan để không chán người yêu mình. Từ đó, nếu có đi ra đường, tôi cũng tự hào vì người yêu mình xinh đẹp và tránh được chuyện sứt mẻ tình cảm.

Gần đây, tôi thấy Lan đã thay đổi bản thân nhiều. Trước đây, Lan đi quay mệt thường hay than vãn, ca cẩm, rồi diễn hời hợt. Tôi không đồng ý vấn đề đó vì mình đã đi làm, nhận tiền của người ta thì phải làm chỉn chu, có than vãn với họ cũng không giải quyết được gì. Thà cứ làm hết mình xong về nhà than với nhau còn hơn.

Tôi muốn Lan phải làm đúng giờ, làm một cách chuyên nghiệp chứ không phải làm cho có. Mình phải diễn hết sức đến cùng vì dù sao người ta cũng trả tiền cho mình rồi".

Bản thân Phương Lan cũng thừa nhận mình hơi vô tâm, ít quan tâm đến ăn mặc. Cô nói;

"Tính tôi bị vô tư quá, luôn thoải mái trong mọi thứ. Tôi chỉ biết là tới ngày đi diễn là phải tập trung hết vào vai diễn của mình, nên bỏ bê chuyện ăn mặc. Nhiều lúc đi ra đường với bạn trai, tôi chỉ mặc đơn giản, xuề xòa.

Bạn trai tôi thấy thế mới chê tôi mặc xấu và nhắc:"Dù sao mình cũng là người của công chúng. Mình ra ngoài đường kiểu gì cũng có người nhận ra rồi xin chụp hình chung. Bây giờ em cứ hời hợt như vậy, người ta cười cho.

Trong khi đó, hình Facebook của em chỉnh quá trời, mà ra ngoài lại ăn mặc hời hợt, nhìn buồn cười lắm".

Tôi nhớ có lần bạn trai đi cùng tôi tới trường quay. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi là trợ lý của anh ấy, không biết tôi là diễn viên. Thư ký đạo diễn còn bỏ qua tôi rồi bảo bạn trai tôi lên quay. Tôi phải nhắc người thư ký đó rằng tôi mới là diễn viên, thì họ mới biết.

Từ đó trở đi, tôi để cho bạn trai chọn đồ, mua quần áo cho mình và anh ấy mua đồ rất đẹp. Thế là đỡ tốn tiền mua quần áo".

Tuy nhiên, cô hứa sẽ cố gắng thay đổi để tiến đến hôn nhân với Phan Đạt.