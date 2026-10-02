Diễn viên Phạm Yến tái xuất với vai Hoàng hậu Thi Thi, NSND Trịnh Kim Chi nói thẳng: "Chị tin em"

Để có cơ hội đứng tại Nhà hát Thành phố, cháy hết mình với nhân vật, Phạm Yến dành sự biết ơn đặc biệt đến NSND Trịnh Kim Chi – người đã nhìn thấy tiềm năng và trao cho cô cơ hội quý giá này.

Nữ diễn viên Phạm Yến chính thức đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ với sân khấu nhạc kịch thông qua vai diễn Hoàng hậu Thi Thi trong dự án nghệ thuật quy mô The Watermelon Prince: The Musical (Sự tích quả dưa hấu).

Vở diễn mang đậm sự giao thoa giữa tích truyện dân gian Mai An Tiêm và ngôn ngữ nghệ thuật Broadway chuẩn quốc tế, sẽ chính thức công diễn vào hai đêm 03 và 04/10/2026 tại Nhà hát Thành phố. Sự kiện lần này không chỉ là sự trở về không gian nghệ thuật yêu thích của Phạm Yến mà còn là minh chứng cho sự lột xác, mang chiều sâu nội tâm khác biệt so với những dấu ấn sân khấu trước đây của cô.

Diễn viên Phạm Yến.

Đã từng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn có cá tính rất mạnh từ hài hước, dữ dội đến gai góc, bụi bặm trên các sân khấu kịch nói, sự trở lại lần này với nhạc kịch mang đến cho Phạm Yến một cảm giác vừa quen, vừa lạ. Nữ diễn viên chia sẻ những ngày đầu bước vào tập luyện giống như được sống lại thời thanh xuân rực rỡ với nhóm kịch Buffalo năm nào nhưng đi kèm với đó là áp lực và trách nhiệm khổng lồ trước một tác phẩm được đầu tư lớn.

Tuy nhiên với The Watermelon Prince, Phạm Yến chọn cách rũ bỏ sự bung xõa thường thấy để khoác lên mình sự điềm tĩnh: "Tôi nghĩ khán giả sẽ nhìn thấy một Phạm Yến khác ở sự tiết chế", nữ diễn viên chia sẻ. "Thi Thi cho tôi cơ hội đi vào một vùng cảm xúc mềm hơn, sâu hơn và có phần trưởng thành hơn. Tôi muốn nhân vật không cần phải lúc nào cũng nói thật nhiều để khán giả cảm nhận được cô ấy. Đôi khi chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng hay cách cô ấy nhìn những người mình yêu thương cũng đủ để kể một câu chuyện", Phạm Yến chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ say sưa tập luyện.

Hóa thân thành Hoàng hậu Thi Thi, Phạm Yến không chỉ tập trung thể hiện phong thái sang trọng mà còn khao khát khắc họa góc khuất nội tâm của nhân vật. Điểm đồng điệu lớn nhất mà cô tìm thấy ở người phụ nữ này chính là tình yêu và sự lo lắng tột cùng dành cho những người mình thương yêu.

Phạm Yến bộc bạch: "Thi Thi là một người phụ nữ ở vị trí quyền quý nhưng phía sau vẻ ngoài ấy vẫn là một người mẹ có những nỗi niềm rất đời thường. Có những yêu thương không cần nói ra, có những lo lắng phải giữ lại phía sau sự mạnh mẽ và điềm tĩnh của một hoàng hậu. Tôi không muốn Thi Thi chỉ là một nhân vật "quyền quý" mà muốn khán giả nhìn thấy một người phụ nữ có trái tim, có tình yêu và cả những điều cô ấy chưa thể nói thành lời".

Việc kể câu chuyện Mai An Tiêm quen thuộc bằng ngôn ngữ musical hiện đại là một thách thức thú vị. Người diễn viên phải mở rộng mọi giới hạn: từ hình thể, tiết tấu, cách phát âm đến năng lượng trong từng câu hát để cùng kể câu chuyện. Sự giao thoa này cho Phạm Yến cảm giác tự hào khi vừa đứng trên sân khấu đậm chất Việt, vừa tiếp cận lối diễn đạt mang tinh thần quốc tế.

Phạm Yến bên giám đốc âm nhạc Doug Katsaros...

... và bên các đồng nghiệp.

Để có cơ hội đứng tại Nhà hát Thành phố, cháy hết mình với nhân vật, Phạm Yến dành sự biết ơn đặc biệt đến NSND Trịnh Kim Chi – người đã nhìn thấy tiềm năng và trao cho cô cơ hội quý giá này.

"Tôi luôn trân trọng cách chị trao cơ hội nhưng đồng thời cũng trao cho người diễn viên niềm tin để tự tìm ra nhân vật của mình. Chị gặp tôi và nói: "Em làm được mà, chị tin em". Có lẽ chính sự tin tưởng đó khiến tôi càng muốn làm tốt vai Thi Thi, như một cách để đáp lại tình cảm mà chị đã dành cho mình", Phạm Yến xúc động chia sẻ.