Diễn viên ở nhà 1.800m2 đẹp như resort: Gia tộc lừng lẫy, 51 tuổi lại độc thân, con gái xinh như hoa hậu

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974, là ngôi sao võ thuật ăn khách bậc nhất của làng phim Việt. Anh là hậu duệ của gia tộc lừng lẫy về võ thuật và điện ảnh.

Ông nội của Johnny Trí Nguyễn là cụ Nguyễn Chánh Minh nổi tiếng về võ thuật. Johnny Trí Nguyễn là em trai đạo diễn nhà sản xuất phim Charlie Nguyễn cũng là tên tuổi lớn trong giới làm phim. Cả 2 cùng với dành hài Vân Sơn là cháu ruột cố tài tử điện ảnh Nguyễn Chánh Tín.

Johnny Trí Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính lại giỏi võ, nam diễn viên từng gây tiếng vang khi tham gia nhiều bộ phim hành động nức tiếng như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Nụ hôn thần chết, Tèo Em, Cưới ngay kẻo lỡ…

Thập niên 2000 tới đầu những năm 2010 là thời hoàng kim của Johnny Trí Nguyễn. Cùng với những cái tên như Thái Hòa, Ngô Thanh Vân, anh trở thành ngôi sao phòng vé cực kỳ ăn khách.

Thế nhưng từ 2017, sau bộ phim hài hành động Vú em tập sự, Johnny Trí Nguyễn hạn chế hoạt động nghệ thuật. Anh lui về ở ẩn, chọn cuộc sống điền viên ở võ đường của mình, chuyên tâm đào tạo những nhân tài mới cho làng võ thuật và hỗ trợ các đoàn phim có yếu tố hành động.

Johnny Trí Nguyễn

Và hiện tại.

Johnny Trí Nguyễn hiện sống tại một nhà vườn đẹp như resort, có diện tích 1.800 m2 ở Nhà Bè. Ngoài không gian sống thì nơi đây còn được dùng làm võ đường của nam diễn viên 7x từ năm 2011.

Tờ Tri thức & Cuộc sống đưa tin về không gian sống của Johnny Trí Nguyễn: Căn "nhà lá" nằm nép mình ở cuối võ đường là nơi ngôi sao phim Dòng máu anh hùng ăn ở. Ngôi nhà vách đất, mái lá, trồng nhiều cây xanh, có hồ sinh thái, mang đến không gian thoáng đãng, bình yên nhưng vẫn đầy đủ các tiện nghi hiện đại bên trong.

Nhiều người nhận xét cơ ngơi của Johnny Trí Nguyễn trông đẹp không khác gì một resort khi có cả khu cà phê sân vườn rất chill, nhiều cây xanh.

Chia sẻ cơ duyên xây dựng võ đường bằng nhà đất, vách lá, Johnny Trí Nguyễn cho biết: “Cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn đã đam mê võ, buổi đầu tiên tôi tập võ ở trong một cái nhà lá. Khi bắt đầu có ý tưởng chia sẻ võ thuật với mọi người, tôi muốn có một không gian giống với tuổi thơ của mình” - nguồn Đời sống Pháp luật.

Về đời tư, năm 2000, Johnny Trí Nguyễn kết hôn với mối tình đầu là ca sĩ Việt Thi và có 2 cô con gái. Năm 2008, cặp đôi chia tay.

Nói về cuộc hôn nhân này, nam diễn viên từng chia sẻ trên tờ Phụ nữ thủ đô: “Tôi có cảm giác ở tuổi đó, mình bước vào hôn nhân khi mà không có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm để biết cuộc sống hôn nhân là như thế nào.

Khi tình cảm bắt đầu rạn nứt, tôi nhìn lại cuộc sống, tự hỏi vì sao con đường mình đi tới đây không còn khớp nữa. Chính vì thiếu kinh nghiệm, bỡ ngỡ nên khi lệch đường một chút là không thể cứu vãn”.

Không gian sống 1.800 m2 của Johnny Trí Nguyễn tại Nhà Bè.

Nơi đây anh cũng dùng làm võ đường.

Có không gian cà phê rất chill

Không thua gì resort.

Nam diễn viên và con gái - được khen xinh như hoa hậu.

Sau cuộc tình 12 năm với Nhung Kate, Johnny Trí Nguyễn lại độc thân ở tuổi 51.

Hiện tại, con gái của Johnny Trí Nguyễn 20, 22 tuổi và đều đã ở riêng khi mẹ lập gia đình mới. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 131, nam tài tử tiết lộ, anh không thường xuyên gặp các con nhưng vẫn theo dõi và quan tâm đến 2 cô công chúa.

“Các con cứ trải nghiệm cuộc sống như thế nào cũng được, muốn khám phá như thế nào cũng được. Bất kỳ lúc nào cần chỗ dựa thì các con có mình, có thể dựa vào những người đã đi trước, người đã trải nghiệm cuộc sống đó rồi để hỗ trợ các con”, nam tài tử nhắn nhủ các con.

Các con của anh thi thoảng về Việt Nam thăm cha. Trong một lần con gái về Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn đăng ảnh con lên mạng xã hội. Nhan sắc con gái của anh lập tức gây chú ý và nhận được lời khen “xinh như hoa hậu”.

Về chuyện tình cảm, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, năm 2013, nam diễn viên sinh năm 1974 công khai hẹn hò diễn viên Nhung Kate, kém anh 15 tuổi và là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều phim như: Cảnh sát hình sự: Mặt nạ hoàn hảo, Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Cô hầu gái, Siêu trộm, Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng, Đánh tráo số phận, Cô hầu gái…

Cả hai cùng có đam mê với võ thuật và xe motor phân khối lớn. Suốt nhiều năm bên nhau, cả hai không có ý định kết hôn hay sinh con. Tháng 5 năm nay, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ công bố cả hai đã chia tay sau 12 năm yêu nhau.

Ở tuổi 51, Johnny Trí Nguyễn lại độc thân. Anh chuyên tâm cho võ đường và chuẩn bị tái xuất màn ảnh với 2 dự án: Dòng máu anh hùng 2 và phim hành động cổ trang lịch sử “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh”.