Nam diễn viên Việt nổi tiếng: “Khi nào tôi được cỡ anh Tuấn Trần, gia tài trên 1.000 tỷ mới lập gia đình”

Võ Tấn Phát sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Nam diễn viên nổi tiếng sau khi đoạt giải Quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Quán quân Cặp đôi hài hước 2018 và Quán quân Én vàng 2020. Ngoài ra, nam diễn viên 9x còn thể hiện tài năng ở lĩnh vực MC và nhà sản xuất web drama "Gia đình cục súc".

Mới đây, Võ Tấn Phát gây chú ý với vai Giang trong phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng”. Nhân dịp này, nam diễn viên đã dành cho chúng tôi những chia sẻ chân tình về công việc và cuộc sống của mình.

Võ Tấn Phát và ê-kíp làm phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng" khi đi cine tour mới đây.

- Cát-xê của Võ Tấn Phát khi tham gia phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng" là bao nhiêu?

Chỉ đủ ăn đủ sống. Phim ảnh không phải chén cơm chính của tôi. 1 năm tôi đóng có mấy phim đâu. Ngôi sao lớn đóng 1 phim đủ ăn cả năm, còn tôi chỉ le lói thôi.

Chia sẻ thật là, phim ảnh không phải nơi tôi kiếm tiền. Tôi có những công việc khác mang lại thu nhập tốt hơn, ví dụ như sáng tạo nội dung, các nhãn hàng quảng cáo trên đó. Tôi làm MC, tham gia game show. Rất nhiều mảng để có tiền và nguồn tiền liên tục. Nhờ vậy mà tôi thoải mái hơn với tài chính của mình.

Còn phim thì vài tháng mới có 1 vai và cũng không liên tục. Tôi không trông chờ nhiều vào thu nhập từ phim ảnh. Tôi quan trọng vai diễn, kịch bản hay hay không chứ không quan trọng cát-xê.

Hiện tại, tôi cũng đang ấp ủ sản xuất một bộ phim điện ảnh mang màu sắc và hơi thở của mình để mọi người khi xem sẽ bảo, à phim của Võ Tấn Phát là thế này. Tôi vẫn đang học hỏi thêm ở vai trò đạo diễn, sản xuất với web drama để chuẩn bị cho ước mơ của mình.

- Võ Tấn Phát mua được mấy căn nhà rồi?

Tôi mới có 1 căn hộ nhỏ lẻ ở thành phố thôi.

Từ trái qua: Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Diệp Bảo Ngọc, Ngọc Xuân.

- Căn hộ đó mấy chục tỉ?

(Cười) Trời ơi, diễn viên chứ có phải ăn cướp đâu. Các nguồn thu của tôi giúp tôi có cuộc sống thoải mái, không bị áp lực khi nhận kịch bản hay vai diễn nào đó mình không thích.

Ngày trước khi chưa có các nguồn thu nhập thụ động, buộc mình phải tham gia phim mới có tiền trang trải cuộc sống. Giờ mình chủ động được rồi thì vai phải phù hợp, dự án tốt, tôi mới nhận, để mình xây dựng hình ảnh của mình, để khi khán giả thấy tên mình trên poster phim thì sẽ bảo: Phim có Võ Tấn Phát là dự án tốt. Tôi đang cố gắng với điều đó.

- Hiện tại, Võ Tấn Phát còn phải gánh vác gia đình không?

Có. Ba mẹ tôi vẫn kinh doanh tiệm tạp hóa dưới quê. Tôi vẫn biếu tiền hàng tháng cho ba mẹ. Số tiền không nhiều nhưng đủ để ba mẹ buôn bán để chill chill thôi còn mọi thứ tôi đã lo được cho gia đình hết rồi. Tôi còn em trai đang học Nhạc viện và tôi cũng lo cho em trai.

- Khi nào Võ Tấn Phát lập gia đình?

Còn lâu lắm. Hiện tại, sự nghiệp đang có những bước phát triển tốt hơn, khi nào tôi được cỡ như anh Tuấn Trần thì mới tính. Gia tài trên 1.000 tỷ thì tôi mới tính chuyện lập gia đình. Ba mẹ tôi cũng không hối thúc. Với ba mẹ tôi, con cái thành công được như vậy là mừng lắm rồi.

- Cảm ơn Võ Tấn Phát đã chia sẻ!