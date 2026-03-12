Diễn viên nổi tiếng Việt Nam lấy được chồng ưng ý: "Phiền chồng cưu mang em thêm nhiều kiếp sống nữa"

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân nhân kỷ niệm 10 năm bên chồng là đạo diễn Victor Vũ.

Trong bài viết, cô bày tỏ sự biết ơn khi có người bạn đời khiến mình muốn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. "Khi gặp một người khiến em muốn trở nên tốt đẹp hơn, hiền lành hơn, giỏi giang và đáng yêu hơn và em đã dành 10 năm nỗ lực làm điều đó! Không phải để chứng minh gì với thế giới, mà chỉ để anh thấy em tiến bộ…", nữ diễn viên viết.

Đinh Ngọc Diệp và chồng.

Đinh Ngọc Diệp cũng gửi lời cảm ơn chồng vì đã đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.

"Cảm ơn người đã tìm thấy em 2008, đưa em lên màn ảnh và đến tận bây giờ vẫn cho em theo làm phim - hành trình tuyệt vời nhất em từng trải nghiệm. Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình.

Victor Vũ - ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động của chính mình, một người luôn thấy mình đủ đầy, và ngủ cùng nụ cười mỗi tối. Cảm ơn vì đã tin yêu và tặng hết trái tim, tâm hồn và mọi thứ anh có cho em", Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc chia sẻ.

Cuối bài viết, nữ diễn viên hài hước nhắn nhủ: "Mới chỉ 10 năm thôi, phiền chồng cưu mang em thêm nhiều kiếp sống nữa nhé?".

Gia đình hạnh phúc của cặp sao Việt.

Đáp lại tình cảm của vợ, đạo diễn Victor Vũ cũng đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng ấm áp. Anh viết: "Happy 10th Anniversary em yêu! Nhìn lại 10 năm, anh chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì có em, vì có hai cậu con trai yêu quý của mình. Nhờ có em và các con, mọi niềm vui, mọi lo lắng, mọi ước mơ… đều có thêm ý nghĩa".

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng của điện ảnh Việt. Hai người kết hôn năm 2016 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Trước đó, cả hai quen biết nhau từ năm 2008 khi nữ diễn viên tham gia một dự án phim của vị đạo diễn.

Sau khi lập gia đình, Đinh Ngọc Diệp dần lui về hậu trường, đồng hành cùng chồng trong nhiều dự án điện ảnh với vai trò nhà sản xuất. Cặp đôi hiện có hai con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Victor Vũ là đạo diễn đứng sau nhiều bộ phim ăn khách của điện ảnh Việt như Mắt Biếc, Thiên Mệnh Anh Hùng hay Người Bất Tử.

Trong khi đó, Đinh Ngọc Diệp từng được biết đến với vai trò người mẫu, MC và diễn viên trước khi chuyển hướng sang công việc sản xuất phim.