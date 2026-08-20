Diễn viên Ngọc Thủy: ‘Tôi bị một đồng nghiệp nam sàm sỡ'

Diễn viên Ngọc Thủy cho biết cô từng nhiều lần bị một đồng nghiệp nam có hành vi tiếp xúc cơ thể khi chưa được đồng ý.

Ngày 19/8, diễn viên Ngọc Thủy đăng tải bài viết chia sẻ tình huống khiến cô hoảng sợ kéo dài. Nữ diễn viên kể cô bị một "đàn anh" trong nghề có hành vi động chạm cơ thể khi bản thân không đồng ý.

Trao đổi với Tiền Phong, Ngọc Thủy cho biết cô từng nghĩ giữ câu chuyện cho riêng mình. "Tôi im lặng vì sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ mất lòng và cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn", cô nói.

Theo Ngọc Thủy, khoảng tháng 10/2025, người này bắt đầu có những lời nói trêu đùa khiếm nhã và một số hành động tiếp xúc cơ thể khiến cô không thoải mái, thậm chí vỗ vào vòng ba nhiều lần.

Ngọc Thủy từng tham gia một số bộ phim như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim sao Hỏa, Những nàng thơ của bố... Ảnh: Đức Nguyễn.

Đến đầu năm 2026, nữ diễn viên cho biết xảy ra sự việc nghiêm trọng hơn. Theo lời kể của cô, người đàn ông này tự ý chạm vào vòng một của cô.

Ngọc Thủy kể hôm đến để quay và học thoại, trao đổi kịch bản. Cô tới sớm, sau đó người đàn ông này xuất hiện. Trong phòng chỉ có hai người.

"Tôi biết anh ấy thế nào nên đã đề phòng. Anh hỏi thăm việc tôi thẩm mỹ làm đẹp. Người đó có hành động khiến tôi thấy sợ", Ngọc Thủy kể với Tiền Phong.

Nữ diễn viên cho biết phản ứng đầu tiên của cô là rời khỏi phòng, lúc đó không dám phản ứng gay gắt.

Ngọc Thủy có vài lần làm việc cùng người này. Tuy nhiên, cô chủ động đưa bạn đi cùng mỗi khi nhận lịch làm việc để cảm thấy an toàn hơn.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết rằng cô từng hạn chế nhận lịch quay, tránh gặp mặt và nhờ những người bạn đi cùng khi phải làm việc. Cô cho rằng việc im lặng không đồng nghĩa chấp nhận, cho phép người khác vượt qua ranh giới.

Nữ diễn viên cho biết sau khi bài đăng được chia sẻ, người đàn ông liên quan có nhắn tin, gọi điện và nhờ một số người quen của cô thuyết phục xóa bài. Cô khẳng định không xóa.

"Anh ấy nhắn tin, gọi điện và nhờ một số người thân quen với tôi gọi để nhờ xóa bài. Nhưng tôi sẽ không xóa. Có thể con đường làm nghề của tôi sẽ khó khăn hơn nhưng tôi phải lên tiếng", Ngọc Thủy nói.

Theo nữ diễn viên, điều khiến cô khó chịu nhất không phải câu chuyện của mình được bàn luận, mà là trải nghiệm khiến cô sợ hãi lại được nhìn nhận như câu chuyện để trêu đùa.

"Tôi nhẹ lòng vì cuối cùng đã nói ra điều mà giữ kín khá lâu. Nhưng tôi cũng rất áp lực vì đây là câu chuyện nhạy cảm và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người", cô chia sẻ.

Ngọc Thủy cho biết cô không nêu tên người đàn ông liên quan vì vẫn muốn giữ sự tôn trọng cuối cùng.

Sau khi công khai sự việc, Ngọc Thủy nói cô nhận được nhiều tin nhắn động viên. Theo cô, việc lên tiếng không chỉ nhằm bảo vệ bản thân mà còn mong những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự không cảm thấy họ phải chịu đựng hoặc yếu thế chỉ vì muốn tiếp tục làm nghề.

Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2023. Gần đây, cô gây chú ý với vai Trang trong phim Bước chân vào đời, đây cũng là vai chính đầu tiên của cô trên sóng giờ vàng.