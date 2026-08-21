Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn

Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình.

Diễn viên Mạnh Trường mới đây khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa khi thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Nam diễn viên thay ảnh đại diện bằng bức hình cũ chụp cùng bố và viết ngắn gọn: "Tạm biệt bố".

Bức ảnh được Mạnh Trường chia sẻ ghi lại khoảnh khắc từ nhiều năm trước, khi anh còn nhỏ và được bố bế trong vòng tay. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận động viên, chia buồn. Trước tin buồn của nam diễn viên, đông đảo khán giả cũng để lại lời chia sẻ, mong anh cùng gia đình sớm vượt qua trước nỗi mất mát lớn.

Diễn viên Mạnh Trường thông báo tin buồn bố đã qua đời trên trang cá nhân vào tối 20/8. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh VTV đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình. Diễn viên Hồng Đăng viết: "Xin chia buồn cùng em và gia đình". Hồng Diễm cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên. Bên cạnh đó, Lan Phương, Đình Tú, Nguyễn Mạnh Quân, Thùy Anh... cùng nhiều đồng nghiệp khác đều để lại những lời nhắn nhủ chia buồn tới Mạnh Trường.

Nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh VTV đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình. Ảnh: FBNV

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt với khán giả theo dõi các bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có hình ảnh điềm đạm, chững chạc và từng tham gia loạt phim như Hương vị tình thân, Tình yêu và tham vọng, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Cả một đời ân oán...

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, Mạnh Trường từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau đó, anh chuyển hướng tập trung vào diễn xuất và dần trở thành một trong những nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các khung phim giờ vàng.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường duy trì hình ảnh tương đối kín đáo, ít vướng ồn ào đời tư. Nam diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và các con trên trang cá nhân. Hình ảnh người chồng, người cha gần gũi cũng giúp anh nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt với khán giả theo dõi các bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV. Ảnh: FBNV