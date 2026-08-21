HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn

Minh Ngọc
|

Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình.

Diễn viên Mạnh Trường mới đây khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa khi thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Nam diễn viên thay ảnh đại diện bằng bức hình cũ chụp cùng bố và viết ngắn gọn: "Tạm biệt bố".

Bức ảnh được Mạnh Trường chia sẻ ghi lại khoảnh khắc từ nhiều năm trước, khi anh còn nhỏ và được bố bế trong vòng tay. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận động viên, chia buồn. Trước tin buồn của nam diễn viên, đông đảo khán giả cũng để lại lời chia sẻ, mong anh cùng gia đình sớm vượt qua trước nỗi mất mát lớn.

Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn- Ảnh 1.

Diễn viên Mạnh Trường thông báo tin buồn bố đã qua đời trên trang cá nhân vào tối 20/8. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh VTV đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình. Diễn viên Hồng Đăng viết: "Xin chia buồn cùng em và gia đình". Hồng Diễm cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên. Bên cạnh đó, Lan Phương, Đình Tú, Nguyễn Mạnh Quân, Thùy Anh... cùng nhiều đồng nghiệp khác đều để lại những lời nhắn nhủ chia buồn tới Mạnh Trường.

Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn- Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh VTV đã gửi lời động viên tới Mạnh Trường và gia đình. Ảnh: FBNV

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt với khán giả theo dõi các bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có hình ảnh điềm đạm, chững chạc và từng tham gia loạt phim như Hương vị tình thân, Tình yêu và tham vọng, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Cả một đời ân oán...

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, Mạnh Trường từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau đó, anh chuyển hướng tập trung vào diễn xuất và dần trở thành một trong những nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các khung phim giờ vàng.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường duy trì hình ảnh tương đối kín đáo, ít vướng ồn ào đời tư. Nam diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và các con trên trang cá nhân. Hình ảnh người chồng, người cha gần gũi cũng giúp anh nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn- Ảnh 3.

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt với khán giả theo dõi các bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV. Ảnh: FBNV

Diễn viên Mạnh Trường báo tin buồn- Ảnh 4.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, Mạnh Trường từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ảnh: FBNV

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động

Tags

mạnh trường

tin buồn

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại