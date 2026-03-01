Diễn viên Lê Khánh nói chồng: "Bây giờ tôi mới biết, anh là người đàn ông hai mặt"

Mới đây, diễn viên Lê Khánh khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải một đoạn clip hài hước xoay quanh chồng và con trai. Trên trang cá nhân, cô dí dỏm viết: "Bây giờ tôi mới biết anh là người đàn ông hai mặt… nhưng một lòng một dạ". Dòng trạng thái lập tức thu hút sự chú ý, tuy nhiên đây thực chất chỉ là một "cú twist" đầy yêu thương mà nữ diễn viên dành cho ông xã.

Kèm theo chia sẻ, Lê Khánh đăng clip ghi lại khoảnh khắc chồng đang ôm con trai vào lòng. Cậu bé vòng tay ôm chặt cổ bố đầy tình cảm, gương mặt quay ra phía sau lưng cha.

Trong video, nữ diễn viên hài hước nói: "Bây giờ tôi mới biết Nguyễn Tuấn Khải là người đàn ông hai mặt. Biết tại sao tôi nói vậy không?". Khi ông xã hỏi lại: "Tại sao?", Lê Khánh bật cười hạnh phúc rồi chỉ vào con trai đang được bế trên tay và nói: "Đây mặt trước", sau đó quay sang phía sau lưng chồng và tiếp lời: "Mặt sau y chang".

Khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười và sự gắn kết của gia đình nhỏ khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp vào tương tác dí dỏm. Một người bạn của nữ diễn viên viết: "Mặt sau cute hơn mặt trước nha", "Cái này người ta nói là "đẻ thuê" nè.

Ông xã Lê Khánh và con trai trong clip.

Lê Khánh tên đầy đủ là Lê Kim Khánh, sinh năm 1981 tại Bến Tre. Cô là diễn viên, MC nổi tiếng Việt Nam, ghi dấu ấn qua các bộ phim Mùi ngò gai, Cô dâu đại chiến, Gái già lắm chiêu 5.

Lê Khánh tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2003, nổi tiếng là diễn viên có thực lực. Vài năm trở lại đây, Lê Khánh liên tục được mời tham gia nhiều phim điện ảnh và có những vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên kết hôn cùng diễn viên Tuấn Khải và đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi có 1 con trai.