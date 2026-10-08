HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn viên Khánh Vân thông báo tin buồn

Hạ Anh
|

Nhiều người động viên Khánh Vân trước biến cố mất mát.

- Ảnh 1.

Tối 8/10, diễn viên Đỗ Khánh Vân bất ngờ đăng bài viết trên trang cá nhân để báo tin buồn của gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng bà ngoại để nói lời vĩnh biệt. Diễn viên Khánh Vân gọi bà ngoại là "cục bông yêu", đồng thời gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: "Tạm biệt cục bông yêu. Luôn là cục bông yêu nhất trên đời của con, kiếp này, kiếp sau, cả 10 tỷ tỷ kiếp nữa nữa nữa cũng vẫn yêu". Nữ diễn viên còn nhắn nhủ bà ngoại: "Kiếp sau nữa đổi lại con bán hàng nuôi ngoại nhé. Thương Ngoại không biết sao cho hết! Nhớ ngoại vô cùng".

Qua những hình ảnh được Khánh Vân đăng tải, có thể thấy hai bà cháu có mối quan hệ rất gắn bó. Những hình ảnh đời thường, không cầu kỳ nhưng chứa nhiều kỷ niệm khiến bài đăng của Khánh Vân nhận được sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Với nữ diễn viên, bà ngoại dường như là một phần ký ức tuổi thơ và gia đình có ý nghĩa đặc biệt.

- Ảnh 2.

Diễn viên Khánh Vân (Mắt Biếc) đau lòng thông báo bà ngoại vừa qua đời

Không chỉ gửi lời tiễn biệt bà, Khánh Vân cũng dành lời cảm ơn đến những người đã hỏi thăm và động viên gia đình trong những ngày qua. Nữ diễn viên viết: "Cảm ơn tất cả mọi người những ngày vừa qua đã hỏi thăm, chia sẻ, động viên gần xa và sự hiện diện của mọi người là niềm an ủi vô cùng quý giá đối với gia đình em".

Khánh Vân cho biết cô ghi nhớ và trân trọng những tình cảm mọi người dành cho gia đình. Cuối bài viết, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn chân thành và cầu mong mọi người luôn bình an. Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều khán giả gửi lời chia buồn đến Khánh Vân và gia đình.

- Ảnh 3.

Khánh Vân dành rất nhiều tình yêu thương cho người bà quá cố, sự ra đi của bà là mất mát lớn trong lòng cô

Đỗ Khánh Vân sinh năm 1995, quê Đắk Lắk. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và tham gia một số dự án sitcom. Tên tuổi Khánh Vân thực sự tạo được dấu ấn khi cô đảm nhận vai Trà Long trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Nhân vật là con gái của Hà Lan, sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu và có nhiều nét tương đồng với hình ảnh của Khánh Vân ngoài đời.

Sau thành công của Mắt Biếc, Khánh Vân trở thành gương mặt được chú ý trong giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc, nữ diễn viên có giai đoạn khá kín tiếng và dành thời gian cho cuộc sống riêng. Khánh Vân sau đó tiếp tục thử sức ở nhiều dự án khác, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Cô từng gây chú ý khi góp mặt trong Sao Nhập Ngũ và nhận nhiều ý kiến xoay quanh hành trình tại chương trình.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Khánh Vân cũng từng chia sẻ về những giai đoạn gặp áp lực và phải tạm thời thu mình khỏi mạng xã hội. Nữ diễn viên dần học cách cân bằng cuộc sống, đồng thời tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

- Ảnh 4.

Diễn viên Khánh Vân được biết đến với vai Trà Long trong Mắt Biếc

Hồng Nhung bức xúc vì có "chị ca sĩ kia" bảo với bầu show không được mời cô hát
Tags

Khánh Vân

mắt biếc

diễn viên

Đắk Lắk.

sao nhập ngũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại