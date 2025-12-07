Điện thoại mới ra mắt gây sốt: Y hệt iPhone Air mà pin 8.000 mAh, chip 8 Elite - Nhìn giá còn ngỡ ngàng hơn

iPhone Air phiên bản “Trung Quốc”

Tiếp tục công cuộc “phá giá thị trường” smartphone, HONOR mới đây đã cho ra mắt HONOR 500 và HONOR 500 Pro – hai mẫu máy tầm trung có cấu hình mạnh mẽ đi kèm thời lượng pin đáng kinh ngạc 8.000 mAh, gần như không có đối thủ.

Ngay khi được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 11, hai mẫu điện thoại này đã tạo nên cơn sốt truyền thông, hứa hẹn trở thành dòng điện thoại đáng mua nhất cuối năm 2025.

Một trong những khía cạnh được nhắc đến nhiều nhất về HONOR 500 series là ngôn ngữ thiết kế khá giống với iPhone Air, tuy nhiên sức mạnh bên trong được đánh giá cao hơn nhiều.

HONOR đã thực hiện một kỳ tích kỹ thuật: giữ nguyên độ mỏng ấn tượng khoảng 7.75mm đến 7.8mm nhưng tích hợp viên pin dung lượng lớn gấp hơn hai lần đối thủ.

Thiết kế của HONOR 500 Pro nổi bật với khung viền phẳng được hoàn thiện tỉ mỉ, các góc bo tròn mềm mại tạo cảm giác thân thiện khi cầm nắm, loại bỏ hoàn toàn sự cấn tay thường thấy trên các thiết kế vuông vức thái quá.

Mặt lưng của máy sử dụng quy trình "cold-carving" (điêu khắc lạnh) nguyên khối. Đây là một kỹ thuật chế tác cao cấp, thường chỉ xuất hiện trên các sản phẩm xa xỉ, giúp tạo ra sự liền mạch tuyệt đối giữa cụm camera và phần còn lại của mặt lưng. Cảm giác vuốt chạm từ mặt lưng lên cụm camera trở nên mượt mà, không có các gờ sắc cạnh, mang lại trải nghiệm xúc giác cao cấp.

Điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhất nằm ở cụm camera sau. Thay vì đi theo lối mòn của các cụm camera hình tròn (như trên dòng Magic) hay hình vuông (như các dòng điện thoại khác), Honor đã giới thiệu thiết kế hình oval kéo dài, được mô tả như hình dáng của một "đường đua".

Thiết kế này không chỉ tạo nên sự khác biệt về mặt thẩm mỹ, giúp người dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm giữa đám đông, mà còn mang tính ứng dụng cao. Theo các đánh giá từ Heyupnow , cách bố trí camera nằm ngang hoặc gọn gàng này giúp tối ưu hóa không gian bên trong cho các linh kiện khác (như pin và tản nhiệt), đồng thời tạo ra điểm tì tay thoải mái hơn khi người dùng cầm máy ngang để chơi game hoặc quay phim.

Không chỉ đẹp, HONOR 500 series còn được thiết kế để "sống sót" trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy được trang bị chuẩn kháng nước và bụi cao nhất hiện nay là IP68, và đặc biệt là chuẩn IP69/IP69K trên phiên bản Pro.

Sự hiện diện của chuẩn IP69K trên một thiết bị thời trang mỏng nhẹ là minh chứng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật gia công cơ khí chính xác của Honor, xóa bỏ định kiến rằng điện thoại thời trang thì "mỏng manh dễ vỡ".

Pin 8.000mAh đã đủ vô địch?

Con số 8000mAh thực sự là một cú sốc đối với toàn ngành công nghiệp di động, nơi tiêu chuẩn 5000mAh đã tồn tại suốt nhiều năm qua như một giới hạn khó vượt qua nếu không muốn làm dày thân máy.

Bí mật đằng sau dung lượng khổng lồ này nằm ở công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới của Honor, sử dụng cấu trúc mạng lưới carbon dẫn điện và các chất kết dính đặc biệt, giúp kiểm soát sự giãn nở, đảm bảo độ bền và an toàn cho viên pin.

Nhờ đó, mật độ năng lượng của pin tăng lên đáng kể (từ 15-20%), cho phép chứa 8000mAh trong kích thước vật lý chỉ tương đương viên pin 5000-6000mAh thông thường.

Dựa trên các bài kiểm tra từ Techie Street và Heyupnow , hiệu suất thực tế của viên pin 8000mAh này thực sự ấn tượng và thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng của người dùng.

Trong một kịch bản sử dụng liên tục bao gồm 4 giờ stream video độ phân giải cao, lướt mạng xã hội (TikTok, Facebook), và chơi game đồ họa nặng, HONOR 500 Pro vẫn còn tới 73% pin khi kết thúc bài test.

Điều này cho thấy, với cường độ sử dụng thông thường của một nhân viên văn phòng hoặc sinh viên (khoảng 5-6 tiếng on-screen mỗi ngày), chiếc máy này hoàn toàn có thể trụ vững 2 đến 3 ngày mới cần sạc lại.

Đối với game thủ, viên pin này đồng nghĩa với việc có thể chơi game liên tục từ 8 đến 10 tiếng mà không cần vừa cắm sạc vừa chơi – một yếu tố quan trọng để bảo vệ tuổi thọ linh kiện và giữ nhiệt độ máy ổn định.

Nhờ sự tối ưu của chip quản lý năng lượng HONOR E2 , mức tiêu hao pin ở chế độ chờ cực thấp, giúp máy luôn sẵn sàng hoạt động ngay cả khi bị bỏ quên trong vài ngày.

Không chỉ có dung lượng lớn, tốc độ nạp năng lượng của HONOR 500 series cũng thuộc hàng top đầu phân khúc.

Sạc nhanh có dây 80W giúp nạp đầy viên pin khổng lồ này trong thời gian ngắn (ước tính khoảng 45-50 phút để đầy 100%), giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Sạc nhanh không dây 50W (Chỉ trên bản Pro) là một tính năng cao cấp thường bị cắt giảm ở phân khúc tầm trung, nay đã có mặt trên HONOR 500 Pro, mang lại sự tiện lợi tối đa tại bàn làm việc hoặc trên xe hơi.

Sạc ngược 27W là một tính năng đáng chú ý khác. Với công suất sạc ngược lên tới 27W qua cổng Type-C, HONOR 500 Pro biến thành một cục sạc dự phòng cao cấp. Người dùng có thể dùng nó để sạc nhanh cho iPhone của bạn bè, nạp pin cho tai nghe, đồng hồ thông minh, hay thậm chí cứu nguy cho một chiếc laptop ultrabook trong trường hợp khẩn cấp. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các chuyến du lịch hoặc công tác.

Phần cứng vượt trội trong phân khúc

Việc trang bị con chip Snapdragon 8 Elite cho một thiết bị tầm trung như HONOR 500 Pro là một quyết định táo bạo. Đây là vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt.

Chipset này mang lại hiệu năng đơn nhân và đa nhân vượt xa Snapdragon 8 Gen 3, khả năng xử lý AI trên thiết bị cực nhanh nhờ NPU Hexagon thế hệ mới. Điều này giúp HONOR 500 Pro xử lý mượt mà các tác vụ render video 4K, chơi game Genshin Impact ở mức đồ họa cao nhất (Ultra settings, 60fps ổn định) mà không gặp hiện tượng giật lag.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 4. Dù là phiên bản rút gọn nhưng 8s Gen 4 vẫn được xây dựng trên tiến trình 4nm tiên tiến và chia sẻ chung kiến trúc với dòng flagship. Hiệu năng của nó dư sức đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong 3-4 năm tới.

Với độ mỏng chỉ khoảng 7.8mm, việc tản nhiệt cho các con chip mạnh mẽ này là một thách thức lớn. Honor giải quyết vấn đề này bằng hệ thống làm mát buồng hơi diện tích lớn kết hợp với các tấm than chì siêu dẫn nhiệt.

Màn hình của HONOR 500 series được thiết kế để thỏa mãn những đôi mắt khó tính nhất. Máy sở hữu tấm nền OLED kích thước 6.55 inch (bản thường) đến 6.78 inch (bản Pro), độ phân giải 1.5K (1224 x 2700 pixels).

Độ phân giải này là điểm cân bằng hoàn hảo giữa độ sắc nét của màn hình 2K và khả năng tiết kiệm pin của màn hình Full HD. Mọi chi tiết văn bản, hình ảnh đều hiện lên sắc sảo, mịn màng.

Tần số quét 120Hz thích ứng giúp mọi thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Đặc biệt, độ sáng đỉnh của màn hình có thể đạt tới 4000 nits hoặc thậm chí 6000 nits trong các nội dung HDR, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng, rực rỡ ngay cả dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè nhiệt đới.

Cả hai phiên bản đều sử dụng cảm biến chính độ phân giải 200MP, kích thước lớn 1/1.4 inch (có thể là biến thể của Samsung HP3). Cảm biến này hỗ trợ công nghệ gộp điểm ảnh (pixel binning) 16-trong-1 để tạo ra các bức ảnh 12.5MP với kích thước điểm ảnh siêu lớn, giúp thu sáng vượt trội trong điều kiện đêm tối.

HONOR 500 Pro được bổ sung ống kính tele 50MP với tiêu cự vàng cho chân dung (thường là 2.5x hoặc 3x zoom quang). Ống kính này cho phép chụp ảnh xóa phông từ xa mà không làm méo tỉ lệ khuôn mặt, tạo ra hiệu ứng tiêu cự nén đặc trưng của máy ảnh chuyên nghiệp.

Cảm biến trước 50MP góc rộng đảm bảo những bức ảnh selfie nhóm hoặc quay vlog 4K sắc nét.

So với các đối thủ cùng phân khúc như Redmi K80 series hay Realme GT series, HONOR 500 series vượt trội hoàn toàn ở khía cạnh thời lượng pin và thiết kế.

Nếu thích thiết kế của iPhone Air nhưng chán nản với pin yếu và sạc chậm, HONOR 500 Pro là sự thay thế hoàn hảo với ngoại hình tương đồng nhưng trải nghiệm pin và sạc vượt trội gấp nhiều lần.

Đối với game thủ, hiệu năng ổn định của Snapdragon 8 Elite kết hợp với pin 8000mAh cho phép "chiến" game cả ngày dài mà không cần kè kè cục sạc dự phòng.

Với mức giá dự kiến khi về Việt Nam (qua đường xách tay) vào khoảng 9-11 triệu đồng cho bản thường và 13-15 triệu đồng cho bản Pro , đây có thể coi là một trong những lựa chọn tốt trong phân khúc tầm trung hiện nay.