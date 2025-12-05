Rút lại những lời chê trước đó, hãy vỗ tay cho mẫu điện thoại "điên rồ" này của Samsung: iPhone thua rồi!

Ngày 2/12, Samsung mang đến một bất ngờ lớn khi chính thức công bố Galaxy Z TriFold – chiếc điện thoại thông minh màn hình gập ba đầu tiên của công ty – cũng như là một trong những thiết bị đầu tiên trên thị trường toàn cầu.

Cú ngoặt của hãng điện thoại Hàn Quốc diễn ra khi thị trường smartphone đang trải qua giai đoạn bão hòa kéo dài. Suốt hơn một thập kỷ, thiết kế dạng thanh hình chữ nhật phẳng đã trở thành chuẩn mực độc tôn, và những cải tiến hàng năm dần trở nên vi mô, xoay quanh việc tăng nhẹ độ sáng màn hình, nâng cấp megapixel cho camera hay cải thiện nhỏ giọt thời lượng pin.

Người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy nhàm chán; sự phấn khích mỗi mùa ra mắt sản phẩm mới đã phai nhạt đáng kể.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của dòng sản phẩm màn hình gập vào năm 2019 với Galaxy Fold thế hệ đầu tiên được kỳ vọng là "cứu cánh" cho sự sáng tạo. Tuy nhiên, sau 7 thế hệ Z Fold và Z Flip, dù đã đạt được những thành công nhất định về mặt thương mại và định hình phân khúc cao cấp, thiết kế gập đôi cũng đang dần đi vào lối mòn.

Người dùng bắt đầu đặt câu hỏi: "Tiếp theo là gì?". Câu trả lời của Samsung chính là Galaxy Z TriFold. Không chỉ là một thiết bị mới, đây là nỗ lực tái định nghĩa ranh giới vật lý giữa điện thoại và máy tính bảng, hiện thực hóa giấc mơ về một thiết bị "All-in-One" thực thụ mà ngành công nghiệp đã theo đuổi suốt hai thập kỷ qua.

Việc ra mắt Galaxy Z TriFold không chỉ mang ý nghĩa thương mại. Đây là một đòn đáp trả đanh thép trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, đặc biệt là Huawei – hãng đã "nổ súng" trước với mẫu Mate XT Ultimate Design vào tháng 9/2024.

Bị xem là chậm chân hơn đối thủ trong cuộc đua gập ba, Samsung cần một sản phẩm không chỉ để bắt kịp mà còn phải vượt trội về độ hoàn thiện, tính thực dụng và hệ sinh thái phần mềm.

Cuộc chiến với từng milimet

Điểm nhấn sáng giá nhất của Galaxy Z TriFold chính là tấm nền hiển thị khổng lồ khi mở ra hoàn toàn. Với kích thước 10 inch, Galaxy Z TriFold đã chính thức xóa nhòa ranh giới giữa phablet và tablet. Để so sánh, iPad thế hệ tiêu chuẩn thường có kích thước từ 10.2 đến 10.9 inch. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, người dùng có thể nhét một chiếc "iPad" vào túi quần âu hoặc túi áo khoác.

Vấn đề muôn thuở của điện thoại gập là nếp gấp. Với cơ chế gập ba, nỗi lo này nhân đôi. Samsung đã áp dụng công nghệ kính siêu mỏng (Ultra Thin Glass - UTG) thế hệ mới nhất, kết hợp với cấu trúc tấm nền dẻo được tối ưu hóa để giảm thiểu độ sâu của rãnh gấp.

Dù nếp gấp vẫn hiện hữu dưới một số góc nhìn và ánh sáng nhất định, nhưng các báo cáo trải nghiệm sớm cho thấy nó ít gây chú ý hơn và cảm giác vuốt qua mượt mà hơn nhờ lớp phủ polymer đàn hồi cao cấp.

Nếu màn hình là bộ mặt, thì bản lề chính là xương sống. Samsung giới thiệu hệ thống bản lề kép mang tên "Armor FlexHinge". Đây không đơn thuần là việc lắp hai bản lề của Z Fold vào một thiết bị.

Samsung dùng cơ chế gập "Inward-Inward" (gập trong toàn bộ). Khác với Huawei Mate XT sử dụng cơ chế một gập vào, một gập ra (Z-shape), Samsung chọn giải pháp an toàn hơn: hai cánh bên đều gập vào trong, ôm lấy phần màn hình trung tâm.

Để làm được điều này, hai bản lề phải có kích thước và bán kính cong khác nhau. Một bản lề phải tạo ra khoảng hở lớn hơn để chứa phần màn hình đã được gập của cánh kia. Samsung sử dụng cấu trúc đường ray kép để đồng bộ chuyển động, giúp quá trình mở ra và gập lại mượt mà, đồng thời phân bổ lực đều lên tấm nền màn hình mỏng manh.

Thiết kế này bảo vệ toàn bộ màn hình dẻo bên trong thân máy khi đóng lại. Người dùng chỉ tiếp xúc với màn hình phụ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass cứng cáp. Điều này giải quyết nỗi lo lớn nhất về việc màn hình mềm bị trầy xước bởi vật lạ trong túi quần.

Samsung tuyên bố bản lề và màn hình đã trải qua quy trình kiểm tra khắt khe với 200.000 lần gập, tương đương 5 năm sử dụng với tần suất gập 100 lần mỗi ngày.

Hệ thống cũng được tích hợp các chổi quét vi mô để ngăn bụi xâm nhập vào cơ cấu bánh răng. Đặc biệt, máy đạt chuẩn kháng nước IP48, đảm bảo khả năng chịu nước ở độ sâu 1.5m trong 30 phút – một kỳ tích đối với thiết bị có cấu trúc cơ khí phức tạp như thế này.

Thách thức lớn nhất khi chế tạo điện thoại gập ba là độ dày. Nếu chỉ đơn giản là chồng 3 chiếc điện thoại lên nhau, thiết bị sẽ dày như một cục gạch. Samsung đã phải ép mỏng độ dày của từng cánh màn hình xuống mức không tưởng.

Khi mở ra, máy chỉ mỏng 3.9mm ở các phần cánh màn hình – mỏng hơn cả cổng sạc USB-C tiêu chuẩn. Điều này buộc Samsung phải thiết kế một phần khung dày hơn (4.2mm) ở module trung tâm để chứa cổng kết nối và các linh kiện camera.

Khi gập lại, tổng độ dày là 12.9mm. Con số này cực kỳ ấn tượng khi so sánh với Z Fold 6 (12.1mm). Tức là dù thêm một lớp màn hình và một bản lề, máy chỉ dày hơn chưa đầy 1mm. Điều này giúp cảm giác cầm nắm khi gập lại vẫn thoải mái và không quá khác biệt so với điện thoại gập đôi hiện hành.

Ở mức 309g, TriFold nặng hơn đáng kể so với S25 Ultra (~218g) hay Z Fold 7. Tuy nhiên, nếu xét nó là một chiếc máy tính bảng 10 inch, thì 309g lại là con số cực nhẹ (iPad Mini nặng khoảng 293g). Sự phân bổ trọng lượng được tính toán kỹ lưỡng để khi mở ra, máy không bị nặng đầu hay chông chênh.

Sức mạnh toàn diện nhất thế giới gập

Để vận hành ba phần màn hình độ phân giải cao và hàng loạt tác vụ đa nhiệm, Galaxy Z TriFold sở hữu cấu hình mạnh nhất thế giới Android.

Vi xử lý của máy là Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất, với xung nhịp CPU và GPU được ép xung cao hơn phiên bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, bộ xử lý thần kinh (NPU) được tối ưu hóa mạnh mẽ để xử lý các tác vụ Galaxy AI ngay trên thiết bị.

Bộ nhớ tiêu chuẩn 16GB RAM LPDDR5X dành cho mọi phiên bản. Đây là yêu cầu bắt buộc để duy trì 3 ứng dụng chạy song song mượt mà. Bộ nhớ trong bắt đầu từ 512GB đến 1TB, sử dụng chuẩn UFS 4.1 tốc độ cao.

Với thân máy siêu mỏng, tản nhiệt là vấn đề nan giải. Samsung có thể đã sử dụng các tấm than chì đa lớp trải rộng trên cả 3 phần thân máy để phân tán nhiệt lượng từ con chip Snapdragon 8 Elite vốn rất mạnh nhưng cũng tỏa nhiệt cao.

Người dùng dòng Z Fold thường phải chấp nhận camera kém hơn dòng S Ultra. Galaxy Z TriFold đã thay đổi định kiến này.

Máy sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL. Việc đưa cảm biến lớn vào thân máy mỏng buộc cụm camera phải lồi lên đáng kể. Tuy nhiên, nó mang lại khả năng chụp ảnh chi tiết cực cao và khả năng zoom crop chất lượng tốt.

Camera Tele 10MP với zoom quang học 3x. Dù không có zoom 5x hay 10x như S25 Ultra (do hạn chế về độ dày không thể nhét module kính tiềm vọng quá lớn), nhưng zoom 3x kết hợp với cảm biến chính 200MP vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp chân dung và zoom xa vừa phải.

Camera góc siêu rộng 12MP, đảm bảo chất lượng chụp phong cảnh và kiến trúc.

Viên pin tổng dung lượng 5.600mAh được chia thành 3 cell pin riêng biệt đặt ở 3 cánh của thiết bị. Điều này giúp cân bằng trọng lượng máy nhưng làm phức tạp hóa hệ thống mạch điện quản lý nguồn (PMIC).

Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W. Dù không nhanh bằng các đối thủ Trung Quốc (thường 66W-100W), nhưng 45W là mức an toàn mà Samsung duy trì để đảm bảo tuổi thọ pin lâu dài.

Vì sao lại là bây giờ?

Dòng Galaxy Z Fold đã trở nên quá quen thuộc. Sự cải tiến từ Fold 4 lên Fold 5, rồi Fold 6 ngày càng ít đi. Người dùng không còn cảm thấy sự "wow" cần thiết để bỏ ra gần 2.000 USD nâng cấp.

TriFold đóng vai trò là một sản phẩm hào quang mới của Samsung – nó không nhất thiết phải bán chạy nhất, nhưng phải là sản phẩm đáng khao khát nhất, kéo sự chú ý của toàn thị trường quay lại với thương hiệu.

Đây cũng là lời nhắn gửi đến Huawei Mate XT với thông điệp rằng Samsung không hề thua kém về công nghệ. Điều quan trọng hơn cả, điện thoại gập ba của Samsung là sự đón đầu cần thiết trước chiếc iPhone gập dự kiến ra mắt 2026-2027 của Apple.

Lịch sử cho thấy khi Apple tham gia thị trường nào, thị trường đó sẽ bùng nổ và Apple thường chiếm lĩnh phân khúc cao cấp nhất. Chiến lược của Samsung giống như đòn đánh phủ đầu. Bằng cách ra mắt TriFold trước Apple 1-2 năm, Samsung muốn khắc sâu vào tâm trí người dùng rằng chính họ mới là "Vua của điện thoại gập".

Với giá bán dự kiến khoảng 2.450 USD – khoảng 60-70 triệu – mức giá này cao gấp đôi một chiếc Galaxy S25 Ultra hay iPhone 17 Pro Max. Do đó, TriFold là một thiết bị đắt đỏ không dành cho tất cả mọi người.

Ngay khi ra mắt, TriFold của Samsung đã vấp phải hai luồng ý kiến. Một bên trầm trồ trước công nghệ đỉnh cao và sự tiên phong của Samsung. Bên kia thực dụng hơn, lo ngại về độ bền về sọc màn và e ngại mức giá đủ mua cả combo điện thoại + tablet + laptop.

Điện thoại gập của Samsung cũng gặp vấn đề về giữ giá. Z Fold thường mất giá 30-40% chỉ sau 1 năm. Điều này khiến nhiều người ngần ngại xuống tiền cho một thiết bị 70 triệu.

Galaxy Z TriFold sẽ không thay thế hoàn toàn điện thoại dạng thanh hay Z Fold trong một sớm một chiều. Nó sẽ tạo ra một phân khúc mới và có lẽ chỉ dành cho những đối tượng người dùng yêu công nghệ hoặc doanh nhân.

Nhưng chiều hướng về lâu dài sẽ tốt, khi công nghệ kính dẻo rẻ hơn và bền hơn, form factor gập ba có thể trở thành tiêu chuẩn cho dòng máy hiện tại, đẩy dòng Z Fold thường xuống phân khúc đại chúng và dễ tiếp cận hơn.