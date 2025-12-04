Cây bút công nghệ: "Thử dùng mẫu điện thoại bị chê nhàm chán của Samsung, tôi chợt nhận ra mình đã sai lầm"

Đây không phải lời chê, cũng không hẳn là lời khen. Bởi đôi khi, một chiếc điện thoại "nhàm chán" lại là lựa chọn tốt.

Sau khi sử dụng Samsung Galaxy S25 cả trong vai trò máy chính và máy phụ trong phần lớn thời gian của năm 2025, cây bút Rajesh Pandey của Android Police nhận ra “thứ nhàm chán” này lại không hề chán mà chính xác là những gì anh cần.

Dưới đây là quan điểm thú vị của Rajesh.

Sự nhàm chán đánh bại sự hào nhoáng

Khi Galaxy S25 ra mắt vào đầu năm nay, tôi đã gạt phăng nó ngay lập tức. Chiếc máy này thiếu vắng hoàn toàn các tính năng đột phá hay cải tiến công nghệ mang tính bước ngoặt.

Vài tháng sau, tôi nhận thấy mình cần một chiếc điện thoại Android phụ đáng tin cậy để xử lý các ứng dụng ngân hàng quan trọng và những ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao. Vì thói quen thay đổi điện thoại chính quá thường xuyên, tôi không thể cứ đăng nhập lại ứng dụng ngân hàng liên tục mỗi lần chuyển đổi.

Sau khi cân nhắc mọi lựa chọn, tôi đã quyết định chọn mua Galaxy S25. Tôi đã sử dụng nhiều mẫu flagship của Samsung, nên tôi biết dòng Galaxy sẽ là một thiết bị "ngựa thồ" đáng tin cậy.

Tôi hơi lo lắng về thời lượng pin, vì phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn chỉ có viên pin 4.000mAh. Tuy nhiên, vì dùng chiếc máy này với SIM phụ, tôi kỳ vọng nó có thể trụ được cả ngày.

Và sau vài tháng sử dụng, tôi phải khẳng định rằng mình đã không thể chọn chiếc điện thoại phụ nào tốt hơn Galaxy S25. Sự đáng tin cậy đã khiến chiếc máy này trở thành thiết bị chính hàng ngày của tôi, trong khi chiếc Xiaomi 15 Ultra lại bị giáng xuống thành điện thoại phụ, thứ tôi mang theo chỉ vì hệ thống camera ấn tượng của nó.

Không giống nhiều mẫu Android khác, Galaxy S25 hoàn thiện mọi thứ cơ bản một cách xuất sắc. Không có các tính năng hào nhoáng hay những thay đổi thử nghiệm. Nó chỉ đơn giản là xây dựng dựa trên thiết bị tiền nhiệm, với màn hình sáng hơn, CPU nhanh hơn và các thay đổi nhỏ khác. Nhàm chán ư? Đúng vậy. Nhưng nó hoạt động hiệu quả, và đó chính là thứ tôi cần.

Một chiếc điện thoại nhàm chán cần phải đáng tin cậy

Trước Galaxy S25, tôi đã dùng Google Pixel 8 Pro làm điện thoại phụ. Vì tôi chỉ cần một chiếc điện thoại dự phòng cho các ứng dụng ngân hàng và dẫn đường, tôi nghĩ Pixel 8 Pro sẽ dễ dàng đáp ứng vai trò đó.

Nhưng tôi đã lầm. Cứ thỉnh thoảng, một bản cập nhật mới từ Google lại làm thời lượng pin vốn đã xoàng xĩnh của máy trở nên tệ hơn hoặc gây ra các vấn đề bất ngờ khác. Điều này xảy ra ngay cả khi tôi đang sử dụng phiên bản Android ổn định.

Bộ xử lý Tensor G3 với khả năng quản lý nhiệt kém và modem Exynos không mấy nổi trội cũng không giúp ích gì.

Tôi thường xuyên thấy chiếc điện thoại này chật vật trong việc bắt sóng hoặc cung cấp tốc độ 5G ổn định ở những nơi mà chiếc Xiaomi 15 Ultra của tôi lại có kết nối đầy đủ.

Việc sử dụng nó để dẫn đường dưới ánh nắng trực tiếp quá vài phút cũng là một thử thách. Điện thoại sẽ quá nóng, buộc chip phải giảm hiệu năng và độ sáng màn hình cũng bị giảm theo.

Tất cả những vấn đề này cuối cùng đã buộc tôi phải tìm kiếm một chiếc điện thoại phụ thay thế.

Ban đầu, tôi định mua iPhone 16e vì, là một chiếc iPhone, tôi biết nó sẽ mang lại hiệu năng đáng tin cậy và thời lượng pin tuyệt vời. Đó là một chiếc điện thoại nhàm chán, và đó chính xác là thứ tôi muốn.

Tuy nhiên, tôi đã tìm được một mức giá tốt cho Galaxy S25 và quyết định chọn nó, vì điều này sẽ đảm bảo tính tương thích và khả năng tích hợp chéo thiết bị với các thiết bị Android, tai nghe Bluetooth và đồng hồ Wear OS khác của tôi.

Hơn nữa, việc tích hợp sâu Gemini sẽ là một điểm cộng lớn, vì tôi rất hay sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày.

Đây hóa ra là một quyết định tuyệt vời, khi Galaxy S25 đã khiến tôi bất ngờ về mức độ "nhàm chán" của nó – theo một cách tốt nhất có thể. Nó đã hoạt động ổn định, không hề gây rắc rối hay phát sinh vấn đề nào.

Vì sao Galaxy S25 là một chiếc điện thoại “nhàm chán” tuyệt vời?

Tôi muốn chiếc điện thoại phụ của mình phải có màn hình sáng, trải nghiệm phần mềm tốt và mượt mà, thời lượng pin khá, và modem đáng tin cậy. Vì tôi dùng nó để dẫn đường trong những chuyến đi dài và thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, nó cũng cần quản lý nhiệt tốt.

Galaxy S25 đã đáp ứng mọi tiêu chí đó và còn hơn thế nữa.

Samsung đã giữ vững phong độ với các bản cập nhật phần mềm thường xuyên, khi đẩy hệ điều hành Android 16 (dựa trên One UI 8) đến chiếc flagship nhỏ gọn năm 2025 của mình chỉ trong vài tháng kể từ khi hệ điều hành này được phát hành ổn định.

Không giống như các mẫu Pixel, những bản cập nhật thường xuyên này không bất ngờ làm giảm thời lượng pin hoặc gây ra các vấn đề không mong muốn khác.

Tương tự, tôi vẫn chưa gặp phải bất kỳ trường hợp nào ứng dụng Google hoặc bản cập nhật hệ thống Play bị lỗi làm hao pin bất ngờ.

Những cải tiến đối với Now Bar và Now Brief thực sự hữu ích, đến mức tôi thích dùng Galaxy S25 hơn chiếc điện thoại chính là Xiaomi 15 Ultra cho các tác vụ hàng ngày. Và tính năng tùy chỉnh Màn hình Khóa cũng rất thú vị để mày mò, giúp những bức ảnh của con trai tôi trở nên nổi bật.

Có nhiều điểm nhấn nhỏ khác cùng góp phần mang lại một trải nghiệm tinh tế và nhàm chán, chẳng hạn như bảng Quick Settings có khả năng tùy biến cao và các hình ảnh động mượt mà hơn.

Chiếc điện thoại nhàm chán gần như hoàn hảo

Vậy nếu Galaxy S25 vừa nhàm chán lại vừa xuất sắc, tại sao tôi không dùng nó hẳn làm điện thoại chính? Tôi sẽ chuyển đổi ngay lập tức nếu nó có camera tốt hơn. Tôi cũng cần thời lượng pin dài hơn, mặc dù mẫu Plus có thể giải quyết được vấn đề đó.

Là một người cha mới, tôi muốn chụp những bức ảnh đẹp nhất có thể về con trai mình, và thật khó để vượt qua hệ thống camera của Xiaomi 15 Ultra.

Nhưng cũng phải dành lời khen cho Galaxy S25, nó đã thay thế chiếc Ultra trở thành điện thoại chính trong túi quần tôi. Và đó là một thành tựu đáng ngưỡng mộ đối với một chiếc điện thoại "nhàm chán".