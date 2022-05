Khi doanh số bán xe điện tăng cao trên toàn thế giới, các trạm sạc đang nổi lên như một mục tiêu hấp dẫn của nhiều hacker (tin tặc). Yoav Levy, Giám đốc điều hành của Upstream Security, một nhà cung cấp nền tảng an ninh mạng cho ô tô của Israel cho biết: "Một mặt, bộ sạc được kết nối với lưới điện và mặt khác, chúng được kết nối với ô tô của người dùng".

Các sự cố về trạm sạc bị tấn công trên khắp thế giới đã gây lo ngại về lỗ hổng an ninh. Ba điểm thu phí trên lsle of Wight ở Anh đã bị tấn công để hiển thị nội dung khiêu dâm trên màn hình, theo một báo cáo vào tháng trước của BBC News. Ban đầu, đó chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, những kẻ tấn công sau đó đã hack một số xe điện làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Chúng bao gồm giảm dung lượng pin, gây rối với đèn pha, vô hiệu hóa phanh hoặc thậm chí mất quyền kiểm soát cơ cấu lái. Thông thường, tội phạm mạng hack xe điện để giữ phương tiện hoặc trạm sạc nhằm đòi tiền chuộc.

Vào tháng 2, các trạm sạc xe dọc theo một đường cao tốc chính giữa Moscow và St.Petersburg ở Nga đã bị vô hiệu hóa bởi các tin tặc phản đối cuộc xung đột Nga-Ukraine. Màn hình của bộ sạc được cho là hiển thị lời lẽ xúc phạm thô tục nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Levy cho biết các cuộc tấn công vào các trạm sạc đang gia tăng và sẽ trở nên phổ biến hơn trong những tháng tới. Tin tặc có thể nhắm mục tiêu vào các bộ sạc để tấn công bằng mã độc, khóa người dùng cho đến khi họ trả tiền. Hacker cũng có thể xâm nhập vào bộ sạc để tránh phải trả phí sử dụng.

"Chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận những vụ hack đầu tiên và tôi chắc chắn rằng có rất nhiều trường hợp đã xảy ra mà chưa được công bố", Levy nói. Các cuộc tấn công mạng nói chung đang gia tăng trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là khi các phương tiện giao thông trở nên kết nối nhiều hơn với điện thoại thông minh của người lái xe và các thiết bị khác.

Theo nghiên cứu của Upstream, phần lớn các cuộc tấn công mạng trong ngành được thực hiện bởi các tin tặc "mũ đen", những kẻ xâm nhập trái phép vào hệ thống từ năm 2021. Cho đến năm ngoái, các cuộc tấn công chủ yếu do tin tặc "mũ trắng" thực hiện, những người làm việc với các công ty với mục đích tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống của họ. Hơn 80% tổng số cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới vào năm 2021 được thực hiện từ xa bởi tin tặc, theo Upstream.

Levy cảnh báo: "Tội phạm mạng có thể kiếm tiền từ việc này. Họ muốn kiếm tiền theo cách dễ dàng nhất có thể. Nếu họ có thể tìm cách hack từ xa, đây sẽ là thảm họa với những vụ việc ở quy mô lớn".

Thật không may, vì các cuộc tấn công mạng đều thuộc phạm vi công nghệ cao, nên những người lái xe bình thường khó có thể ngăn chặn các tin tặc truy cập vào ô tô điện của họ. Đại học Georgia (UGA) hiện đang nghiên cứu các giải pháp an ninh mạng cho xe điện được kết nối và tự động (CAEV) nhưng hướng tới phần lớn các hướng dẫn an toàn hiện tại cho các nhà sản xuất.

Một cách để bảo vệ xe điện khỏi tin tặc là đảm bảo rằng xe của bạn nhận được tất cả các bản cập nhật phần mềm cần thiết và được khuyến nghị. Tuy nhiên, người dùng có thể liên hệ với đại lý thương hiệu EV tại địa phương để đảm bảo rằng ô tô luôn được cập nhật phiên bản vận hành mới nhất.

https://cafef.vn/dien-thoai-may-tinh-khong-con-hap-dan-gio-day-hacker-chuyen-sang-muc-tieu-khac-voi-do-nguy-hiem-khong-he-thua-kem-20220507093238379.chn