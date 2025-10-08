Điện thoại cao cấp Samsung thì không nói, nhưng điện thoại giá rẻ bị "xì xầm" là rất tệ: Sự thật ra sao?

Hệ sinh thái Android đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi những chiếc điện thoại Android đầu tiên ra mắt hơn 15 năm trước. Ít ai biết rằng, các phiên bản Android đời đầu thậm chí còn thiếu những tính năng cơ bản như cảm ứng đa điểm, sao chép-dán, hay tự động xoay màn hình!

Nhiều "chân lý" về Android đã được người dùng truyền miệng qua năm tháng, như việc điện thoại Samsung giá rẻ rất tệ, hoặc phần mềm Samsung giật lag.

Nhưng thời thế thay đổi, và có thể khẳng định rằng một số quan niệm xấu trước đây về Android và các thiết bị chạy hệ điều hành này đã không còn chính xác, theo Android Authority.

1. Điện thoại Samsung giá rẻ rất tệ

Trong nhiều năm, người ta mặc định rằng điện thoại Android giá rẻ thường có chất lượng kém. Các mẫu máy bình dân của Samsung, như dòng Galaxy J và Galaxy Pocket, từng là "gương mặt đại diện" cho những chiếc điện thoại vừa rẻ vừa tệ, và nhanh chóng khiến không ít người dùng phẫn nộ. Ngay cả trong năm 2019, những thiết bị như Galaxy A51 vẫn bị chỉ trích vì hiệu năng yếu và thời lượng pin đáng thất vọng.

Tuy nhiên, ngày nay, điện thoại Samsung giá rẻ đã thực sự tốt. Ít nhất thì chúng không còn tệ nữa. Những chiếc điện thoại này có thể không luôn vượt trội về thông số kỹ thuật, nhưng chúng thường mang lại một cấu hình hợp lý và đặc biệt là đánh bại nhiều đối thủ nhờ chính sách cập nhật phần mềm lâu dài.

Dĩ nhiên, không phải điện thoại giá rẻ của Samsung đã hoàn hảo. Đã có những phàn nàn về độ trễ màn trập trên Galaxy A54 5G (phiên bản 2023) và Galaxy A34 5G. May mắn thay, vấn đề này đã được khắc phục trên Galaxy A55 5G và dường như cũng không xuất hiện trên chiếc Galaxy A35 5G. Nhìn chung, các mẫu máy giá rẻ mới nhất của Samsung thực sự rất đáng cân nhắc.

2. iPhone và Pixel có camera tốt nhất

Apple đã nâng tầm cuộc chơi nhiếp ảnh di động vào đầu những năm 2010 khi các thế hệ iPhone tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện chất lượng hình ảnh. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn tin rằng iPhone chụp ảnh đẹp nhất. Google cũng không kém cạnh khi ra mắt dòng điện thoại Pixel vào năm 2016, mang đến kết quả ảnh chụp vô cùng ấn tượng.

Thậm chí, nhiều người đam mê công nghệ còn tìm cách cài đặt thủ công ứng dụng Pixel Camera lên những chiếc điện thoại Android giá rẻ để có ảnh đẹp hơn. Đó là một minh chứng đáng kinh ngạc cho sức mạnh phần mềm của Google.

Năm 2025, Pixel và iPhone vẫn là những chiếc điện thoại chụp ảnh xuất sắc, nhưng có thể nói rằng các thương hiệu Trung Quốc đã bắt kịp, thậm chí vượt qua. Chúng tôi nhận thấy các thiết bị như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra và OnePlus 13 đều cho ra những bức ảnh đỉnh cao.

Cây bút Rob Triggs của Android Authority đã nhận xét trong bài đánh giá Xiaomi 15 Ultra: "Hãy quên Pixel và iPhone đi, camera trên chiếc smartphone này đánh bại chúng một cách toàn diện".

Hay khi so sánh OnePlus 13 với Pixel 9 Pro và Galaxy S25 Ultra, anh nhận thấy Google vẫn chụp ảnh tốt một cách ổn định, nhưng chiếc điện thoại của OnePlus lại thể hiện "xuất sắc đáng kinh ngạc" ở khả năng zoom xa và chụp chân dung "siêu đẹp".

Nói cách khác, iPhone và Pixel vẫn chụp ảnh đẹp, nhưng chúng không còn độc chiếm ngôi vương. Nguyên nhân chính là do các thương hiệu Trung Quốc đang cung cấp phần cứng vượt trội, khả năng xử lý hình ảnh được cải thiện đáng kể và hàng loạt tính năng phần mềm hấp dẫn.

3. Bạn cần phải "dọn" ứng dụng sau khi dùng

Trong những năm đầu của Android, việc đóng các ứng dụng sau khi sử dụng để tiết kiệm pin và giải phóng RAM là một "kinh nghiệm xương máu". Người dùng thường đóng ứng dụng từ menu đa nhiệm hoặc sử dụng các ứng dụng "task killer" (diệt tác vụ) để đảm bảo không còn ứng dụng nào chạy ngầm.

Liệu thói quen này có thực sự cần thiết? Ngay cả ở thời điểm đó, các ý kiến cũng đã trái chiều. Google từng tuyên bố vào năm 2010 rằng họ không muốn người dùng phải bận tâm đến việc đóng ứng dụng. Trên thực tế, bạn chỉ cần đóng thủ công những ứng dụng "cứng đầu" gây ra sự cố.

Đến năm 2025, Android đã có vô số cải tiến để tối ưu hóa ứng dụng và các tác vụ chạy ngầm. Điều này có nghĩa là bạn thực sự không cần phải đóng ứng dụng sau khi sử dụng.

4. Android gốc không có tính năng gì

Trong nhiều năm, Android gốc thường bị cho là có danh sách tính năng quá nghèo nàn. Các giao diện tùy biến hàng đầu từ LG hay Samsung luôn cung cấp nhiều tính năng hơn hẳn.

Tuy nhiên, trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, Android gốc đã thực sự "lột xác". Nó hiện hỗ trợ các tính năng được mong chờ từ lâu như quay màn hình, chụp ảnh màn hình cuộn, chế độ một tay, cùng với những tính năng đột phá như Live Caption và các cơ chế bảo vệ chống trộm.

Các giao diện tùy biến như One UI, HyperOS hay OxygenOS vẫn có nhiều tính năng hơn, nhưng có thể khẳng định rằng Android thuần hiện nay đã có một danh sách tùy chọn đáng nể. Vì vậy, việc mua một chiếc điện thoại với trải nghiệm Android gốc không còn là một sự hy sinh quá lớn nữa.

5. Phần mềm Samsung là một mớ hỗn độn và giật lag

Giao diện TouchWiz của Samsung vào đầu những năm 2010 là một mớ hỗn độn, nặng nề và giật lag. Vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng trên thế hệ Galaxy S4, khi công ty nhồi nhét vô số tính năng không cần thiết vào điện thoại. Vì vậy, không có gì lạ nếu nhiều người vẫn còn định kiến rằng phần mềm Samsung ngày nay vẫn là một "kẻ ngốn tài nguyên" nặng ký.

Tin tốt là One UI hiện tại lại là một trong những giao diện Android được yêu thích nhất. Nó vẫn còn một số ứng dụng cài đặt sẵn (bloatware), đặc biệt là từ Samsung và Microsoft, nhưng đã gọn nhẹ hơn rất nhiều so với năm 2013. Hơn nữa, Samsung còn cung cấp bộ ứng dụng tùy biến Good Lock, cho phép người dùng thêm hàng tấn tính năng mà không làm nặng hệ thống.

Hiệu năng cũng đã được cải thiện đáng kể. Vào năm 2025, những chiếc điện thoại như Galaxy A16 hay Galaxy A26 nhìn chung không gặp vấn đề lớn về tốc độ khi chạy One UI. Đó là minh chứng cho những tiến bộ vượt bậc của Samsung, của chính Android và của cả phần cứng thiết bị.

6. Thiết bị của bạn sẽ chậm như rùa theo thời gian

Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi với điện thoại Android vào cuối những năm 2000 và đầu 2010 là chúng thường trở nên chậm chạp một cách đáng kể chỉ sau vài tháng hay vài năm sử dụng.

Một chiếc Galaxy S2 có thể chạy mượt mà lúc mới ra mắt, nhưng chỉ hai năm sau đã biến thành một cỗ máy ì ạch, thiếu phản hồi. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do các thiết bị Android thời đó thiếu tính năng quản lý bộ nhớ TRIM.

Vấn đề này được chú ý nhiều hơn sau sự cố của máy tính bảng Nexus 7, khi hàng loạt người dùng báo cáo thiết bị trở nên cực kỳ chậm theo thời gian. Google sau đó đã bổ sung hỗ trợ TRIM trong Android 4.3, góp phần cải thiện hiệu năng dài hạn cho các thiết bị.

Ngày nay, một số thương hiệu còn cam kết về hiệu năng mượt mà sau nhiều năm. OnePlus cho biết OxygenOS 14 với tính năng ROM Vitalization đảm bảo trải nghiệm mượt mà sau 48 tháng (4 năm).

Thậm chí, chiếc OnePlus Nord CE 5 tầm trung còn được chứng nhận duy trì độ mượt trong 6 năm. Xiaomi cũng tuyên bố công nghệ Storage Refresh 2.0 trên các flagship gần đây cho phép bộ nhớ hoạt động liên tục 60 tháng mà không suy giảm hiệu suất. Cùng với việc chuyển đổi sang chuẩn bộ nhớ UFS tốc độ cao, chiếc điện thoại hiện đại của bạn sẽ vẫn phản hồi nhanh nhạy sau nhiều năm sử dụng.

7. Android rất tệ trên máy tính bảng

Những chiếc máy tính bảng Android đầu tiên không mang lại trải nghiệm tốt, vì các phiên bản Android đời đầu thiếu sự tối ưu cho màn hình lớn. Về mặt kỹ thuật, Android vẫn chạy được trên các sản phẩm như Dell Streak hay HTC Flyer, nhưng người dùng phải chấp nhận một giao diện bị kéo giãn một cách khó xử, giống như đang dùng một chiếc điện thoại khổng lồ.

Google đã khắc phục điều này bằng việc ra mắt Android Honeycomb vào năm 2011, một phiên bản dành riêng cho máy tính bảng. Cuối năm đó, Android Ice Cream Sandwich ra đời, hợp nhất cả hai phiên bản điện thoại và máy tính bảng.

Tuy nhiên, một vấn đề vẫn tồn tại dai dẳng là nhiều nhà phát triển đã không tối ưu hóa ứng dụng cho màn hình lớn, dẫn đến giao diện bị kéo giãn hoặc hiển thị trong các cửa sổ kỳ quặc.

May mắn thay, Google đã có nhiều bước tiến lớn, như việc ra mắt Android 12L và yêu cầu các ứng dụng phải có bố cục thích ứng. Không cần phải nói nhiều, Android giờ đây hoàn toàn ổn trên máy tính bảng.