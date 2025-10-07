iPhone đã sao chép đủ thứ từ Android, vậy mà còn mỗi tính năng hay nhất này lại mãi không "đánh cắp" được

Theo Tom’s Guide, người dùng sẽ thích thú hơn nhiều khi chuyển từ Android sang iPhone nếu Apple chịu "đánh cắp" nốt một tính năng phần mềm cuối cùng của Android và mang nó lên iOS: đó chính là Launcher (trình khởi chạy).

Trình khởi chạy Android: Đỉnh cao của tùy biến phần mềm di động

Android vốn được biết đến là hệ điều hành di động cho phép người dùng tự do sáng tạo. So với việc sử dụng iOS, cảm giác được kiểm soát nhiều hơn giao diện điện thoại và những ứng dụng được cài đặt trên đó thật sự mang lại sự giải phóng.

Và dĩ nhiên, các trình khởi chạy Android chính là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này. Nó không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp vị trí các biểu tượng ứng dụng và widget, một trình khởi chạy có thể khoác lên cho điện thoại của bạn một tấm áo hoàn toàn mới. Chỉ cần chọn đúng loại, bạn có thể thay đổi gần như mọi thứ trong cách vận hành của chiếc điện thoại.

Biểu tượng ứng dụng, lối tắt điều hướng, giao diện và cảm quan của màn hình chính – các tùy biến là gần như vô hạn. Các trình khởi chạy thậm chí có thể bổ sung cả ngăn kéo ứng dụng (app drawer) trên những dòng máy vốn không có tính năng này.

Thứ duy nhất mà các trình khởi chạy không can thiệp vào chính là mục cài đặt hệ thống. Điều này đôi khi có thể gây chút phiền toái, đặc biệt nếu bạn không thích cách bố trí menu cài đặt, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có bất kỳ lựa chọn nào về giao diện điện thoại của mình.

Những trình khởi chạy Android tốt nhất cho phép bạn làm mọi điều "điên rồ", từ việc giữ cho điện thoại tối giản hết mức có thể đến việc biến nó thành một chiếc điện thoại hoàn toàn khác. Ví dụ, nếu còn vương vấn giao diện của Windows Phone 8, thực sự có một trình khởi chạy có thể giúp bạn thỏa mãn nỗi nhớ hoài niệm ấy.

Hơn nữa, việc sử dụng trình khởi chạy không giống như cài đặt một hệ điều hành mới. Về cơ bản, bạn chỉ đang chạy một lớp giao diện riêng biệt đè lên phần mềm có sẵn. Do đó, việc thiết lập vô cùng đơn giản và cũng dễ dàng hoàn tác nếu bạn đổi ý.

Rào cản cuối cùng cho sự tự do thiết kế trên iPhone

Những năm gần đây đã chứng kiến Apple dần nới lỏng các quy định về việc người dùng có thể tùy biến giao diện iOS. Một trong những thay đổi lớn nhất đến với iOS 18, cho phép bạn tùy chỉnh đáng kể giao diện màn hình chính.

Từ việc có thể thay đổi màu sắc của các biểu tượng ứng dụng, và cuối cùng là thoát khỏi sự ràng buộc của cấu trúc lưới nghiêm ngặt mà Apple áp đặt, đây có cảm giác như một bản cập nhật rất "Android" cho một sản phẩm của Táo khuyết. Thay vì áp đặt người dùng phải trải nghiệm iPhone theo một cách duy nhất như trước đây, Apple đã trao lại quyền tự quyết cho họ.

Dù vậy, tuy iOS có thể đã linh hoạt hơn trước, rất nhiều thứ vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Apple. Sẽ không có cơ hội thực sự cho việc cá nhân hóa cho đến khi Apple mang một thứ gì đó tương tự như trình khởi chạy của Android lên iOS. Ngay cả khi nó mang một cái tên khác, tính năng này sẽ cho phép người dùng thực sự cảm thấy chiếc điện thoại thuộc về mình – thay vì chỉ là một thứ bạn đang mượn tạm từ Apple.

Không thể nói trước một trình khởi chạy trên iPhone sẽ trông như thế nào, vì ngay cả trên Android, sự đa dạng của các trình khởi chạy bên thứ ba đã là rất lớn. Nhưng nó sẽ mở ra cơ hội cho các nhà phát triển ứng dụng thể hiện tầm nhìn của họ về một phần mềm iPhone trong mơ: có thể là một giao diện siêu tối giản, một thứ gì đó hoàn toàn không giống iPhone, hoặc một phần mềm có khả năng tự động thích ứng với nhu cầu của người dùng tại mỗi thời điểm.

Với những người không hài lòng với nhiều khía cạnh trong cách vận hành của iOS, việc có thể tiếp cận các trình khởi chạy sẽ là một trong những yếu tố biến việc chuyển từ Android sang iPhone thành một khả năng thực sự.