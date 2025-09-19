Điện thoại cao cấp Samsung giá đang "chạm đáy" nên mua nhất lúc này: Mạnh như S25 Ultra, rẻ hẳn 5 triệu

Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm flagship nhưng không cảm thấy hào hứng với việc chi một khoản tiền lớn cho Galaxy S25 Ultra, vẫn có một giải pháp thay thế trong hệ sinh thái Samsung. Đó chính là Galaxy S24 Ultra, mẫu máy hiện giờ có mức giá chỉ vào khoảng 20 triệu đồng.

Cấu hình đỉnh cao với mức giá tối ưu hơn

Galaxy S24 Ultra rẻ hơn S25 Ultra đến 5 triệu.

Mặc dù các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy sự cải thiện đáng kể từ chipset Snapdragon 8 Elite trên Galaxy S25 Ultra, sự khác biệt này không dễ nhận ra trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trừ khi người dùng có nhu cầu chuyên sâu như chỉnh sửa video liên tục hoặc đắm chìm trong các tựa game di động yêu cầu công nghệ ray-tracing cao, hiệu năng giữa hai thế hệ là gần như tương đồng. Thực tế, chipset Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy S24 Ultra vốn đã rất mạnh mẽ, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao trong nhiều năm tới mà không gặp trở ngại.

Ở các khía cạnh khác, hai thiết bị cũng có nhiều điểm chung. Galaxy S25 Ultra vẫn giữ nguyên dung lượng RAM 12GB tương tự Galaxy S24 Ultra, cùng nhiều thông số kỹ thuật khác không thay đổi. Do đó, nếu kỳ vọng vào một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, người dùng có thể sẽ không tìm thấy điều đó khi nâng cấp từ S24 Ultra lên S25 Ultra.

Thiết kế vẫn giữ được những ưu điểm riêng

S25 Ultra và S24 Ultra (phải).

Trong khi nhiều người hâm mộ Samsung tỏ ra yêu thích các góc bo tròn mới trên Galaxy S25 Ultra, thiết kế của Galaxy S24 Ultra vẫn có những lợi thế riêng. Nhiều người dùng không hề cảm thấy khó chịu với thiết kế vuông vức này, và giải pháp sử dụng ốp lưng luôn có sẵn nếu cần.

Khung viền phẳng của Galaxy S24 Ultra, mặc dù dày hơn, lại có thể tạo cảm giác thiết bị mỏng hơn so với Galaxy S25 Ultra khi cầm trên tay.

Bên cạnh đó, Galaxy S24 Ultra sở hữu những trang bị mang lại sự thoải mái và tiện dụng, điển hình là lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình. Tính năng này giúp việc xem nội dung ngoài trời và trong nhà dễ chịu hơn rất nhiều, và sự khác biệt về độ chói sẽ trở nên rõ rệt khi so sánh với một chiếc điện thoại không có tính năng này. Nhìn chung, Galaxy S24 Ultra không hề cho cảm giác lỗi thời, mà vẫn mang lại diện mạo và cảm giác của một thiết bị flagship đẳng cấp của năm 2025.

One UI 7: Trải nghiệm phần mềm mượt mà và đáng tin cậy

Phần mềm tiếp tục là một điểm sáng trên các thiết bị của Samsung. Giao diện One UI 7 hoạt động rất tốt, mang lại sự mượt mà và trôi chảy trong mọi thao tác, ngay cả khi không tính đến các tính năng bổ sung của Galaxy AI. Các cải tiến về mặt thẩm mỹ cũng được đánh giá cao, giúp One UI giữ vững vị thế là một trong những giao diện Android đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Dù không có phần mềm nào là hoàn hảo và đôi khi vẫn xuất hiện lỗi, Samsung có lịch sử ghi nhận vấn đề và tung ra các bản vá lỗi nhanh chóng hơn hầu hết các đối thủ. Cam kết về phần mềm là một lý do quan trọng để người dùng trung thành với thương hiệu, và One UI 7 sẽ không gây thất vọng. Hơn nữa, việc One UI 8 sắp ra mắt cũng là một lý do vững chắc để người dùng tự tin lựa chọn Galaxy S24 Ultra trong năm 2025.

Thời lượng pin và sạc vẫn rất cạnh tranh

Samsung Galaxy S24 Ultra vốn nổi tiếng với thời lượng pin xuất sắc. Thiết bị này hiếm khi kết thúc một ngày với dung lượng pin còn dưới 40-50%. Mặc dù Galaxy S25 Ultra có thể kéo dài thời gian sử dụng gần hết ngày thứ hai chỉ với một lần sạc nhờ con chip Snapdragon 8 Elite tiết kiệm điện hơn, nhưng mức pin mà S24 Ultra mang lại đã quá đủ cho nhu cầu của đại đa số người dùng.

Điều quan trọng là Samsung đã không thay đổi dung lượng pin trong năm nay, có nghĩa là Galaxy S24 Ultra có cùng viên pin 5.000mAh như mẫu máy mới hơn. Vì vậy, người dùng sẽ không bị thiệt thòi đáng kể về hiệu suất pin khi chọn mua model cũ.

Tốc độ sạc cũng không phải là yếu tố được nâng cấp. Mức sạc 45W trên Galaxy S24 Ultra vẫn là tốc độ nhanh nhất mà Samsung trang bị cho dòng flagship của mình. Nếu có sự nâng cấp về tốc độ sạc hoặc công nghệ pin, sức hấp dẫn của Galaxy S25 Ultra có thể đã lớn hơn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sự chênh lệch về giá có thể chưa tương xứng với những giá trị cộng thêm.

Với mức giá bán hiện tại rẻ hơn vài triệu đồng so với một chiếc Galaxy S25 Ultra mới, việc lựa chọn Galaxy S24 Ultra là một quyết định tài chính thông minh. Người dùng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể trong khi vẫn sở hữu gần như toàn bộ trải nghiệm cao cấp của thế hệ mới trên một thiết bị chỉ mới ra mắt một năm.