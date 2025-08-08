Điện mặt trời quy mô lớn sẽ đồng loạt triển khai cho các nhà máy VinFast và nhà máy pin: Giá trị cực lớn!

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sử dụng hệ thống điện mặt trời

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh mục tiêu n ăng lượng xanh , Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp pin mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy của VinFast, VinES và liên doanh V-G. Đây là một bước tiến quan trọng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và phát triển hạ tầng năng lượng tại tổ hợp sản xuất xe điện và pin ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo thỏa thuận đã ký kết, VinEnergo sẽ đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) cho các nhà máy VinFast Hà Tĩnh, nhà máy pack pin và lưu trữ năng lượng VinES Hà Tĩnh, và nhà máy sản xuất pin của Công ty V-G.

Tổng công suất lắp đặt dự kiến cho các nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng là 43MWp điện mặt trời và 45MWh dành cho BESS. Hệ thống này dự kiến tạo ra gần 50 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 hàng năm. Dự án sẽ đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.

Đặc biệt, giải pháp BESS được chính VinFast nghiên cứu và sản xuất với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng. Việc ứng dụng công nghệ này đã giúp VinEnergo trở thành đơn vị tiên phong triển khai cụm giải pháp BESS quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Với việc triển khai đồng bộ hệ thống điện mặt trời và BESS tại ba nhà máy VinFast, VinES và V-G, VinEnergo cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình mua bán điện trực tiếp (DPPA) bao gồm điện mặt trời kèm BESS. Mô hình này phù hợp với cơ chế khuyến khích phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo do Chính phủ đề ra, góp phần xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu công nghiệp xanh trong tương lai.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinEnergo, khẳng định dự án này không chỉ là một dự án năng lượng đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự quyết tâm của các doanh nghiệp Việt trong việc ứng dụng công nghệ mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Dự án tại tổ hợp nhà máy VinFast và pin ở Hà Tĩnh là bước khởi đầu của VinEnergo trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các đối tác, doanh nghiệp trên toàn quốc.

﻿Động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 22.781 ha, bao gồm 9 xã, phường nằm ở phía Nam của TX Kỳ Anh, với vị trí địa lý nhiều thuận lợi: cách TP Hà Tĩnh gần 70 km về phía Nam, cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) 50 km về phía Bắc, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận tiện cho sự giao thương…

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh tiếp tục xác định Vũng Áng sẽ là một trung tâm động lực tăng trưởng cho tỉnh nhà. Đây sẽ là trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp phụ trợ, chế tạo sau thép, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền Trung và cả nước, là 1 trong 3 đầu mối giao thương biển quốc tế của Việt Nam.

Với định hướng phát triển trong tương lai, Vũng Áng đang hướng tới mục tiêu trở thành khu công nghiệp xanh.

Việc triển khai giải pháp pin mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy của VinFast, VinES và liên doanh V-G chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, xanh hóa cho khu kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh.