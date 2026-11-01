Diện mạo mới của sân vận động lớn bậc nhất Việt Nam

Hiện tại, mái vòm sân vận động PVF đã được nâng lên vị trí và độ cao thiết kế, góp phần ổn định kết cấu hệ mái trong quá trình thi công. Công nghệ nâng mái lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam, hướng tới tạo không gian khán đài có mái che, phục vụ các trận đấu và sự kiện quy mô lớn.