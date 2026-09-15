Diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ Emmy 2026

Lisa Rinna (trái) và Lisa Ann Walter đều bị đánh giá là chọn trang phục quá đà, không phù hợp với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản mà giải Emmy hướng tới. Daily Mail cho rằng Rinna giống tham dự Tuần lễ Thời trang New York, còn Walter chẳng khác nào dự tiệc Halloween. Ảnh: Getty Images.