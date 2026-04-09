Điện lực Việt Nam phát thông báo quan trọng, người dân cần chú ý

EVN Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo, kêu gọi người dân chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện nhằm giảm nguy cơ quá tải hệ thống và tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nắng nóng gia tăng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có xu hướng xuất hiện sớm, bắt đầu từ cuối tháng 3 và gia tăng ngay trong đầu tháng 4. Khu vực Bắc Bộ được nhận định sẽ liên tiếp trải qua các đợt nắng nóng diện rộng với cường độ cao, nhiều thời điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ C.

Diễn biến thời tiết cực đoan này kéo theo nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tăng mạnh. Nếu không có biện pháp điều tiết hợp lý, hệ thống điện có thể chịu áp lực lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Điện Lực Việt Nam (EVN) kêu gọi người dân điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tránh quá tải và tiết kiệm chi phí. (Ảnh minh hoạ)

Trước tình hình đó, EVN Hà Nội khuyến nghị người dân hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong các khung giờ từ 12h đến 15h và từ 21h đến 23h. Đồng thời, cần tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, kết hợp trồng cây xanh tại ban công, cửa sổ để góp phần làm mát không gian sống.

Đối với thiết bị điều hòa, ngành điện khuyến cáo nên cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên và sử dụng kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Bên cạnh đó, người dân cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và tránh vận hành cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm.

EVN Hà Nội cũng lưu ý người dân nên theo dõi mức tiêu thụ điện hằng ngày thông qua website, ứng dụng hoặc chatbot của ngành điện để chủ động điều chỉnh phù hợp.

Theo thống kê, nhiệt độ môi trường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu điện năng. Khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, sản lượng điện tiêu thụ có thể tăng từ 2-3%. Nếu nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C, nhu cầu điện có thể tăng tới 10% do các thiết bị làm mát phải hoạt động với cường độ cao hơn.

Đáng chú ý, ngay cả khi thời gian sử dụng không thay đổi, mức tiêu thụ điện trong điều kiện nhiệt độ từ 35-40 độ C vẫn cao hơn đáng kể so với mức 30–35 độ C. Nguyên nhân là các thiết bị phải vận hành ở công suất lớn hơn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ trong một số thời điểm.