Điện Kremlin: Nga sẽ đáp trả việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin coi động thái của London trong việc gửi tên lửa tầm xa tới Kiev là “khá tiêu cực”. "Điều đó sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp từ quân đội của chúng tôi, những người chắc chắn sẽ đưa ra các quyết định cần thiết về mặt quân sự," ông Peskov nói.



Trước đó cùng ngày, CNN trích dẫn một số quan chức cấp cao phương Tây cho biết Anh đã cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow, mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng tấn công tầm xa mới trước cuộc phản công .

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không. Tên lửa có tầm bắn hơn 250 km, chỉ kém một chút so với tầm bắn của hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất (290 km) mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu.

Theo MBDA Missile Systems, công ty châu Âu sản xuất Storm Shadow, tên lửa này là một "vũ khí tấn công sâu" có khả năng "hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi thời tiết", có hệ thống dẫn đường tiên tiến để đảm bảo độ chính xác.

Với tầm bắn này, Storm Shadow có thể tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một quan chức phương Tây cho biết Anh đã nhận được sự đảm bảo từ Chính phủ Ukraine rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, chứ không nhằm vào lãnh thổ Nga. Bán đảo Crimea, Vùng Zaporozhye, Vùng Kherson, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đều đã bỏ phiếu sáp nhập Nga, nhưng Ukraine không công nhận và coi đây là lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace dự kiến sẽ thông báo trước Hạ viện rằng London đang gửi tên lửa Storm Shadow tới Ukraine.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng tên lửa này là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự từ góc độ tầm bắn”, mang lại cho Ukraine khả năng mà nước này đã yêu cầu từ lâu. Như CNN đưa tin, hiện tầm bắn tối đa mà Ukraine đạt được nhờ vũ khí do Mỹ cung cấp là khoảng 80 km.

Đây không phải là lần đầu tiên Anh đi xa hơn Mỹ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. London là đồng minh đầu tiên tuyên bố gửi xe tăng hiện đại của phương Tây tới Ukraine vào tháng 1, cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenge 2 trước khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi xe tăng M-1 Abrams ngay sau đó.

Đầu năm nay, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã báo hiệu rằng Anh đang xem xét gửi vũ khí tầm xa.

“Chúng ta phải giúp Ukraine bảo vệ các thành phố của họ”, ông Sunak nói tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2. “Và đó là lý do Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.”

Chính quyền Anh và Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.