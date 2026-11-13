Điện Kremlin họp khẩn trong đêm, chuyện khó ngờ xảy ra ở Abu Dhabi – Đã đến lúc quân Nga tiến về Kiev?

Cuộc họp bất thường tại Điện Kremlin diễn ra giữa lúc các cuộc đàm phán Nga – Mỹ – Ukraine xuất hiện những diễn biến nóng.

Điện Kremlin họp khẩn trong đêm

Tờ Vedomosti (Nga) đưa tin, một cuộc họp bất thường đã diễn ra tại Điện Kremlin trong đêm, giữa lúc các hoạt động ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đang thu hút sự chú ý.

Gần nửa đêm, nhà báo Pavel Zarubin công bố những hình ảnh cho thấy Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga.

Thông thường, những cuộc họp như vậy được tổ chức vào ban ngày. Tuy nhiên, lần này, nhà lãnh đạo Nga quyết định không trì hoãn.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là vừa rời Moscow để tới Dublin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo báo Nga, trọng tâm cuộc họp tại Điện Kremlin là kết quả đàm phán ở Abu Dhabi cùng báo cáo của ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin. Ảnh: EPA

Vừa trở về từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Medinsky đã trình bày những đánh giá cứng rắn về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng Moscow đã nhiều lần chứng kiến những nỗ lực tránh tổn thất bằng cách nhượng bộ cuối cùng lại dẫn đến những thiệt hại lớn hơn.

Theo ông Medinsky, hệ thống an ninh Yalta–Potsdam đã không còn tồn tại, trong khi cuộc xung đột Ukraine chỉ là một "ổ mủ" trên cơ thể châu Âu đang mắc bệnh.

Ông cho rằng cần giải quyết những vấn đề của toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu, thay vì chỉ tập trung vào cuộc xung đột hiện tại.

Dù vậy, trưởng đoàn đàm phán Nga thừa nhận các bên đã tiến gần hơn tới hòa bình. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow sẽ giành lại từng tấc đất mà nước này coi là lãnh thổ của mình, bằng cách này hay cách khác.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không phải bên cắt đứt đối thoại với châu Âu.

Ông yêu cầu phía Mỹ "làm việc với các đồng minh" để những nước này xác định rõ lập trường, liệu họ mong muốn hòa bình hay tiếp tục chiến tranh.

Những phát biểu trên xuất hiện giữa lúc Moscow và Kiev vẫn tồn tại những bất đồng lớn liên quan đến vấn đề lãnh thổ, các bảo đảm an ninh và trình tự thực hiện một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Chuyện khó ngờ xảy ra tại bàn đàm phán

Trong khi kết quả đàm phán tiếp tục được thảo luận tại Điện Kremlin, những hình ảnh từ Abu Dhabi lại khiến dư luận chú ý bởi một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, vốn được kỳ vọng góp phần tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi không liên quan đến bản đồ chiến sự hay những nhượng bộ lãnh thổ.

Theo truyền thông Nga, những bức ảnh chụp các thành viên phái đoàn Ukraine tại địa điểm đàm phán đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Điều gây chú ý không phải nội dung thương lượng mà là trang phục của các đại diện Kiev khi tham dự cuộc gặp ngoại giao quan trọng.

Ông Sergey Kislitsa, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Tổng thống Zelensky, xuất hiện trong đôi giày thể thao cỡ lớn cùng một chiếc áo thông thường.

Trong khi đó, ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), lựa chọn trang phục bị một số cư dân mạng ví von là "áo sơ mi của ngư dân".

Những hình ảnh này làm dấy lên tranh luận về việc liệu cách ăn mặc như vậy có phù hợp với một cuộc gặp mang tính chất ngoại giao cấp cao hay không.

Các thành viên phái đoàn Ukraine tham dự vòng đàm phán ba bên với Nga và Mỹ tại Abu Dhabi, UAE, ngày 10/11/2026. Trang phục của một số đại diện Kiev trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình, cho rằng các đại diện Ukraine cần lựa chọn trang phục trang trọng hơn khi tham gia những cuộc thương lượng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước.

Chuyên gia về nghi thức Ekaterina Bogacheva, khi trao đổi với các nhà báo, nhận xét rằng những bức ảnh này giống hình ảnh dành cho nhóm trò chuyện gia đình hơn là một sự kiện ngoại giao quốc tế.

Trong khi những cuộc tranh luận tiếp diễn, các vấn đề cốt lõi trên bàn đàm phán vẫn chưa được giải quyết.

Nga và Ukraine tiếp tục có những khác biệt đáng kể về điều kiện ngừng bắn, vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh.

Đã đến lúc tiến về Kiev?

Đáng chú ý, song song với hoạt động ngoại giao, tình hình trên chiến trường vẫn diễn biến căng thẳng. Những thông tin mới từ hướng Sumy thậm chí khiến một số nhà phân tích quân sự Nga đề cập trở lại kịch bản tiến công nhằm vào thủ đô Ukraine.

Tại tỉnh Sumy, những trận giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, lực lượng Moscow đang chiến đấu gần Khoten và từng bước tiến về Korenek. Mặc dù tốc độ tiến công tương đối chậm, các đơn vị Nga được cho là vẫn duy trì được đà tiến quân.

Một yếu tố đáng chú ý là lực lượng xung kích Nga đang hoạt động tại những khu vực có địa hình rừng rậm, nơi UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine khó phát huy hiệu quả như trên địa hình trống trải.

Diễn biến này khiến blogger quân sự Yuri Podolyaka bất ngờ đề cập đến khả năng Nga mở một chiến dịch tiến công mới nhằm vào Kiev trong mùa đông, thông qua hai tỉnh Sumy và Chernihiv.

Theo ông Podolyaka, những trận đánh gần đây cho thấy hệ thống phòng thủ bằng UAV của Ukraine đang bộc lộ những hạn chế đáng kể khi tác chiến trong rừng.

"Phân tích các trận đánh gần đây trên hướng Sumy cho thấy, đúng như dự đoán, hàng rào UAV rất hiệu quả trên địa hình trống trải nhưng gần như không phát huy tác dụng trong rừng", ông viết.

Nhà phân tích này cho rằng Ukraine hiện vẫn duy trì được khả năng phòng thủ phần lớn nhờ hệ thống UAV dày đặc dọc chiến tuyến.

Binh sĩ Ukraine triển khai hoạt động quân sự trong khu vực rừng ở tỉnh Sumy, gần biên giới Nga. Địa hình rừng rậm là một trong những yếu tố được giới phân tích quân sự đề cập khi đánh giá khả năng tiến công trên hướng này. Ảnh: Getty

Từ nhận định trên, ông Podolyaka đề xuất Moscow cân nhắc khả năng tái khởi động chiến dịch tiến công nhằm vào Kiev.

Theo ông, một chiến dịch như vậy có thể làm mất ổn định toàn bộ mặt trận Ukraine và tạo điều kiện để quân đội Nga giành ưu thế.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất của một blogger quân sự, không phải thông báo chính thức về kế hoạch tác chiến của Bộ Quốc phòng Nga.

Trên thực địa, tình hình tại Sumy và tỉnh Kharkiv lân cận vẫn diễn biến phức tạp. Quân đội Ukraine liên tục triển khai các đợt phản kích nhằm ngăn chặn đà tiến công của đối phương.

Phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn cho biết lực lượng Ukraine đang gia tăng sức ép gần Alisovka, khiến tình hình của các đơn vị Nga tại đây trở nên khó khăn hơn.

Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra tại Kazachya Lopan, trong khi hai bên đụng độ ở khu vực phía Bắc Maly Burluk.

Bất chấp hoạt động phản công của Ukraine, theo ông Lisitsyn, quân đội Nga vẫn duy trì các mũi tiến công trên một chính diện rộng, từ hướng Volchansk đến Veliky Burluk.

Như vậy, mặc dù khả năng mở lại hướng tiến công Kiev đã được một số nhà phân tích Nga đề cập, các hoạt động quân sự hiện tại vẫn chủ yếu tập trung vào những khu vực giao tranh tại Sumy và Kharkiv.

Cho đến nay, chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy Moscow đã quyết định triển khai một chiến dịch mới nhằm vào thủ đô Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục gặp trở ngại, còn giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đề xuất tiến về Kiev của ông Podolyaka đang trở thành một trong những chủ đề được truyền thông Nga chú ý.